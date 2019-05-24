 БПП рассматривает возможность переименования партии на "Европейскую солидарность"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран.

"Предлагаю, чтобы новая партия называлась "Европейская солидарность"", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.

Об этом названии говорили и другие спикеры форума.

Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.

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