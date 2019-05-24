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 Политика Украины
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Все про:гражданство (955) Зеленский (1461) Артеменко_Андрей (82)

 Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского восстановить его в гражданстве Украины

Бывший нардеп Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и избирательный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.

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Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко. А народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.

Источник: https://censor.net.ua/n3128756
 
 
 Топ комментарии
 
Как где-то в твиттере попадалось.

ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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Как где-то в твиттере попадалось.

ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
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коломойський відчинив скриньку пандори.
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Аналізуючи останні повернення, вже можна говорити, що це дії давно сплановані та підготовлені.
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знал, что телевизор называют ящиком, но причем здесь Пандора?
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от и комуняки головки підняли - вова дозволяє:
https://apostrophe.ua/news/politics/2019-05-24/kommunistyi-gotovyatsya-k-syezdu-v-kieve-nazvana-data-i-interesnyie-detali/163749

В среду, 29 мая, в Киеве планируется съезд "Коммунистической партии Украины".
Об этом сообщили источники в партии.
"Да, мы хотим собраться в среду. Но это будет закрытый съезд, прессу пускать не планируется", - рассказал собеседник.
КПУ планирует участвовать на досрочных парламентских выборах и сейчас набирает команду людей без политического опыта со всех регионов. Пока никому не предлагают вступать в партию, но просят вносить членский взнос в размере 100 грн.
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Для зебилов перевожу на собачу : включил говномет
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Прошу прощения, а зебилы неуиновны? Шо опять сцарь плохой?
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Хуже всего то, что Зяблики от этого в экстазе....
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Когда януковощ будет возвращаться они буду радоваться тому как колбасит парахаботов.
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Из них 30% что то не устраивало, а 40% их тупо отимели со своими хотелками...
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они от всего в экстазе. если бы зеленский в процесе кенгурации залез бы на трибуну и насрал (пардон) на конституцию, они и тут бы зашлись в экстазе, дескать, какой смелый перфоманс, обличает злого пороха, он это пять лет делал фигурально, а вова одним актом дефекации показал его неправоту и унизил.
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Зеля питает любоффь к роялям, там и насрёт. Традициис!
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Слегка ошиблись с вектором, молодой коЗЕманде простительно.
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Запахло дерьмом и мухи слетаются на дерьмо.
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Такое впечатление, шо на низком старте ждали.
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По идее обязан восстановить, он за аренду, эти за референдум - единомышленники.
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это пипецьььь!.. как гниды чувствуют свою родную душу в виде Зеленой Шмаркли!
Осталось еще Гитлеру проснуться и попросить Зеленского о снисхождении!!
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случайность - нет - вопрос один - когда окружной суд Киева, оправдает яныка - кто как думает?
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Забудьте вы уже этого пороха! Он давно в Ростове с бизнеспартнёрами! В песочнице новый пахан- беня, принимает верительные грамоты от неуиновных жертв режима щеколадного барыги!
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Ты в сосну шмякнулся？ будочник партию переименовал и полон оптимизьму😀
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А зачем оправдывать. Увидев, что в Украине творит новый През, "легитимный" с ростова написал заявление о вступление в ряды Правого Сектора.
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Наведіть порядок у Межигір"ї - господар їде додому.
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Ну правильно. Владимир Александрович же сказал всем украинцам: возвращайтесь, конец эпохи бидности! Вот они и возвращаются. Уже Беня прилетел, Хорошковский, Портнов, Онищенко собирается. Вот еще и этот торговец Крымом хочет вернуться. Когда уже Янык приедет?
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Сказав щоб Вовка баньку розтопив і оковиту охолодив.
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когда наконец отпустят вышинского? гужва, вернись! Прекратить преследование шария!
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я понимаю, что это чорный троллинг, но сейчас это звучит убедительно!
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а шоб никто даже не сомневался. И, уверен, ефремов попадет в ВР следующего созыва. Прошедшие выборы это подтверждают.
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Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала
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Млять! Ну нахрена ты им идеи подаёшь!!!
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какие же это идеи? Это вожделенные мечты зелектората, и они начинают воплощаться. Но они думали, что мечтают о четырех тысячах, а вон оно что....
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Тьху на тебя Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 8497, ониж записывают все твои идеи! Скоро по просьбе опчественности и азирова в команду возьмут! Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 205 Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 8497
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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приєднується черговий гидотний українофоб до своєї рідної зграї, до чортівсько-відьмацького шабашу...
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В очередь сукины дети...в очередь..(с)
артеменко...ты будешь следующим за карлсоном... давай руку номерок нарисуем....и через неделю надо отметиться еще раз...
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У кого еще есть сомнения, что приход Зе к власти это не реванш?
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Колишній член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом глави держави Володимира Зеленського і заявив про погрози на свою адресу.

Коментуючи указ президента, Горковенко заявив, що не писав заяву про звільнення.
«Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбір на запчастини" виглядає саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував», - цитує Горковенка Інтерфакс-Україна.
Під час брифінгу четверо членів Національної ради з телерадіомовлення заявили про блокування роботи органу.
«Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради», - заявив член Нацради Сергій Костинський,
Він додав, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні. За даними членів Нацради, на порядку денному накопичилося вже понад невирішених 120 питань.
24 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телерадіомовлення.
Горковенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка 4 травня 2018 року.
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Щури по переду, позаду таргани і **********... Вся цяя ******** нечість з усих боків повзе на Україну... https://www.youtube.com/watch?v=aEt8L78ilh4
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богдан и зеля может хватит на микрофон киздеть! может начнете сволоту ползущую в Украину отсекать и коррупционеров сажать?
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На всех ветках срут одни и те же Ники, комменты на цензоре превращаются в диалоги троллей, печаль
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если у него уже есть иностранное гражданство, то украинское давать или "возвращать" нельзя (по крайней мере до выхода в безгражданство)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардеп Артеменко просит Зеленского восстановить его в гражданстве Украины
 
 
 
 
 
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