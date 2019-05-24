 Луценко заявил, что в деле Гандзюк могут появиться новые подозреваемые

Об этом в интервью изданию "Лига.НЕТ" заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не исключаю, что могут появиться еще подозреваемые. Имею ввиду должностных лиц, вероятно, причастных", - заявил он.
На вопрос о том, является ли Мангер конечным заказчиком, Луценко ответил, что "с юридической точки зрения, он является организатором, который имел соорганизатора Левина, далее следуют исполнители, они уже в суде".
Он напомнил, что Левин скрывается за границей, и "на днях мы наконец добились начала рассмотрения в суде объявления Левина в международный розыск".
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"Еще один эпизод: вероятно, руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину. Это мы также расследуем", - добавил Луценко.
Генпрокурор сообщил, что также рассматривается версия, что к преступлению по делу Гандзюк причастны заместители Мангера. "За последнее время проведена работа, например, вывод Счетной палаты и Гослесхоза о 230 млн грн убытков от незаконной вырубки херсонских лесов, о чем писала Екатерина", - отметил он.
При этом Луценко утверждает, что отец и друзья Гандзюк не смогли предоставить доказательства существования заказа на убийство активистки в высшем руководстве страны.
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"Допрошены отец покойной и большинство из тех, кто заявляет (подобное. - Ред.). Никаких доказательств этого следователи не получили. А требовать от меня "посадить для баланса" кого-то из БПП - это же абсурд", - сказал Луценко.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.
лузери !
а зарплата то генпрокуёя каждый месяц реальная...и стаж...и пенсия не копеечная...очевидно!
У ГПУ заявили, що юридично Коломойський не завдавав ПриватБанку $5,5 млрд збитків
Ярослав Вінокуров
24 травня, 2019 15:38
Ліга.Нет
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура не висуває звинувачень колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, оскільки юридично факт завдання збитків банку не настав.
Про це Луценко повідомив в інтерв'ю Liga.Net.
Так, за словами Луценка, кредити, які ПриватБанк видавав компаніям Коломойського та Боголюбова і за допомогою яких олігархи вивели з банку 5,5 мільярдів доларів, буле реструктуризованими, тобто термін оплати за ними збільшили на 10-12 років.
Через те, що термін сплати кредитів ще не минув, за словами Луценка, юридичного факту завдання державі збитків немає, тому й підозри Коломойському висунути не можна.
«Тепер питання: чи є тут стаття 191 (розкрадання в особливо великих розмірах)? Для її застосування слідство має виявити суму збитків. Однак, факт настання збитку може відбутися лише у двох випадках: або в останній день кредитної лінії - через 10-12 років, бо позичальник має право заплатити все в останній день. Або є другий спосіб довести збиток - розірвати ці лінії через те, що вони не обслуговуються», - повідомив Луценко.
Він додав, що у 2017-2018 роках намагався розірвати 5 кредитних договорів, за якими Коломойський та Боголюбов вивели кошти з ПриватБанку, однак йому завадив тодішній міністр фінансів (нині член команди президента Зеленського) Олександр Данилюк. За словами Луценка, Данилюк надіслав йому лист, у якому вимагав скасувати позови про розірвання кредитів Коломойського, бо це може зашкодити судовому процесу у Високому суді Лондона.
«Тобто, Данилюк пише - я не вірю в українські суди, відкликайте позови, бо я хочу судитися у Лондоні. В Лондоні, як відомо, пан Данилюк програв», - повідомив Луценко.
Він зазначив, що ГПУ готова висунути звинувачення Коломойському та Боголюбову лише після завершення апеляції у Високому суді Лондона, який наклав на активи олігархів всесвітній арешт. Адже після цього ГПУ почне процес розривання кредитних договорів між Коломойським та ПриватБанком.
Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.
Нагадаємо, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. У грудні 2017 року націоналізований ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також низки компаній, які імовірно підконтрольні їм.
Пізніше Коломойський повідомляв, що він був вимушений сам запропонувати націоналізацію ПриватБанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.
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Нагадаємо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення на користь колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня - за три дні до другого туру виборів - Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.
Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов'язаних з банком осіб.
20 квітня Печерський суд Києва скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які Національний банк видав ПриватБанку у 2013 році. Загальна сума цих кредитів складає 9,2 мільярда гривень. Згодом Коломойський подав 5 позовів про скасування своїх боргів перед НБУ за поручительством на користь ПриватБанку.
Напередодні Ігор Коломойський заявив, що судами про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку він хоче повернути собі свою частку в банку у розмірі близько 22-24%. Подібний «взаємозалік боргів» та повернення Коломойському 2 мільярдів доларів начебто його капіталу у ПриватБанку раніше пропонували у команді президента України Володимира Зеленського.