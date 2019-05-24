 Почти все решения, которые принимались на синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата, - Филарет

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал патриарх Филарет по результатам Священного синода в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.
Также он повторил высказанное ранее несогласие с пунктами Томоса о подчинении УПЦ(ПЦУ).
"Спасибо Вселенскому патриарху за Томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в Томосе", - добавил патриарх Филарет.
Он подчеркнул, что принимает Томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.
Что касается принятых решений Синода, за часть которых он не голосовал, Филарет отметил, что будет выполнять те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.
В частности, речь идет таких пунктах, за которые не голосовал Филарет: "Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", а также "Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Да он сам часть этих сил.
Нужно изучать вопрос с документами на руках неделями...
по ходу, на фото искренняя радость от встречи с другом..
Смотря как посмотреть.
Но это не значит что не надо продолжать бороться!
ТЕПЕРЬ САМОЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТЬСЯ ИСТИННЫМ ПАТРИАРХАТОМ!!!
БЕЗ ЭТОГО НИКАК. ПОСПЕШИШЬ, НЕПРОСТО ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ, НО И НОВОРОЖДЁННОГО УБИТЬ МОЖНО.
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ УКРАИНА???? ПЦУ НЕТ ЕЩЁ И ГОДИКА. ЕЁ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ. ВОТ СТАНЕТ НА НОГИ ЗАКОННОРОЖДЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ, ПОЛУЧИТ ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ СРЕДИ СЕСТЁР ЦЕРКВЕЙ, ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ БОЛЬШИНСТВО ПРИХОДОВ В УКРАИНЕ, ВОТ ТОГДА, И НЕРАНЬШЕ И ПОСТАВИТСЯ ВОПРОС О ПАТРИАРХАТЕ. ПАТРИАРХАТЕ ОФИЦИАЛЬНОМ, ПРИЗНАННОМ.
А до тех пор плисс, недрищите поносом. Бо только навредит ПЦУ всякая спешка.
БЕРЕГИТЕ НОВОНАРОЖДЕННОЕ ЗАКОННОЕ ДИТЯ - ПЦУ.
в подоле филарет только раскол принесёт.
ПРО ТО ЧТО БЫЛО ЗАБУТЬ. ТО ЧТО БЫЛО УШЛО В СТРАНУ ПРО Ё ... ВЕЩЕЙ. И ДА , ЧЕМ ты ОТЛИЧАЕШСЯ ОТ СОВКОДРОЧЕРОВ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ КАК И ты РАССКАЗЫВАЮТ ПРО СВОИ ХОТЕЛКИ????? ТОЛЬКО ТЕМОЙ ХОТЕЛОК????
Куча примеров про 52 гетьмана.
Каждый по отдельности гений, а в купе... таких д...в ещё поискать.
гордыня не бывает во благо...
о Вечном подумайте!
Как по-вашему появились прочие патриархи после Константинопольского?
\\\\\\В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах. Источник: https://censor.net.ua/n3128747\\\\\
Масоны, Госдеп, марсиане, Супермен, Будулай, Дед Мороз, святой Свынуарий Гондурасский Второй и прочие очень злые.
Ну че, "верователи" - если "пастыри" такие, то каково же стадо?
впринципі навіть мене вже "дістав" при всій моїй повазі до його віку й роботи над становленням КП
потрібно завжди вміти "вчасно зупинитись"....гординя в питаннях релігії/віри - поганий порадник...
И в ПЦУ уже значительно больше приходов, чем когда-либо было в ЦПК КП, а будет еще больше.
Украина точно ничего не проиграла от этого.
Патріарх..
шо цей маразматик ще хоче?
Візантійщина....
А дед думал, что через неделю его дадут и что митрополия это просто формальная процедура для получения автокефалии. Да, это транзит, но не 5-минутный ! Чтобы добиться автокефалии, ушло более четверти века. Это история, она за секунду не сделается. Логика деда понятна - пока дадут статус патриархии, может не дожить (ему 90 лет), а ведь хочется умереть патриархом, ровней всяким там гундяям.
Гордыня - смертный грех, а общее дело важнее личных регалий. Расталкиваться локтями и грызню устраивать на радость русским - это же и приостановит переход общин. Люди не будут хотеть ассоциировать себя с интриганским и скандальным бардаком.
Терпение и скромность, пасторская работа ежедневная и независимо от статуса тебя будут вспоминать как выдающегося человека - вот как Любомира Гузара, земля ему пухом. Как говорится : "Будь проще и к тебе потянутся люди"
И папаху!