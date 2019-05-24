 Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского восстановить его в гражданстве Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении редакции LIGA.net.
Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.
"Названный указ имеет исключительно политический мотив и избирательный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.
Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.
Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.
ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
https://apostrophe.ua/news/politics/2019-05-24/kommunistyi-gotovyatsya-k-syezdu-v-kieve-nazvana-data-i-interesnyie-detali/163749
В среду, 29 мая, в Киеве планируется съезд "Коммунистической партии Украины".
Об этом сообщили источники в партии.
"Да, мы хотим собраться в среду. Но это будет закрытый съезд, прессу пускать не планируется", - рассказал собеседник.
КПУ планирует участвовать на досрочных парламентских выборах и сейчас набирает команду людей без политического опыта со всех регионов. Пока никому не предлагают вступать в партию, но просят вносить членский взнос в размере 100 грн.
Осталось еще Гитлеру проснуться и попросить Зеленского о снисхождении!!
Артеменко привлек внимание американских расследователей из-за его попытки установить альтернативный канал для сделки с президентом Трампом, при котором его администрация отменила бы антироссийские санкции, введенные Белым домом при его предшественнике Бараке Обаме. Согласно "плану Артеменко", в обмен Кремль должен был вывести свои войска из Донбасса, тогда как в стране был бы проведен референдум по "передаче Крыма в аренду" на 50-100 лет.
артеменко...ты будешь следующим за карлсоном... давай руку номерок нарисуем....и через неделю надо отметиться еще раз...
Коментуючи указ президента, Горковенко заявив, що не писав заяву про звільнення.
«Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбір на запчастини" виглядає саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував», - цитує Горковенка Інтерфакс-Україна.
Під час брифінгу четверо членів Національної ради з телерадіомовлення заявили про блокування роботи органу.
«Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради», - заявив член Нацради Сергій Костинський,
Він додав, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні. За даними членів Нацради, на порядку денному накопичилося вже понад невирішених 120 питань.
24 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телерадіомовлення.
Горковенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка 4 травня 2018 року.