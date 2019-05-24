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 Оккупанты роют траншеи в районе Петровского, пытаясь приблизиться к нашим позициям, - СЦКК

Российско-оккупационные войска устанавливают новые огневые и оборонительные позиции на участках разведения сил. Это является нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Петровское обнаружено продолжение траншеи, простиравшейся на 20 метров с востока на запад на участке разведения.

"Кроме увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, оккупанты проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций на участках разведения сил и средств и вне их ... Об этом свидетельствует в своем ежедневном отчете и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения от 15 мая, обнаружено продолжение траншеи, простиравшейся на 20 метров с востока на запад на участке разведения в районе населенного пункта Петровское, что на неподконтрольных правительству Украины территории", - сказано в сообщении.

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Как отмечают в штабе ООС, также зафиксировано продолжение двух траншей за пределами участка разведения, где одна траншея простиралась на 45, а вторая - на 75 метров, в 800 метрах и 1,6 километра к востоку от края участка разведения. Все фортификационные укрепления, по оценке и данными наблюдения СММ ОБСЕ, принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации и оборудуются с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных Сил Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Украинская сторона СЦКК сообщает, что действия вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз свидетельствуют о заинтересованности РФ в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3128734
 
   
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Андрюха, ану выдай Шо нИИИтЬ тАлковАЄ... Окупанти риють траншеї в районі Петрівського, намагаючись наблизитися до наших позицій, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2900
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Ну а чо, наверное готовятся вести переговоры с зеленой соплей...
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порохоботы за действующего президента проголосовало три четверти избирателей по меркам парламента это больше чем конституционное большинство так что ваши сопли за деньги которые он вам платит с офшоров до одного места заткнитесь и не воняйте если ничего толкового по делу написать нет мозгов
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шкода...що три четверті громадян України котрі мають право голосу-дебіли...
П.С. На Порошенка буй клав.
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Дак ****** туда чем нибудь. Мож охота копать пропадёт.
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нужно автоматических дронов, которые будут без участия человека подрываться на голове любого, кто эту линию попытается пересечь. Вот подсказка: https://www.youtube.com/watch?v=9CO6M2HsoIA
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты роют траншеи в районе Петровского, пытаясь приблизиться к нашим позициям, - СЦКК
 
 
 
 
 
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