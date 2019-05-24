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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1483) Конституция (2020) КС (1291) роспуск (185) Народный фронт (1285) Тетерук (200)

 Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

Группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесли в Конституционный суд Украины представление о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции", - сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.

Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Также читайте: Указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу

По его словам, депутаты просили КС рассмотреть их обращение в течение двух месяцев.

Тетерук отметил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3128753
 
   
 Топ комментарии
 
О... еще одиин патрио из Зябликов

Как вас подрывает в последние пару дней

Тут мне уже рассказывают, как при овоще хорошо жилось
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Бениного холуя Порох успел выгнать из кресла начальника КС.
Интересно, что теперь КС скажет. А то всяких прокуратур и судов развелось - и не сосчитать, а Зе проник в президенты, не зная державной мовы - никто и не пикнул, все положили болт на ст. 9 закона "О выборах Президента"
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Лишилося менше тисячі))) Богдан не очікував,що в нас стільки жартівників?А ми ще на третє коло зайдем!

Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 8089
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А пэдра, палубий и ко пришли к власти в 2014 конституционным путем?
Подстилки соевые.
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О... еще одиин патрио из Зябликов

Как вас подрывает в последние пару дней

Тут мне уже рассказывают, как при овоще хорошо жилось
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При Януковиче был мир и стабильность в Украине.
Но тебе захотелось тогда водрузить на трон пэдру, ну теперь вот пожинай плоды.
А Зеленскому еще долго разгребать эту помойную яму.
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Думаю что там всё хорошо.
Лучше плохой мир чем хорошая война.
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собирайся.. будешь мирно жить в халупе на Магадане, а твою квартиру отдадим пострадавшим от "гражданской войны" бурятам из рф...
Договорились?
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Иди бараболю окучивай и клубнику збирай у пана.. баклан
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а зеленский это ваш ? вы серьезно так думаете ?
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оно и видно... сашкас такой же тупой)
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ооо вы очевидно любитель - самомазохизма - не ну каждому свое - демократия
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Закусювати треба. Ще скажи, що Порошенко майдан замутив...
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А ничего что твоя расия сначала забрала Крым у Украины, а уже потом педро стал президентом Украины? Или у тебя память отшибло?
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0% НФ просили и других депутатов присоединится но похоже их послали подальше..
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Вони таки вимогають щоб всю так знану не існуючу коаліцію,разом з Гросєй та Поросям,посадили за Узурпацію Влади,та Державний Заколот?
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А говорят привидений нет? А нас целая фракция НФ в Раде. Вроде их давно уже нет, а они все еще что-то жужжат.
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В том, что не устроили перевыборы (а начали брататься с Оппблоком), когда коалиция перестала существовать в 2016 году..
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Во первых; факт распада коалиции был зарегистрирован только 17 мая 2019 года, все остальное - ваши хотелки
Во вторых: Ни в каком законе нет ТРЕБОВАНИЙ о перевыборах в случае распада коалиции.Роспуск Рады это Право Президента и то только в случаях когда Рада длительное время не выполняет своих конституционных функций.
В третьих: не припоминаю чтобы была объявлена коалиция с жопоблоком (про то с кем братается ваш кому лижет анус Зе... с первых же дней я вообще молчу)
В четвертых: узурпация власти это присвоение себе дополнительных прав/полномочий, которые не были делегированы народом на выборах. На моей памяти последняя узурпация власти была при Януковиче, когда тот присвоил себе полномочия которые ему не делегировались на выборах, путем отмены через КС, конституционной реформы (т.е. избирался с одними полномочиями, а заимел другие, более широкие)
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Два дела открыл верховный суд и щас КСУ Прежде чем принять к рассмотрению они проводят проверку на законодательную чистоту. Раз приняли к рассмотрению, значит с точки зрения юриспруденции нет вопросов, что коалиция существовала до 17 мая 2019. Выходит, что зебилы вумные, а профессиональные юристы, в судах высшей инстанции и народного фронта, дураки.
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Это абсолютно ни о чем не говорит, прошла обычная приемка необходимых исковых документов. Если бы на этом этапе была бы какая-то не точность, то документы не приняли бы. И просьба решить вопрос в течение двух месяцев - это то же только пожелание не терпеливых и которые ещё не вышли из сна и представляют, что ничего пока не изменилось. Но это, наверное, не так.
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2 месяца? Две минуты и послать тех депутанов в лес
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я честно говоря ничего никогда не слышал про коалицию таких фракций какие фракции еще в нее входили кроме народного фронта и сколько поименно депутатов насчитывала такая коалиция кто то может сказать. По законам коалиция депутатских фракций формирует Кабинет министров я никогда не видел что бы Гройсман опирался на коалицию фракций
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Была изначально коалиция БПП+НФ+Батькивщина+РПЛ+Самопомоч. Эта коалиция назначила второе правительство Яценюка(или продолжила его полномочия...).
На момент назначения правительств Гройсмана в коалиции официально остались только БПП+НФ, что менее необходимых по закону 226 народных депутатов, а значит законной коалиции уже не было.
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Неправда ваша. Бо після виходу ТЮкнутих, ляжок і самонемочі коаліція поповнилась позафракційними депутатами і налічувала 227 депутатів.
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Коалиция может пополняться ТОЛЬКО ФРАКЦИЯМИ! Изучайте матчасть.
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І знов брехне від ЗЮристів. Читайте рішення КС України
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бывает, забыли отчитаться перед тобой, извини их, в следующий раз пришлют отчёт на DVD c пакемонами и музлоном
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нф со своим 0 ым рейтингом , могут вносить что угодно , даже грязное исподнее своего своего № 1
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Это те же самые нардепы, которые подавали в Конституционный суд представление о неконституционности закона о Незаконном обогащении?
Недостаточно наворовались?
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Такой беспощадной, воровской и циничной власти как яценюк, гройсман, порошенко и гонтарева так и другие супер патриотьі - луценко, пашинський, парубий и т.д. и т.д. в Украине еще небьіло. Сразу же после прихода к власти ета бригада за ночь в три раза обеднили Украинцев простьім броском - девальвировав гривню и ето бьіла самая первая рехворма которую совершили не чужие воши, свои гнидьі. Сама єта компания себья обезопасила - просто подняв цену на шеколад и другую продукцию рошен в троє, переведя наличность в валюту и т.д. , а Украинцам которьім девальвировали депозитьі втрое еще и ввели на єти уничтоженньіе депозитьі налог. Путем девальвации гривньі єта банда перераспределила в свою пользу и так никчемньіе доходьі нищих пенсионеров, бюджетников, и т.д. позарившись на то, что зек янукович трогать считал западло. Но свои национальньіе гнидьі не погнушались плюс еще и на ету уничтоженную пенсию ети скотьі ввели налог - вот ето бьіла рехформа за первьіе сто дней национальной любимой патриотической власти яценюка, порошенка, гонтаревой и т.д. Возникает вопрос - неужели патриотизм, любовь к Украине нельзя продвигать без такого беспощадного обнищания и грабежа Украинского народа. Да радует что зе занят роспуском гнид и других рехформаторов может Украинский народ в етот период ета мразь не будет так усердно грабить.
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+ 2мллд дол. возвращение банка Коломойскому
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Якщо не розумієш ніфіга - чого ти тут гівнякаєш? Так званої "коалівції" пороха -гройсмана-яйценюка НЕ ІСНУЄ ВЖЕ ТРИ РОКИ - ПІСЛЯ ВИХОДУ "САМОПОМОЧІ", "БАТКІВЩИНИ" І ЛЯШКІВЦІВ! БІЛЬШІСТЬ ПРИ ГОЛОСУВАННЯХ КУПЛЯЛАСЯ ЗА РАХУНОК "МАЖОРІВ" -ГРЕЧКОСІЇВ" - ТАК ЩО ЗЕ ПРАВИЛЬНО РОБИТЬ -ГНАТЬ ЦЮ БАНДУ К ТАКІЙ М...!
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А вы Лина не считалИ во сколько обойдется еще полгода работы этой "рады" посчитайте на досуге зарплата неходящих на работу отпускные с материальной помощью , оплата жилья и др.очень неплохие выплаты и полное ничегонеделание так что кто дебил это еще с ледует выяснить
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Шоколадная красуня, у тебя с арифметикой что-то не в порядке. Если ВР разгонят, то им можно не платить. А значит можно сэкономить 400млн. зеленых.
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ВР виконує свої повноваження до першої сесії новообраної ради. І зарплатню отримує також.
ЗЕристи - такі ЗЕристи...
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Бениного холуя Порох успел выгнать из кресла начальника КС.
Интересно, что теперь КС скажет. А то всяких прокуратур и судов развелось - и не сосчитать, а Зе проник в президенты, не зная державной мовы - никто и не пикнул, все положили болт на ст. 9 закона "О выборах Президента"
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Да, и кстати он не может занимать эту должность, согласно закону о люстрации.
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Портнов обіцяв порушити справи на мародерів. Чекаємо
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Портнов уже первым же заявлением наклепал на себя статью 110 УК Украины.
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Это-же "Анти-народный" фронт. Они еще не наелись за счет нас, простых граждан Украины. Знают, что их смерть уже пришла.
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Іденамокшандіїмешкаєтакзванагромадянка "Светлана Сладкова"?
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Чому ця Рада за п"ять років не прибрала мажоритарку? Кролячий фронт зокрема обіцяв, коли обиравсь. Сидять на шії у українців і нічого не роблять.
Все, злазьте. А Тетарук взагалі має відповідати за розбій. Хто бив Кужель пляшкою по голові? Це що? Недоторканний депутат?
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Лишилося менше тисячі))) Богдан не очікував,що в нас стільки жартівників?А ми ще на третє коло зайдем!

Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 8089
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Ого, мародер тролів наплодив. І всі ж харчуються за рахунок держбюджету!
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Последние пару лет на Цензоре было многократно доказано, что порохоботы свое жалованье получают исключительно в натуральной форме соевыми рошенками. Но когда на расстоянии вытянутой руки засверкала перспектива учительской зарплаты 4000 евро, концепция оплаты поменялась. Оказалось, что порохоботам миллиардами платят прямо из бюджета через минстець и именно этих денег не хватало учителям раньше. С разгоном минстеця, порохоботов и окончанием эпохи бедности за счет экономии этой статьи бюджетных расходов, перспективы ЦензораНет выглядят довольно безрадостными. В 73-процентной атмосфере всепобедившего 95 квартала, особым диссонансом будет выглядеть могильная тоска этого некогда популярного дуракаваляльного ресурса, превратившегося в клуб солидных Зе-джентльменов:
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
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і притому всі з іменами і прізвищами, бумаю Україна має майбутнє з такими "тролями" Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 8895
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Меньшинство голосует за плохую жизнь. Бомжей и так в Украине хватает. Пусть голосуют, а мы над этими никчемами посмеемся.
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Следует посоветовать авторам этих петиций внимательно почитать ст.ст.108 и 109 Конституции Украины и особенно ст.109 поскольку некоторые известные юристы приравнивают петиции к публичным призывам к свержению государственной власти с соответствующей ответственностью за это, а там не слабо - минимум до 3-х лет жития не дома.
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Посмотрел полностью вчерашний дебют Зеленского. Ну простите, кто за него, но меня воротит. Во-первых, имхо, президент Украины должен и может говорить по-украински. А во-вторых - ну никогда мне не нравился КВН, ничего не могу с собой поделать.
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Тетерук зазначив, що депутати, які подали подання, просять КС, щоб ця справа була розглянута протягом двох місяців - "в найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3128753

1- нах ви сказали що йдете на вибори,якщо вони не конституційні?
2-ви готові стати співучасниками "злочинного антиконтитуційного перевороту"?
3-якщо ви пройдете в раду й наберете 20% ,а на наступний день після виборів указ буде визнаний не контитуційним - мандати складете й підете на угоду зі слідством за участь в "антиконтитуційному перевороті"?!
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Никакое право не может быть выше желания народа сменить власть,кролики - идите нах из верховной рады.
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Аотамупетиціївизначенебажаннянародущобзепішовувідставку...
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Молодец Яценюк - боец! Все поусирались, проценты считают, рейтинги сундучат. Должен же быть хоть кто-то, кто назовет навоз дерьмом!
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А у Вовіка рейтинг продовжує рости... Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 9442
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Яценюк - боец!

це загальновідомо у світі
Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 7987

Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради - Цензор.НЕТ 5789
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Як содобалося біля корита. Тримаються, як воша кожуха
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Как они хотят еще хоть немного остаться у власти. Руками и зубами держатся за кормушку. С самого начала они старались устранить Зеленского, принимая его , как непосредственную угрозу своим привилегиям и удовлетворению неуемных аппетитов! Но Зеленский прав - эти дармоеды у власти просто не дадут ему проводить любые реформы, даже при наличии желания, его же потом обвиняя в их провале.
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Согласно Конституции президент имеет право распустить парламент в случае отсутсвия коалиции фракций когда она прекратила существовать в 2016 году Порошенко нарушил Конституцию так как он был обязан в месячный срок распустить парламент но он вместо этого сказал что досрочных выборов не будет никогда скупил мажоритарщиков и назначил Премьер министром Гройсмана чем узурпировал власть нарушил Конституцию и обманул украинский народ и за это должен ответить как и за взрывы складов потому что в ген штабе сидели его люди а он не отреагировал и не снял их
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Между "имеет право" и "обязан" - большая разница...в данном случае президент именно имеет право распустить Раду, что и сделал Зеленский, но президент не обязан распускать в таком случае Раду, так что Порошенко Конституцию тоже не нарушал.
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Коли його бепепе набере пів відсотка на парламентських - це і буде його відповідальність
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если парламент не дееспособный то президент обязан действовать согласно Конституции и согласно интересам своего народа. Парламент это орган который принимает законы а недееспособный парламент даже не ходит на заседания и это все за наши деньги
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Ну - кой-какие законы Парламент все-таки принимал, не смотря на отсутствие коалиции.
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Аучомувиражаласятакзвананедієздатність ВР? Вонизакониналежнимчиномнеухвалювали?
Так?/Ні?/Написьменнадурнуватамокшанапідробітках?
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ні хіра Порошенко не порушив.
це ВР при відсутності Кояліції не могла призначити у 2016 Гройсмана Прем"єром

Ну а Парубій зараз Спікер-самозванець..
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Господи! Коли вже ділом займуться?!! П'ять років колами навкруги головного....
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Занадто багато дурнів-зебілів набігло та "малякають" всякий непотріб!Жах та й годі!Який несвідомий та неврівноважений виборець,таку смішну й незграбну владу отримали!Тепер самі "їжте,щоби проковтнути"!
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РЕСПЕКТ!
Жмите рояльного неадеквата с его пособниками.
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Посилати нах можна не тільки депутатів,а Бойка також.Але різниця в тому ,що депутат має право подати в КС ,а Бойко ні ! А народу треба знати ,чи порушив Конституцію гідрант чи ні ! І щоб тупі зелебені знали істину !!!
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Говнофронту вряд ли что поможет. Метушня, истерика и выдергивание волос с разных частей тела. Были бы нормальными людьми, какими и должны быть люди по своей природе, а не животными, так глядя на свой нулевой рейтинг, а значит и чувствуя ненависть к ним народа, уже давно бы сняли всей фракцией с себя депутатские полномочия. Лет так через тысячу, когда общество будет идеальным, такие истории про говнофронт можно будет приводить как пример в школьных учебниках. Что вот, представьте дети, какое гнилье тогда управляло страной. Им говорят, вы уже *********** избирателям, а они что угодно могли молоть, даже какой-то законностью прикрываться, лишь бы у кормушки иметь возможность подольше хрюкать.
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Такой беспощадной, воровской и циничной власти как яценюк, гройсман, порошенко и гонтарева так и другие супер патриотьі - луценко, пашинський, парубий и т.д. и т.д. в Украине еще небьіло. Сразу же после прихода к власти ета бригада за ночь в три раза обеднили Украинцев простьім броском - девальвировав гривню и ето бьіла самая первая рехворма которую совершили не чужие воши, свои гнидьі. Сама єта компания себья обезопасила - просто подняв цену на шеколад и другую продукцию рошен в троє, переведя наличность в валюту и т.д. , а Украинцам которьім девальвировали депозитьі втрое еще и ввели на єти уничтоженньіе депозитьі налог. Путем девальвации гривньі єта банда перераспределила в свою пользу и так никчемньіе доходьі нищих пенсионеров, бюджетников, и т.д. позарившись на то, что зек янукович трогать считал западло. Но свои национальньіе гнидьі не погнушались плюс еще и на ету уничтоженную пенсию ети скотьі ввели налог - вот ето бьіла рехформа за первьіе сто дней национальной любимой патриотической власти яценюка, порошенка, гонтаревой и т.д. Возникает вопрос - неужели патриотизм, любовь к Украине нельзя продвигать без такого беспощадного обнищания и грабежа Украинского народа. Да радует что зе занят роспуском гнид и других рехформаторов может Украинский народ в етот период ета мразь не будет так усердно грабить.
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Конституційне подання - то добре, але якесь воно дивне. Нащо для такої простої і важливої справи аж 2місяці? Якщо коаліції давно немає, то Зеленський має надати відповідний документ. А якщо за тиждень він такого документу не надає - то указ його неконституційній.
Ця Верховна Рада з іниіциативи Українського Уряду прийняла так багато законів, що
її непрацездатність треба таки треба підкріпити якимось документом.
От і вся справа. Хіба не так?
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Без підпису Розенблата?! Як таке взалі їм в голову прийшло?...
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конечно не конституционно, до осени ещё сколько можно было спи з дить, а так всё ,что успели то успели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады
 
 
 
 
 
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