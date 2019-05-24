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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1507) Зеленский (1483)

 Обсуждаются два варианта переезда с Банковой, - замглавы АП Тимошенко

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прорабатывает два варианта переезда с Банковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ рассказал заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

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Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал он.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3128740
 
   
 Топ комментарии
 
Не-а клоуны смешные и безобидные.
А от этих и наплачемся и насмеемся и намучаемся
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Страна в войне, а у них больше не на что деньги тратить
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а телевизер ему в кабинете зачем? Обсуждаются два варианта переезда с Банковой, - замглавы АП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7902по 1+1 указания получает шоле?или боится,шо зомбаж выветрится?
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Откуда у шута боязнь кгбиста-шпиона? А может он просто что то знает и бомбёжки боится?
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Вот это чувство вам знакомо?
Когда бежите по босиком
вы по траве едва просохшей
и наступаете в говно © сеть про шибзика и его "инициативы"
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А чого всі так встривожились? Нічого, все класно буде. Кілька вагончиків, шатер і буде та шапіто-адміністрація по всій країні гастролювати. Все буде так, як вони вміють. Хто на що вчився, а як інакше.
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Сцена 95 квартала розповсюджується на всю Україну, бо бидло яке ржало на виставах,де подавалось приниження нації як юмор--за цього ж клоуна і голосувала. Цьому бидло цікаво попити,поїсти,весело і прикольно відпочити. Але чому через них повинна страждати інша частина населення їм не зрозуміти.Шут під керівництвом єврейської мафії і фашистської росії знищує Україну, ставить своїх друзів на посади,де потрібно мати не тільки знання, вміння, а і бути патріотом. А що говорив до виборів??7
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Тупое быдло как раз голосовала за шоколадную барыгу.
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Наверное к себе в 95 Квартал!Тем более все помощники Зепрезидента оттуда и их кабинеты не нужно переоборудовать!!!)))
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А за чей счет переезжать будете? На каком основании вы будете удовлетворять свои хотелки за счет бюджета?
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Зєля, знаю що боїшся повторити долю Овоча, але зрозумій- ми тебе і на Магадані дістанемо.
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Зеленскому пока боятся не чего,а вот барыге стоит напрячься, дела уже пошли.
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Понос ,Диарея,Срыгивание .Бесконечно.Ватномные боли аллигархов от влади.
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Я Зеленый до окончания выборов.Цыплят считать буду по осени.А сейчас смешны до опупения вопли и сопли соивые.
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Зеленый значит незрелый. Подрости еще, сынок.
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Интересная тенденция. Ещё 2-3 дня назад на таких ветках про зе, его сторонники активно доказывал свою правоту. А сейчас их нет - просто тихо спамят посты своих оппонентов. Почуяли неладное)
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А ЗАЧЕМ????? 😂😅😂
УГОРАЕМ С вас прахоботов, КАК вы БЕСНУЕТЕСЬ. 😂😅😂
СТАВКИ СТАВИМ КАК вы ПОБЬЁТЕ РЕКОРД ,,ЛЕГИТИМНЫХ ПАПЕРЕДНИКОВ" ПО БЕСНОВАНИЮ???? ИЛИ вас ТОЛЬКО НА ГОД ХВАТИТ????? 😂😅😂
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Бросьте вы дурью маяться, верните Саакашвили! Ющенко тоже носился с такими же идеями, потом успокоился и слил Украину Бандюковичу.
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А скільки це буде коштуватиме? Може ці гроші перенаправите якійсь дитині на лікування?Читала, що в Японії, коли справи у фірми гіршають, директор зменьшує собі зарплатню, а не працівникам, а у нас Слуги народу однакові.
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За те деньги можно будет вылечить пол населения Украины, а не одного ребенка.
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А почему только 2 варианта? ПолУчите третий, и очень скоро.
Обговорюються два варіанти переїзду з Банкової, - заступник глави АП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9920
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Два пути лежат
На три стороны
А над ним кружат
Ой да зелены вороны...
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Резиденция президента и правительства должна быть где-нибудь в Карпатах у подножья гор в лесу, на поверхности комплекс двух-трехэтажных зданий (дворцового типа) для приемов и отдыха, а под горами на солидной глубине в просторных бункерах вся современная инфраструктура, способная перенести неоднократный термоядерный удар и автономное существование, не менее 6-12 лет. "Подгорный" аэропорт, воинская часть охраны, ПВО и ПРО! На это деньги жалеть не надо, такой комплекс нужно сдать за полгода, максимум год!
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Якщо це не гумор, то це заміська резиденція.
По-друге, а нащо вона - підльотний час який ?
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это должна быть ОСНОВНАЯ резиденция, а в Киеве только представительство и канцелярия. Связь в режиме онлайн видеоселектора (со всеми необходимыми госорганами). Ежедневные авиарейсы между Жульянами и "подгорным" аэропортом для корреспонденции и необходимых служебных визитов.
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правительственный комплекс с военной точки зрения должен быть защищен безупречно, как наземными инженерными сооружениями (трекратными линиями обороны), так и с воздуха, и даже околоземного пространства (системой ПРО)!
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подлетное время ракет с параши достаточное, чтоб эвакуироваться в бункер под горами (5-8 минут)!
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Рада пусть заседает в Киеве (в военное время можно и без депутатов обойтись), не велика потеря (в случае если "накроет"), после победы выберут новых (свято место пусто не бывает)! Обговорюються два варіанти переїзду з Банкової, - заступник глави АП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2328
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І знову гроші з кишені українців. Краще дайте їх бідним і багатодітним. Чи може ви зі своєї кишені будете організовувати переїзд? Дайте відповідь нам!
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Нехай зразу ... ні, не їдуть, а просто йдуть... напрямок, я так думаю, всі знають...
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Петіні прихильники, котрі тут так натужно репетують про гроші, які потрібні для переїзду АП - чомусь зовсім забули про той лярд гривень, котрий був вкрадений з бюджету воюючої України потужним сивочолим петьою в свій псевдоблагодійний фонд ..
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Ти що ватне ліпишверзеш, зовсім обкоксився.
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Офис будут снимать у Коломоши? Эта жи..ская рожа и на этом хорошо нагреет свои ручки.
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Сьогодні просто представила новообраного американського президента, який говорить, що хоче змінити Капітолій на інший офіс бач аура там не добра. Що би з ним зробили виборці?
Ще одна теза - новообраний атеіст, а у забобони, як неосвідчений довбень вірить
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Фирташ денег даст на перенос места дислокации? Коломойский добавит..
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Перший, в растов до братана ЗЕКа, другий, дамой в Палестину ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсуждаются два варианта переезда с Банковой, - замглавы АП Тимошенко
 
 
 
 
 
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