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 Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк.

"23 числа зарегистрировано заявление Гройсмана", - отметила она.

Кармелюк добавила, что теперь парламент должен рассмотреть этот вопрос и решить вопрос относительно отставки правительства.

"Но Кабинет министров исполняет свои обязанности до избрания нового правительства", - отметила руководитель пресс-службы.

Ближайшая пленарная неделя в парламенте - с 28 по 31 мая.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст заявление об отставке в Верховную Раду Украины

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Источник: https://censor.net.ua/n3128760
 
 
 Топ комментарии
 
Отпустите его уже на винницкий рынок.
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вот это зашквар, круче зашквар только допа малый учудил, когда дурь нюхал
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Грося сема мерзена потвора в Україні,після Порося))
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мда, хоча, хто вона є - багато хто розуміє, проте кожного разу подібне викликає огиду - і прикро що знаходяться ті що "не бачать" і знаходять якісь виправдання таким людям
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вот это зашквар, круче зашквар только допа малый учудил, когда дурь нюхал
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Никакие драгоценности старуху моложе не сделают. А вот гири -- те запросто!
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Власть закончилась, но снова к власти теперь новый путь, тяга она заразная, теперь через свою партию, нажаль, некому спросить за какие деньги, закон о незаконном обогащении не работает.
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Вова, возвращайся в Винницу и открывай рынок электроэнергии.
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Если Порошенко такой хороший президент и менеджер, то как он мог сделать премьером этого недоучку с рынка??
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У него свой критерий отбора кадров: умение воровать и преданность.
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