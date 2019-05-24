 Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак

Решение отделить должность начальника Генерального штаба от поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины было принято в Министерстве обороны, а не придумано командой президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью УНИАН сообщил новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.



"Прекрасно к этому отношусь. Это не Апаршин придумал, это уже давно принятое решение здесь, в Минобороны, в ВСУ. Это один из процессов нашего приближения к европейскому сообществу. Это нормально", – отметил Хомчак в ответ на вопрос журналиста о новой военной доктрине Зеленского.



Говоря о кадровых вопросах, он отметил, что пришел на этот пост не для того, чтобы "всех снять с должностей", однако процесс управления в Генштабе, по словам Хомчака, "не совсем такой, как надо".

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Генерал отметил, что начал уже заслушивать командующих, после чего будет делать выводы.



"Цели снимать всех с должностей у меня нет. У меня нет кумовьев, друзей, которых я хочу куда-то поставить. Я хочу дать как можно скорее хороший результат в плане того, что в армию пойдут люди. Сегодня, к сожалению, очереди в армию нет, а она должна быть. У нас что население не патриотично настроено? Настроено. У нас население не любит Украину? Любит Украину. Я во время службы проехал всю Украину - это замечательные люди с разной историей, разным воспитанием, разными ментальными взглядами, но люди замечательные, у нас замечательная молодежь. А почему замечательная молодежь не хочет идти в армию?", – добавил глава Генштаба.

На предположение, что из-за того, что "мало платят" Хомчак ответил: "Не только. Это не на первом месте. Отношение коллектива человека не удовлетворяет. Человек от добра не убегает. Человек, наоборот, к добру идет. Сегодня армия обеспечена в разы лучше, чем это было в начале войны. Сегодня отношение общества и власти к армии гораздо лучше, но люди не идут, значит есть проблема. Изучаем проблему, изучаем видение тех, кто должен работать. С ними и будем менять эту ситуацию".

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