 Россия готовилась к захвату Крыма с момента, когда Украина стала независимой, - Хомчак

Об этом Хомчак рассказал в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
Во время оккупации Россией Крыма Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". Однако, по его словам, он не владел всей информацией об оперативной обстановке.
"Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому. Я не знаю, куда поступала информация от разведки и внешней разведки. Но ко мне информация не доходила", - заявил он.
По словам Хомчака, по состоянию на 2014 год те войска, которые были в подчинении, были или сокращены или "очень сокращены".
Он подчеркнул, что, "конечно, военные могли бы действовать, но, понимаете, какая ситуация была в Крыму - Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой".
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По словам генерала, вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить. "Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым - это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я в Украине?. Я не понимал, где я. Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это (показывает на голову. - Ред.), а физически - это уже вопрос времени ... Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове", - резюмировал он.
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При точно такой же ситуации сцыкливый Насупленное Рыло без единого выстрела сдал весь Крым и допустил на Донбассе разворачивание знамени "русского мира" с кровавыми захватами власти и начало войны.
Предательства в Крыму последовали только после того,как увидели все,что Крым сдаётся из Киева.Это могут подтвердить и офицеры,вышедшие из Крыма.Поначалу те.кто предал осматривались и выжидали.И по предателям нужно особое следствие и заочные суды.А при порошенко эти изменники спокойно приезжали в Украину улаживать свои личные делишки.Вот вспомните,сколько их выявили журналюги,а не спецслужбы?
А Насупленное Рыло,Грызуна нужно судить за предательство интересов Украины-они тогда ,в отличие от Лисы,были при должностях и отвечали за свои действия и должны за БЕЗДЕЙСТВИЕ,
Но киеву, занятым своим разворовыванием Украины, было не до этого.
Особенно не до этого было ущербным предателям-сцыкунам-майдановождям.
Когда будут аресты предателей?
ну, захватили крым и что?
ответ: а абсолютно ничего! ничего россияне не получили от этого.
в 21 веке, да и в 20-м, на первый план в жизни человечества вышел КОМФОРТ ЖИЗНИ.
получили ли россияне от того, что украли крым КОМФОРТ в своей жизни?
ответ: нет. россияне еще ухудшили тот уровень своей убогой и никчемной жизни, который у них был до воровства крыма.
тогда еще вопрос: а сделали ли россияне жизнь жителям крыма более комфортной, чем та, которую дала жителям крыма Украина?
ответ: нет! россия не смогла создать даже тот уровень комфорта жизни, который был у жителей крыма, когда они находились в Украине.
россия не в состоянии создать комфортную жизнь НИКОМУ, даже своим гражданам.
отсюда мы видим паталогическую зависть россиян ко всем тем, кто живёт ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ их. Поэтому россияне и напали на Украину, только потому, что украинцы жили в 2014 году ЛУЧШЕ и КОМФОРТНЕЕ россиян. Украинцы даже сейчас живут лучше и комфортнее убогих россиян.
паталогическая зависть, ненависть ко всем, у кого лучше, сделало россиян патологическими ублюдками.
Поэтому, АПРИОРИ, россия НИКОГДА, НИГДЕ и НИКОМУ не сможет обеспечить более комфортную жизнь, россия может только разрушить, а создать.... не-а, этому мешает патологическая зависть, злоба, ненависть россиян прежде всего к самим себе, которую они осознают из-за того, что знают, что они, россияне, банальные трусы и рабы, и они генетически боятся только одного..... СВОЕГО ЦАРЯ! А этот страх царь всея россии весьма искусно поддерживает у своих ублюдков: автозаки, алкоголь, эйфория от украденного.
Но жизнь не остановилась в каменном веке, это только россияне остановились навсегда в своем умственном развитии в каменном веке.