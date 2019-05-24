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Все про:взятка (4545) Днепропетровщина (1354) Нацполиция (9440) СБУ (13467)

 Майор полиции на Днепропетровщине попался на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кривом Роге на взятке начальника одного из межрайонных отделов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Майор полиции на Днепропетровщине попался на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от жителя областного центра 20 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц города во время получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов.

Смотрите: Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3128763
 
 
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Та шо ш такоє.Злачиннай влади барих вже нема,а корупція є.Зєля(трямперетрям))),де рехворми,дороги,перемоги,барьба с карупцийов?
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"Злачиннай влади барих вже нема" - ну то есть до сих была (с ваших слов).
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ЗЕкоманда, в чем дело, почему до сих пор берут взятки, чем презЕдент занят???
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Зекоманда обіцяла за затримання хабарника 10 відсотків від суми хабаря тож тут походу вже хтось піднявся на 2 куска баксів... Ну це якщо в Зе команді не балаболи звісно.... Тут інше цікаво ДЕ реакція головнокомандувача на взяття в полон наших чергових 8 солдат? Де реакція на паводки на західній Україні де люди вже почали гинути? Зато всі вчора стали свідками як презик зібрався Україну в смартфон засунути.... Тьху, нах.... Отаке
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Готовий розказати про безкоштовну оренду державного майна і втрати бюджету більше 500,0 тис грн і без винагороди, якщо правоохоронців або розслідувачів це цікавить.
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Якби просив/вимагав менше, може би і отримав, а так поперхнувся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайор полиции на Днепропетровщине попался на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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