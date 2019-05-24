EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика
  2248  30
Все про:энергетика (1060) электроэнергия (249)

 Названы серьезные просчеты в запуске рынка электроэнергии с 1 июля

Из-за ряда нерешенных системных вопросов полноценный запуск нового рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, будет преждевременным.

Такое мнение в ходе круглого стола, проведенного по инициативе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) высказал член Еврокомиссии, руководитель направления "Энергетика и окружающая среда" Торстен Воллерт, пишет РБК-Украина.

"Вопрос (запуска нового рынка э/э с 1 июля, - прим.ред.) очень сложный, потому что он связан с техническими нюансами. И мы как международные партнеры Украины, конечно, заинтересованы в том, чтобы рынок работал и работал бесперебойно. И чтобы этот переход прошел гладко… Мы понимаем, что в принципе, рынок можно хотя бы частично открывать 1 июля, но у нас есть такое ощущение, что есть еще очень много разных нерешенных вопросов… Моя оценка заключается в том, что это (запуск рынка, - прим.ред.) это – очень амбициозно, у нас осталось пять недель, и мы, наверное не успеем всего сделать до 1 июля", - отметил он.

Торстен Воллерт добавил, что международные партнеры Украины еще в апреле обращались в Кабмин и Минэнерго со своими замечаниями и рекомендациями относительно запуска рынка, однако чиновники до сих пор на это обращение не отреагировали, а также не предприняли меры по безопасному и успешному запуску рынка с 1 июля.

"И мы наверное не успеем всего сделать до 1 июля", - спрогнозировал эксперт.

По его словам, на сегодня не совсем понятно, какой есть поэтапный план перехода рынка э/э на рыночные условия, чтобы запуск был "бесперебойным, без скачка цен, без вытеснения каких-то игроков рынка и т.д. Чтобы все участники рынка имели возможность поэтапно подготовиться к открытию рынка", - отметил он.

Как уточнил Торстен Воллерт, в ЕС выступают за открытие рынка, "но не любой ценой".

"Мы бы хотели, чтобы первый этап состоялся 1 июля, а потом был какой-то четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который должен быть прагматичный. И мы готовы там участвовать", - пояснил Торстен Воллерт, отметив, что сейчас на данном этапе подготовки запуск рынка был бы преждевременным.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии в Украине, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.

В ЕБРР не понимают, как можно внедрить новый рынок в запланированные сроки. При этом, как отмечают в банке, Украина "семимильными шагами" движется к запуску либерализованной модели э/э с июля в условиях недостаточного тестирования механизма взаимодействия всех элементов рынка, отсутствия прописанного в законодательстве процесса постепенного внедрения нового рынка, а также низкой вероятности принятия Верховной Радой решения о переносе даты старта. На этом фоне отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы, считают в ЕБРР.

Источник: https://censor.net.ua/n3128757
 
 
 Топ комментарии
 
Главное, что Пэтро с Ринатом успели до Зе раздерибанить энергосети Украины. Остальное все мелочь и пусчай лохторат сопли пузырями пускает в подобных статейках...Но обязательно путь готовится к новым тарифам!
 показать весь комментарий
 
Який може бути ринок,при монополістах?Це як у Гросі на базарі,віточки які торгували трусами,належали виключно йому))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Беня начал отмену рынка электроэнергии с 1 июля.
 показать весь комментарий
 
 
БЛЭКАУТ В УКРАИНЕ во самое оно для СМАРТФОНОВО КЛОУНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Названо серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 3150
ЗЕЛЕНСКИЙ ВИДИМО ПОЛАГАЕТ ЧТО НАДО БУДЕТ ЗА СМАРФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ СВЕЧКУ ПОСТАВИТЬ И ВСЯ СТРАНА ЕГО УВИДИТ И УСЛЫШИТ
 показать весь комментарий
 
 
Тут больше всех завыл медведчук, уже кричит как с открытием рынка всех украинцев ограбят ......
 показать весь комментарий
 
Главное, что Пэтро с Ринатом успели до Зе раздерибанить энергосети Украины. Остальное все мелочь и пусчай лохторат сопли пузырями пускает в подобных статейках...Но обязательно путь готовится к новым тарифам!
 показать весь комментарий
 
 
и где они те сети взяли, шоб раздеребанить ?
 показать весь комментарий
 
 
ты не лыбься, как зебил.

тебе вопрос задан - где они взяли те сети, которые, по твоему утверждению, раздеребанили ?
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, в этой статье вранье на партнера Пэтра Ляксееча?

ДТЭК Р.Ахметова
 показать весь комментарий
 
 
в этой статье про Ахметова.

Это тебе в голову каналом Г+Г навеяло, что они партнеры.

Да, кстати, выкупить у кацапов - это, по твоему, раздеребанить ?
 показать весь комментарий
 
 
Та для них даже национализировать - все равно раздерибанить.

По себе судят.

Кстати. Навеяло про национализацию Привата.
Зелюки говорили, что Петя отжал Приват у Бени. Но ведь Приват государственный, теперь президетом считается Зеля, и получается, что Петя отжал Приват у Бени, чтобы отдать Зеле?
 показать весь комментарий
 
Що значить "запуск был "бесперебойным, без скачка цен"? Узеленський сказав, що тарифи знизяться! Да і 73% піпла це схавало...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, соевый! Товаристч Гройсман сказал: "Чем выше цены на энергоносители в Украине - тем сильнее Украина!". А о понижении тарифов и отмене "Роттердам+" могут рассуждать лишь агенты Крымля!
 показать весь комментарий
 
 
Довбень, я кажу про клоуна. Порошенко вже пішов. Доречи, Гройсман - теж. Чи нові методички ще не підвезли? Зараз Узелень тільки переїде у нову будівлю, і буде наступний Роттердам+++.
 показать весь комментарий
 
да мне плевать на твоего Зеленского, "довбень" - ты мне расскажи, кто тарифы поднял выше, чем той самой Европе и летом с этим самым "энергорынком" еще планирует подымать тарифы??
 показать весь комментарий
 
 
Всі запитання до новообраного. Хоча він нікому нічого не винен. Так що насолоджуйся...
 показать весь комментарий
 
Так хто в останні дні підписав наказ про впровадження енергоринку з 1 липня?
 показать весь комментарий
 
Так хто у нас останнім часов скасовує накази та розпорядження? Ось і подивимось. Чи ти ще одне "у всьому винні попередники"?
 показать весь комментарий
 
вообще-то его в августе прошлого года решили открывать на месяц раньше - 1 июня.

от тебя Беня скрыл ?
 показать весь комментарий
 
 
Який може бути ринок,при монополістах?Це як у Гросі на базарі,віточки які торгували трусами,належали виключно йому))
 показать весь комментарий
 
 
ты бы хоть раз для интереса почитал, как оно будет,

а уже после того, как не понял бы, вот тогда и лепил сюда сраные лозунги с Г+Г
 показать весь комментарий
 
 
Кротяра читати не вміє, воно тільки пише та лайки ставить.
 показать весь комментарий
 
Говорить о рынках в Украине ,где всё давно в руках воров, по меньшей мере несерьёзно ...
 показать весь комментарий
 
 
чтобы запуск был "бесперебойным, без скачка цен, без вытеснения каких-то игроков рынка и т.д. Чтобы все участники рынка имели возможность поэтапно подготовиться к открытию рынка", (С)

Так все и делается что бы было с точностью до наоборот - скачки цен, передел рынка...Такие блин непонятливые..
 показать весь комментарий
 
а что такое рынок?
разве это только цена, которую мне диктует монополист?
или все же мое смехотворное право выбора...если мне не подходит эта цена... а кто-то может мне предложить меньше...
(ой... я вас умоляю! о чем это я???)
 показать весь комментарий
 
 
Навіть сам заголовок нагадує рашаЗМІ з перлами типу такого: "Названы 10 продуктов, которые способствуют долголетию". Ясно, дякую, далі можна не читати.
 показать весь комментарий
 
Все отдали Ахметову и теперь рынок вводят! Ото Петя подосрал так подосрал! Ну патриот епт.
 показать весь комментарий
 
 
Як працює ринок в Україні показав Попандопало (весілля в Малинівці).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНазваны серьезные просчеты в запуске рынка электроэнергии с 1 июля
 
 
 
 
 
 вверх