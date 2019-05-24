EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10610  183
Все про:реформы (3310) ВСУ (275) Хомчак (24)

 Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак

Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что процесс управления в ВСУ сейчас не такой, каким он хотел бы его видеть.

Решение отделить должность начальника Генерального штаба от поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины было принято в Министерстве обороны, а не придумано командой президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью УНИАН сообщил новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Прекрасно к этому отношусь. Это не Апаршин придумал, это уже давно принятое решение здесь, в Минобороны, в ВСУ. Это один из процессов нашего приближения к европейскому сообществу. Это нормально", – отметил Хомчак в ответ на вопрос журналиста о новой военной доктрине Зеленского.

Говоря о кадровых вопросах, он отметил, что пришел на этот пост не для того, чтобы "всех снять с должностей", однако процесс управления в Генштабе, по словам Хомчака, "не совсем такой, как надо".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовилась к захвату Крыма с момента, когда Украина стала независимой, - Хомчак

Генерал отметил, что начал уже заслушивать командующих, после чего будет делать выводы.

"Цели снимать всех с должностей у меня нет. У меня нет кумовьев, друзей, которых я хочу куда-то поставить. Я хочу дать как можно скорее хороший результат в плане того, что в армию пойдут люди. Сегодня, к сожалению, очереди в армию нет, а она должна быть. У нас что население не патриотично настроено? Настроено. У нас население не любит Украину? Любит Украину. Я во время службы проехал всю Украину - это замечательные люди с разной историей, разным воспитанием, разными ментальными взглядами, но люди замечательные, у нас замечательная молодежь. А почему замечательная молодежь не хочет идти в армию?", – добавил глава Генштаба. 

На предположение, что из-за того, что "мало платят" Хомчак ответил: "Не только. Это не на первом месте. Отношение коллектива человека не удовлетворяет. Человек от добра не убегает. Человек, наоборот, к добру идет. Сегодня армия обеспечена в разы лучше, чем это было в начале войны. Сегодня отношение общества и власти к армии гораздо лучше, но люди не идут, значит есть проблема. Изучаем проблему, изучаем видение тех, кто должен работать. С ними и будем менять эту ситуацию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3128744
 
   
 Топ комментарии
 
Петро зробив усе, щоб більшість не відчула на собі, що йде війна.
 показать весь комментарий
 
За что, в итоге, и поплатился. Увы.
 показать весь комментарий
 
Зеленский должен быть первым в этой очереди. За ним Богдан и лысый с остальными разумковыми.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В таможенники лучше всего.
Там надо не должности, а метры границы продавать, очередь будет до небес.
 показать весь комментарий
 
 
как в том анекдоте - что за зарплатой не приходишь? - а что кроме всего еще и зарплату дают
 показать весь комментарий
 
 
сєгодня порядних людей ні в раді, ні в ап, ні в міністєрствах нєт, а вони повинні там буть.
 показать весь комментарий
 
 
они будут если там не станет свинячего корыта Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4844 Сегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4844
 показать весь комментарий
 
 
как там? тарифы уже понизили? или еще нет? а может закон про импичмент принят?
 показать весь комментарий
 
 
а великорошения всех победила - все бабло на великопанамию отправила? Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5368 Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5368
 показать весь комментарий
 
 
ну так Зеленский вроде у власти или как всегда виноваты "папередники"
 показать весь комментарий
 
 
ну вот зе пришло,оно приведет,одни *новые лица*,твою мать((((
 показать весь комментарий
 
 
да ты то тут причем) равно как и твои родные
 показать весь комментарий
 
А у нас разве сейчас есть АП или Верховная Рада? Уже никого нет. Все распущены
 показать весь комментарий
 
В армию?что бы ты в очередном котле сварил как пацанов под илловайском /
 показать весь комментарий
 
 
Тебе только в кацапскую, зашифрованную...
 показать весь комментарий
 
 
Думаю часник і гарбузове насіння вам допоможе, і головне - мийте частіше руки. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6487
 показать весь комментарий
 
 
Не поможет. У него мозговые слизни.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку - ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА з зазначенням в ній ворогів і союзників, дій військового під час війни( в тебе - стріляють а ти маєш вияснити чи можна відкрити вогонь у відповідь і петляти під кулями) має бути військовий план звільнення територій - ОБОВ,ЯЗОК ГШ, і ворог має знати що такий план - Є !!!! А який же дурень схоче бути просто мішенню в ямці в якій тебе і поховають
 показать весь комментарий
 
 
Э... Секундочку внимания, пожалуйста... Мне кажется, или нет- Зеля ведь САМ, собственноручно должен остановить войну. Такой кажись, визг стоял? Уговоров про "нужно то, это и ещё чего то" кажись небыло? Он и покращення должен, и коррупцию тудой. А теперь выходит- отрывай задницу от дивана? Во зрадищща то...
 показать весь комментарий
 
 
Є порохобат,самі писали.Нарешті прийшов час на собі відчути побудовану петром армію,а то при ньому тільки в соцмережах воювали,тепер пора бірюковські талани потоптати
 показать весь комментарий
 
 
Зараз 73% покажуть ажіотаж біля воєнкоматів, новий головнокомандуючий подав приклад. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4133
 показать весь комментарий
 
 
А кому интересно идти проливать кровь за Дезертира наркота и его еврейскую власть, которая уже задекларировала позаблоковсть и референдум за примирение с Кацапстаном?
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать, что за день до выборов в военкоматы были длиннющие очереди, а после победы Зеленского всех сдуло Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8372
 показать весь комментарий
 
 
Молодые бегут, потому что Петро повытаскивал из нафталина такие ископаемые, что они Энтер на клавиатуре найти не могут, и поставил их на полковничьи должности. Молодые пришли по мобилизации и ушли, а пердуны до сих пор сидят на жопах и нихуёшеньки не делают. Телеграмм по 15 штук в день отрабатывают офицеры, а солдаты, ****** это, а не солдаты, им бы о декорациях на кладбище заботиться, а они в армию приперлись. Штаты штабов растут день ото дня, а комплектация частей около половины, то есть штабы укомплектованы на 95%, а подразделения на 30%, вот и выходит 50-60%. Омолаживание нужно, 25 лет отслужил, если не генерал - нахер на пенсию, а генерал до 35. Эти же ***** почему не служат? Им всё равно, у них и так пенсия, а молодые что не делают, вечно упираются в ******* стариков, у них руки опускаются. У стариков и боевого опыта в основном намного меньше, чем у военных до 35 лет, и вот эта "езда" на их молодых шеях заставляет их уходить
 показать весь комментарий
 
 
А кто в ней служить будет, если молодые все зазаомбированы росийскими соцсетями? Они все пацифисты, космополиты, либертарианцы и гедонисты. Даже если таких силой загнать на передовую, они же побросают оружие и разбегутся при первых выстрелах. Ибо ОЧЕНЬ ценят свою трижды никчемную жизнь и расею в качестве врага вообще не воспринимают. Более того, они еще с парашенцами и обнимашки могут устроить прямо возле окопов. А чего? Они же против насилия...
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть в википедии посмотри значение всех этих умных слов прежде чем их употреблять.
 показать весь комментарий
 
 
То есть ты уже посмотрел? Молодец. Повышай и дальше свой образовательный уровень. А чё сказать-то хотел?
 показать весь комментарий
 
 
Очередь в военкомат должна выглядеть как-то так...
Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4337
 показать весь комментарий
 
 
Платят, кстати, нормально, и за наём жилья доплачивают, и форма хорошая, и питание зачёт, в большинстве частей, а вот выражение этих старых рож уже в печени сидят
 показать весь комментарий
 
 
спробуйте замінити "вишкіл стройового кроку" й "пофарбування бордюрів/прибирання листя" на бойову підготовку й "цілодобові" стрільби й можливо результат буде інакший ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пан генерал, вы действительно думаете что сейчас выстроится очередь желающих умереть за то чтобы Беня себе $ 2 лярда за Приват отжал ?
 показать весь комментарий
 
 
МИЛЛИОН ГРИВЕТ КАЖДОМУ СРАЗУ И ПОЙДУТ !)
 показать весь комментарий
 
У людей такие рыла как Медведчук, Труханов, Кернес, убийцы Небесной Сотни ассоциируются с сепарами и рашкой. Когда эти рыла не получают отпор на уровне государства, это влияет и на боевой дух тоже и на желание идти в армию. Когда государство подаёт электроэнергию в оккупированный Крым и прекращает только после уничтожения электроопор со стороны добровольцев-патриотов, такое государство вызывает мало доверия. Когда иностранные добровольцы АТО-шники годами не могут получить гражданство. Когда в Верховной Раде правительство ищет поддержки у жоппоблока, который тоже у народа ассоциируется с сепарами и рашкой.
 показать весь комментарий
 
 
Все увидели Хомчака Илловайского и выстроились очередь в армию
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. твой удел - пердеть в диван и тыкать на клаве грозные слова из букафок? Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1122
 показать весь комментарий
 
 
а чего на цн не пишут про массовые рапорта бойцов на увольнение?
 показать весь комментарий
 
 
Да! Вся армия и флот, в поддержку Пэтра Ляксееча отказались от дальнейшего прохождения службы! Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 825
Пешы истчо!
 показать весь комментарий
 
 
рапорта ? ви что -массовые прорывы камазом в сторону лугандона и давбаса.. Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9651
 показать весь комментарий
 
Минстець сокращает десятки тысяч порохоботов. Почему бы им не пойти в армию которую по их же словам Петя сделал самую процветающую и оснащенную в мире.
 показать весь комментарий
 
 
не не десятки тысяч, десятки милльонов... вон все плачут..)))
 показать весь комментарий
 
 
так эти гады боты калометы получают зарплату из ГосБюджета? в МинПля Стеце? до сих пор???
 показать весь комментарий
 
 
Ишь ты! , уже розкукарекался! Кругом брехня, и ее уже так много, что вся прелесть переизбытка чего либо, - рано или поздно начнет везде трещать по швам)
 показать весь комментарий
 
 
В Советском Союзе, который так любят фанаты Зели, все уклонисты под трибунал бы пошли без разговоров.
 показать весь комментарий
 
 
Хм.. А кто хочет служить под началом труса, сбежавшего с поле боя, кинувшего своих солдат на смерть, плен!?
 показать весь комментарий
 
 
Согласен с вами, андре не прав. Главнокомандующий не сбежал. Он вообще в армию не пошёл!
 показать весь комментарий
 
 
И себя тоже! Или у тебя есть такое огромное желание находиться рядом с человеком, который в любой момент тебя кинет, подставит?
 показать весь комментарий
 
И вместе с тобой в атаку пойдем. Ну,ну...
 показать весь комментарий
 
Надо петицию, какраз и проверим какие мы все президенты, чтоб этого хмыря сняли с должности.
 показать весь комментарий
 
Дякуючи Вові я відмовився від дуже непоганого місця і офіцерської посади.
 показать весь комментарий
 
 
Мне импонирует то, что говорит генерал. Посмотрим, что на деле выйдет.
 показать весь комментарий
 
Если в Армию пойдут - Кроли . Пашинские . Пепа , Допа . Авакс и их дети . то и очередь образуется .
 показать весь комментарий
 
Та да.Всі подивилися на Вовку-сцикла,за яким ст.336 КК України аж ридає.і побігли в воійськкомати.Глистяво-сцикливе покоління Z може тільки за подібного собі зебіла проголосувати.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж,73%_это сила,бегом поднялись с диванов и вперде
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо сказал, как дембель ;-" Ты суслика видишь? - И я - нет! - А он - есть..."
 показать весь комментарий
 
Деньги важны, потому что военный должен понимать, что обеспечивает семью, что в случае чего, его семья будет обеспечена. Но не первостепенны в плане набора людей, потому что те, кто пойдет в армию только ради денег, будут отсиживаться в окопах, а в случае чего серьезного первыми дадут деру. Это уже качество отбора.
 показать весь комментарий
 
ну, дык, в чём проблема?!
весь 95-й квартал да и сам Термос требуют, чтобы их призвали.
 показать весь комментарий
 
 
В країні війна,а в раді що не день то свято.Половина ригів там кричать що це громадянська війна,а шоколадний дупу свою гріє на Мальдівах.Була би проукраїнська рада,то ходили би на засідання не в гучі а в мілітарі до тих пір,доки окупанта не виженемо.Шоколадний звів нанівець весь той патріотичний запал в українців,люди розгублені.А за їх спинами військове керівництво хоче вести перемовини з терористами.Або відокремліть Донбас,або ставте за мету перемогти в війні і звільнити ці території.
 показать весь комментарий
 
За шо я должен воевать? За то шоб 73% выбирали Зебила?
 показать весь комментарий
 
 
Тью, да тут на ЦЕНЗОРЕ порохоботов, целая дивизия. Вычеслить по айпи, миномёт МОЛОТ в руки и вперёд. Кубань штурмовать.
 показать весь комментарий
 
Молодёжь не хочет идти в армию, потому что война, а на войне, как известно - убивают и калечат, а кому это хочется???
 показать весь комментарий
 
В нас особливо призовну армію не ******* і не будуть любити.
 показать весь комментарий
 
 
ТОГДА ТЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИДИ РЯДОВЫМ !!!
 показать весь комментарий
 
Очередь будет тогда ,когда Зе вместе с тобой ,скажет что мы и вы берите ружья ,собираеи 1-2 мил армию ,есть план ,за две недели ,освободить донбасс
 показать весь комментарий
 
Как очереди в армию нет? Есть 24% героев и патриотов, которые уже стоят в военкоматах в очередях на фронт.
Или не стоят, а агитируют других как совковые комиссары?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня очереди в армию нет, а она должна быть, - Хомчак
 
 
 
 
 
 вверх