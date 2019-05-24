 Россия готовилась к захвату Крыма с момента, когда Украина стала независимой, - Хомчак

Об этом Хомчак рассказал в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Во время оккупации Россией Крыма Хомчак был командующим оперативным командованием "Юг". Однако, по его словам, он не владел всей информацией об оперативной обстановке.

"Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому. Я не знаю, куда поступала информация от разведки и внешней разведки. Но ко мне информация не доходила", - заявил он.

По словам Хомчака, по состоянию на 2014 год те войска, которые были в подчинении, были или сокращены или "очень сокращены".

Он подчеркнул, что, "конечно, военные могли бы действовать, но, понимаете, какая ситуация была в Крыму - Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ

По словам генерала, вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить. "Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым - это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я в Украине?. Я не понимал, где я. Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это (показывает на голову. - Ред.), а физически - это уже вопрос времени ... Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове", - резюмировал он.

Также на Цензор.НЕТ: "Крым - это Украина, и это не обсуждается", - Богдан