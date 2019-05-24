 Обсуждаются два варианта переезда с Банковой, - замглавы АП Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ рассказал заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко.
"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.
Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.
"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал он.
Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве.
Когда бежите по босиком
вы по траве едва просохшей
и наступаете в говно © сеть про шибзика и его "инициативы"
УГОРАЕМ С вас прахоботов, КАК вы БЕСНУЕТЕСЬ. 😂😅😂
СТАВКИ СТАВИМ КАК вы ПОБЬЁТЕ РЕКОРД ,,ЛЕГИТИМНЫХ ПАПЕРЕДНИКОВ" ПО БЕСНОВАНИЮ???? ИЛИ вас ТОЛЬКО НА ГОД ХВАТИТ????? 😂😅😂
На три стороны
А над ним кружат
Ой да зелены вороны...
По-друге, а нащо вона - підльотний час який ?
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