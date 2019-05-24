 Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским

Об этом он сказал в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей. Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой", - рассказал Луценко.
"Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - добавил он.
Ставлю 100 баків шо ніхто не сяде із попередників...
І 100% що гроші лишатьмя у мене)))
Наївні та тупі ви осли...
Коменти прлти ЗЕ не в почьоті модеров))
ЦеНзура повертається!)
с кем разговаривали? с неадекватом рояльным?
Алкаш и брехун Юра, если его сравнивать с Зю.... - то ничего, нормальный оказывается Чел...
Дилема!
Зеленсько - український словник (зробимо його разом):
📗 факинг отрасль - галузь IT зі значними ускладненнями у функціонуванні.
📗 чуваки - фахівці.
📗 надо шото менять - ми повинні розробити чіткий план змін і актуалізації законодавства для спрощення ведення бізнес-процесів згідно існуючих реалій
📗 технологичная технологичность - інноваційність із застосуванням передових технологій.
📗 у нас много факапов - є ще чимало збоїв у процесах.
📗 чувак порвал эпоху, красавец - Йоганн Гутенберг є видатною особистістю, що здійснила технологічний прорив у свій час, винайшовши друкарський прес.
📗 ШО?! - не зовсім вас зрозумів.
📗 надо идти к дронам - необхідно впроваджувати системи автоматизації.
📗 нет этого всего "бла-бла-бла" - відсутні фактори та явища, про які я вже згадав раніше.
📗 можешь мне в щёчку поговорить - можете скористатися моїм hands-free мікрофоном, щоб було краще чути.
📗 потому что ФОПы, потому что 6% - за допомогою оформлення фактичних співробітників як ФОПів, ІТ-компанії обходять податкове законодавство.
📗 у вас всех мозгов больше чем у меня - я маю за честь говорити перед такими висококласними спеціалістами як ви.
📗 не, ну шото у меня есть, конечно - хоча, звісно, я теж маю базові знання у цій сфері.
даже через Цензор перегар слышен
Нужно начать аудит его "генпрокурорства", а потом судить (за шо - там найдется, тут и к бабке не ходи), а потом посадить эту мразь на самую гнилую кичу в Украине, шобы оно расплатилось со страной полностью. И без всяких амнистий на его слезный скулеж!!!
Це як наполовину завагітніти?
наливал ?