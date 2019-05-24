 Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции", - сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.
Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.
По его словам, депутаты просили КС рассмотреть их обращение в течение двух месяцев.
Тетерук отметил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
Подстилки соевые.
Как вас подрывает в последние пару дней
Тут мне уже рассказывают, как при овоще хорошо жилось
Но тебе захотелось тогда водрузить на трон пэдру, ну теперь вот пожинай плоды.
А Зеленскому еще долго разгребать эту помойную яму.
Лучше плохой мир чем хорошая война.
Договорились?
Во вторых: Ни в каком законе нет ТРЕБОВАНИЙ о перевыборах в случае распада коалиции.Роспуск Рады это Право Президента и то только в случаях когда Рада длительное время не выполняет своих конституционных функций.
В третьих: не припоминаю чтобы была объявлена коалиция с жопоблоком (про то
с кем братается вашкому лижет анус Зе... с первых же дней я вообще молчу)
В четвертых: узурпация власти это присвоение себе дополнительных прав/полномочий, которые не были делегированы народом на выборах. На моей памяти последняя узурпация власти была при Януковиче, когда тот присвоил себе полномочия которые ему не делегировались на выборах, путем отмены через КС, конституционной реформы (т.е. избирался с одними полномочиями, а заимел другие, более широкие)
На момент назначения правительств Гройсмана в коалиции официально остались только БПП+НФ, что менее необходимых по закону 226 народных депутатов, а значит законной коалиции уже не было.
Недостаточно наворовались?
ЗЕристи - такі ЗЕристи...
Интересно, что теперь КС скажет. А то всяких прокуратур и судов развелось - и не сосчитать, а Зе проник в президенты, не зная державной мовы - никто и не пикнул, все положили болт на ст. 9 закона "О выборах Президента"
Все, злазьте. А Тетарук взагалі має відповідати за розбій. Хто бив Кужель пляшкою по голові? Це що? Недоторканний депутат?
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
голосів з 25000
необхідних
1- нах ви сказали що йдете на вибори,якщо вони не конституційні?
2-ви готові стати співучасниками "злочинного антиконтитуційного перевороту"?
3-якщо ви пройдете в раду й наберете 20% ,а на наступний день після виборів указ буде визнаний не контитуційним - мандати складете й підете на угоду зі слідством за участь в "антиконтитуційному перевороті"?!
це загальновідомо у світі
Так?/Ні?/Написьменнадурнуватамокшанапідробітках?
це ВР при відсутності Кояліції не могла призначити у 2016 Гройсмана Прем"єром
Ну а Парубій зараз Спікер-самозванець..
Жмите рояльного неадеквата с его пособниками.
Ця Верховна Рада з іниіциативи Українського Уряду прийняла так багато законів, що
її непрацездатність треба таки треба підкріпити якимось документом.
От і вся справа. Хіба не так?