 Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк.
"23 числа зарегистрировано заявление Гройсмана", - отметила она.
Кармелюк добавила, что теперь парламент должен рассмотреть этот вопрос и решить вопрос относительно отставки правительства.
"Но Кабинет министров исполняет свои обязанности до избрания нового правительства", - отметила руководитель пресс-службы.
Ближайшая пленарная неделя в парламенте - с 28 по 31 мая.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст заявление об отставке в Верховную Раду Украины.
А тут видео с примеркой бриллиантов.