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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9158) Зеленский (1461) Луценко (7492)

 Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским говорил с ним о работе ГПУ, основных задачах в борьбе с коррупцией и на другие темы.

Об этом он сказал в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей. Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой", - рассказал Луценко.

"Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128761
 
 
 Топ комментарии
 
Було б цікаво, якби саме Луцик виписав ордер на арешт Порошенка...
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как шо, югик алкаш и кум барыги, а баба ейная бляха муха！ тебе этого мало？
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Нагадую - до зустрічі з Зеленським ви всі волали що Югік алкаш, а жінка у нього Бляха-Муха і він кум Бариги. Що сталося?
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А все так и осталось, проблема в том что эта Рада его не скинет.
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как шо, югик алкаш и кум барыги, а баба ейная бляха муха！ тебе этого мало？
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Чому ви Югіка вяло атакуєте, а Авака цьомкаєте в попку?
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Ну шо ЗЕзеї?
Ставлю 100 баків шо ніхто не сяде із попередників...
І 100% що гроші лишатьмя у мене)))
Наївні та тупі ви осли...
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А уж редакційна політика ЦН змінилась...
Коменти прлти ЗЕ не в почьоті модеров))
ЦеНзура повертається!)
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Було б цікаво, якби саме Луцик виписав ордер на арешт Порошенка...
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З ордерами буде те ж саме що і з повістками у воєнкомат.
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аж противно.
с кем разговаривали? с неадекватом рояльным?
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Paul Petrovach - неожиданный комент.... Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1558

Алкаш и брехун Юра, если его сравнивать с Зю.... - то ничего, нормальный оказывается Чел...
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даже не знаю, что лучше - алкаш и брехун или неадекват, иммитирующий игру на рояле половыми органами.
Дилема!
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ЛУЦИК НАВЕРНЯКА ПОЛЗАЛ НА КОЛЕНКАХ ПЕРЕД ЗЕ, НЫЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОГОНЯЛИ И ПРЕДЛАГАЛ В ДАР НА НОЧЬ "ЖИНКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛIТТЯ"
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Не брешіть і запам"ятайте собі назавжди: Алкаш ніколи не стане на коліна перед Торчком. Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1351
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Да нет, скорее угрожал. Очень интересно, чем..
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"новое платье луценка" )))) позовите ребёнка.
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З перекладачем ?
Зеленсько - український словник (зробимо його разом):
📗 факинг отрасль - галузь IT зі значними ускладненнями у функціонуванні.
📗 чуваки - фахівці.
📗 надо шото менять - ми повинні розробити чіткий план змін і актуалізації законодавства для спрощення ведення бізнес-процесів згідно існуючих реалій
📗 технологичная технологичность - інноваційність із застосуванням передових технологій.
📗 у нас много факапов - є ще чимало збоїв у процесах.
📗 чувак порвал эпоху, красавец - Йоганн Гутенберг є видатною особистістю, що здійснила технологічний прорив у свій час, винайшовши друкарський прес.
📗 ШО?! - не зовсім вас зрозумів.
📗 надо идти к дронам - необхідно впроваджувати системи автоматизації.
📗 нет этого всего "бла-бла-бла" - відсутні фактори та явища, про які я вже згадав раніше.
📗 можешь мне в щёчку поговорить - можете скористатися моїм hands-free мікрофоном, щоб було краще чути.
📗 потому что ФОПы, потому что 6% - за допомогою оформлення фактичних співробітників як ФОПів, ІТ-компанії обходять податкове законодавство.
📗 у вас всех мозгов больше чем у меня - я маю за честь говорити перед такими висококласними спеціалістами як ви.
📗 не, ну шото у меня есть, конечно - хоча, звісно, я теж маю базові знання у цій сфері.
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Вот і встрєтілісь два одіночєства
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Идиот, тряпка, сколько олигархофренов должно вернутся ещё в Украину?! Ты, тварюка, мне руку на Майдане жал для чего?
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За три роки не посадив жодного зрадника , жодного корупціонера , про яку дільність на посаді може йти мова ? .
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закрой рот Югик-
даже через Цензор перегар слышен
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Как и кто еще может верить этому существу?!
Нужно начать аудит его "генпрокурорства", а потом судить (за шо - там найдется, тут и к бабке не ходи), а потом посадить эту мразь на самую гнилую кичу в Украине, шобы оно расплатилось со страной полностью. И без всяких амнистий на его слезный скулеж!!!
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Как там твои бриллиантовые замы, Югик?
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Интересно, кужа делись приколы про как бы еврейское происхождение Пороха, искренние вы мои.
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" ...полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре ..." Источник: https://censor.net.ua/n3128761

Це як наполовину завагітніти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским
 
 
 
 
 
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