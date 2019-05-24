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Все про:партия (433) переименования (511) Блок Петра Порошенко (1633)

 БПП рассматривает возможность переименования партии на "Европейскую солидарность"

Партия "Блок Пётра Порошенко - Солидарность" планирует переименовать свою партию. Один из возможных вариантов - "Европейская солидарность".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран.

"Предлагаю, чтобы новая партия называлась "Европейская солидарность"", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.

Об этом названии говорили и другие спикеры форума.

Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128729
 
 
 Топ комментарии
 
Как бы их кто не переименовывал ,клеймо ВОР на лбу не исчезнет !!! БПП рассматривает возможность переименования партии на "Европейскую солидарность" - Цензор.НЕТ 7682
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8,8%, клоуны... Главное, чтобы все нормальные партии заключили союз по мажоритарке и выдвигали 1 самого рейтингового кандидата. Нужно не дать ублюдкам из БПП, НФ и партии шлюшко ни одного места в раде.
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От перестановки кроватей и изменения названия ничего не меняется, Пэтя.
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Сліпоофшорна саложирність!!! Скорочено - ϟϟ !!!
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Неужеле уже не имени пети? Боже мой. Что же это такое творится на белом свете. А петю, если его посадят, туда возьмут?
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А вы, друзья, как ни садитесь,
Вы в музыканты не годитесь!!!!

Меняйте, не меняйте, хоть вон из кожи лезьте, но доверия вам нет и не будет.
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Буде, буде, лахта. Тож зможеш ще деякий час копійку заробляти.
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"Європейська солідарність".

ну зараз тут, в коментарях, "прихильники Порошенка" наочно продемонструють "європейськість" , зокрема такі ознаки "європейськості" як:
-поваги до думки інших
-прийняття вибору більшості
-виваженість у висловлюваннях,яка виключає "перехід на особистості"
-коментування по суті сказаного, а не в стилі " а от сам дурак"
-відсутність вказування на прорахунки інших...)))

маю підозру, що "європа" попре зі всіх дир)))
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Тримай, 73-відсотковий:
БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 6670
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а ось й перший європеєць)))

що ж, судячи з Вашорго коментаря "Тримай, 73-відсотковий:" - замість змістовної, толерантної розмови - зразу тикну мордою в "шоколад". по нормальному до Вас всерівно ніколи не дійде, тому щоб не витрачати час -

БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 2641 Андрій Шаман

БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 2641 я вже неодноразово казав - що мій вибір - Кошулинський)))

сподіваюсь хоч він не "агент кремля"?
29.03.2019 13:38
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Я теж поважаю Кошулинського і симпатизую йому. Але у бидлостані де кожний другий лякається слова "Свобода"... самі розумієте. До речі, картинки не відкриваються і навряд чи я буду шаманити з браузерами щоби їх подивитися. Раптом не оціню гумор?
Щодо "бидла-73" - це моя стабільна позиція. Я ніколи не соромився називати своїми іменами комуняк, совкодрочерів, синьо-білих, підкацапників та інших. Лише у 2014 українські політологи запустили новий мем, який я вважаю дуже влучним: "електоральне сміття".
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петюня готов и ФИО поменять и под нож пластического хирурга лечь , лишь бы отстраниться от своих головокружительных успехов в управлении страной... сажать его надо , пока не выскользнул
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Блин! Снова это унылое слово Солидарность! Когда они поймут что люмпен не понимает даже значения этого слова. Надо было или оставить название БПП, или взять Европейская Украина! Ну вот с одной стороны Слуга Народа и Европейская Солмдларность, за кого из них будет голосовать средний укр с депрессивного райцетра??
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У 80-тих роках продвинуті українці симпатизували польській Солідарності. "Контора" почала пильнувати тих хто носив значки та майки з написом Solidarnos'c' . І щоби постібатися з "контори", люди з'являлися у публічних місцях з латиноамериканською символікою "Solidaridad". Там ми впізнавали "своїх" і зовні це не вважалося крамолою.
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Петрик изменяет бордель двигая кровати? БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 7546
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Почитала комментарии лахтинских.
Имею только один вопрос.
Не к лахтинским, к себе имею.
Как могла я, родившаяся и выросшая в СССР, не замечать до 27 лет, до самого моего отъезда, в Австралию, среди какого г*вна я, оказывается, жила.
Я ходила с этими уголовниками по одним улицам, я ездила с тими гопниками в одних троллейбусах и автобусах, и я их не замечала.
Я не замечала, какую шваль, какие отбросы рода человеческого представляло из себя население.
Ну что, европейцы, хотите вот с такими переговоры вести, в "нормандском" и прочим форматах?
А в Европу, к себе, вот таких вот не хотите ли?
Г*вно рода человеческого, уголовные российские быдляки.
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Хорошо, что такие п. как ты покинули страну и их стало меньше в Украине.
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Полностью с Вами согласна.
И за 26 лет жизни в Австралии мне ни разу не пришло в голову посетить мою историческую родину. Я в этом дерьме уже жила.
Теплое сегодня в Питере солнышко, а , лахтинский?
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какого х.ра ты посешься на нашем форуме?
тебе к аборигенам.
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Австралию основали каторжники,а не украинцы.Що ты там забула?Вертайся до дому.Дома и стена помогают БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 665
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Спасиби за приглашение, но, как говорится, "лучше вы к нам".
Действительно, Австралию "основали" каторжники (были и свободные поселенцы), а на каторгу в "старой доброй Англии" ссылали за кражу лошади, например, так что это были во многом воинстину "страшные преступники", но идиотов среди них не было, вот в чем дело. Многие австралийцы не могут похвалиться дипломами, у них только школьное образование, но здравого смысла в разы больше, чем у украинских граждан.
Потомкам "каторжников" не придет в голову проголосовать за кандидата БЕЗ программы, БЕЗ команды, да еще и виртуального.
73% ЗЕбилов среди населения Украины "немножко множко" для меня, так что спасибо за приглашение, но на Очень Большом Теплом Острове мне очень комфортно.
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Я не очікую на інші відповіді від зелебидла. Імбецилів, лузерів та ніщебродів. Більш того, я би здивувався іншому лексикону. І тішуся що біла північна лисичка у першу чергу покучає саме вас. А вона вже біжить.
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Хіба я казав що потребую поради безідейної хдоби ? Тебе чорноротого бдлана забув спитати. Колядуй 🖕
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Мальдивская офшорная солидарность
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Лучше партия "Межгалактический центр борьбы с коррупцией"...
От же блдь, текучее говно - через ушко иголки пролезет...
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европейских партий много, а вот партии "Дюшес" или "Барбарис" нет ни одной.
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вывеску решили поменять???...а сущность то таже мародерская....волчья.
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Змінимо назву, почнемо все з чистого аркуша, позбавимося від баласту в партійних рядах, може і прапор перефарбуємо, пошиємо коричневі сорочки членам партії і гайда рятувати націю. Все буде добре, одна біда - мало знати собі ціну, треба ще користуватися попитом.
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Самый популярный тренд среди европейских политиков, который 100% подтвердил бы европейский вектор в "образе жизни" шоколадной партии:

Солидарно, пересели на велики и прямо из "Кончи" по отремонтированным Гросей дорогам, доехали к Раде. Просто из-за трёхэтажных резиденций с колоннами и многочисленных кортежей, Европа плохо просматривается.
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Нда....
Первые не понимают смысла слова "партия", вторые - его значения....
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко. 1. СДПУ (о) 2. Партія Регіонів 3. Наша Україна 4. БПП "Солідарність" 5. Європейська солідарність Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить!БПП розглядає можливість перейменування партії на "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 9041
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Нужно поменять местами кровати. Тогда все получится . Бордель Политических Проституток нужно переименовать ( ребрендинг называется) и к вам потянутся клиенты .
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Ну почему же, ****** тоже новые кровати нравятся...
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Лучше им подходит название "воровать по-новому". И преемственность, и понятна суть банды.
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...изиняюсь, очепятка вышла: и понятна суть банды. ...партии
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБПП рассматривает возможность переименования партии на "Европейскую солидарность"
 
 
 
 
 
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