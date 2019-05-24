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Все про:Днепр_город (2678) экология (1110) Филатов (302)

 Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей

Мэр Днепра Борис Филатов призвал крупные промышленные предприятия взяться за экологическое переоснащение мощностей. Обновление оборудования и установление эффективных фильтров существенно улучшит экологическую ситуацию в Днепре.

 Об этом Борис Филатов заявил во время посещения Приднепровской ТЭС 24 мая, сообщают в пресс-службе мэрии.

Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей 01
Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей 02

Так, в рамках меморандума, который мэрия Днепра и энергетический холдинг ДТЭК заключили более года назад, на блоке № 10 станции установили новый электрофильтр. Модернизация помогла уменьшить выбросы в атмосферу почти в 20 раз.
"Разница большая. Более года назад мы заключили меморандум с компанией ДТЭК о том, что энергохолдинг обязуется технически и экологически переоснастить Приднепровскую станцию. Для Днепра и горожан это очень важно. Для компании - это вопрос экономии, поставки отечественного угля и проведения отопительного сезона. Мы идем в согласованном темпе, заявленном в меморандуме. Поэтому, надеемся, так будет продолжаться, и в ближайшем будущем мы увидим полное экологическое переоснащение станции. Я также обращаюсь к крупному бизнесу в Днепре с просьбой последовать примеру компании ДТЭК. Прежде всего это касается Днепровского металлургического завода", - сказал Борис Филатов.

Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей 03
Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей 04

Глава города также отметил, что экологические вопросы предприятий - это то, что важно прежде всего для общества Днепра. Поэтому они - под строгим контролем, в том числе активистов.
Со своей стороны представители компании ДТЭК планируют и в дальнейшем работать над экологической программой Приднепровской ТЭС.
"Мы выполняем взятые на себя обязательства - по уменьшению нагрузки на экологию и достижению государством энергонезависимости. Наш проект по переходу Приднепровской ТЭС на газовый уголь - яркий пример того, как благодаря партнерству бизнеса и власти, а также грамотным инвестициям Украина может стать энергонезависимой, а промышленные предприятия - менее вредными для окружающей среды ", - отметил операционный директор ДТЭК Энерго Тоомас Нийнемяе.

Источник: https://censor.net.ua/n3128767
 
   
 Топ комментарии
 
должны быть законы, но и естественно их исполнение и контролирующие органы, а не призывы мэра...типа, а давайте ребята не будем гадить, где живем, а если, кто там не живет, то оно ему надо?
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Вы еще не видели Днепродзержинск ...
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заводы рабочим - землю крестьянам....Деньги- олигархам!...
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ТОЛЬКО ВОТ ЖИВУ 40 ЛЕТ - В ЗАПОРОЖЬЕ - КАК ДЫМИЛО, ТАК И ДЫМИТ, СКОЛЬКО БЫ НА ЭТУ ТЕМУ НЕ ТРУБИЛИ Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей - Цензор.НЕТ 1798 ВСЕМ ПОФИГ ЧЕМ МЫ ДЫШИМ Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей - Цензор.НЕТ 1712
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должны быть законы, но и естественно их исполнение и контролирующие органы, а не призывы мэра...типа, а давайте ребята не будем гадить, где живем, а если, кто там не живет, то оно ему надо?
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А ето город-спутник Днепра как и Новомосковск ...
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Вы еще не видели Днепродзержинск ...

Был как-то в Северодвинске и местные в разговоре сказали - мы тоже на юге отдыхали - в Днепродзержинске...
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Но Новомосковск , ето совсем другая история ... Курортная зона , Самара , Самарский залив ...
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Ахметов - не, не может быть - разве так бывает? - надо у него все взять и поделить - на всех хватит - заводы рабочим - землю крестьянам - я правильно пишу зебилы?
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заводы рабочим - землю крестьянам....Деньги- олигархам!...
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