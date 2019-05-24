 БПП рассматривает возможность переименования партии на "Европейскую солидарность"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сказал на форуме "Солідарна справа громад" политолог Сергей Таран.
"Предлагаю, чтобы новая партия называлась "Европейская солидарность"", - сказал Таран во время выступления об идеологии партии.
Об этом названии говорили и другие спикеры форума.
Окончательное решение о новом названии примут на съезде БПП 31 мая.
Вы в музыканты не годитесь!!!!
Меняйте, не меняйте, хоть вон из кожи лезьте, но доверия вам нет и не будет.
ну зараз тут, в коментарях, "прихильники Порошенка" наочно продемонструють "європейськість" , зокрема такі ознаки "європейськості" як:
-поваги до думки інших
-прийняття вибору більшості
-виваженість у висловлюваннях,яка виключає "перехід на особистості"
-коментування по суті сказаного, а не в стилі " а от сам дурак"
-відсутність вказування на прорахунки інших...)))
маю підозру, що "європа" попре зі всіх дир)))
що ж, судячи з Вашорго коментаря "Тримай, 73-відсотковий:" - замість змістовної, толерантної розмови - зразу тикну мордою в "шоколад". по нормальному до Вас всерівно ніколи не дійде, тому щоб не витрачати час -
Андрій Шаман
я вже неодноразово казав - що мій вибір - Кошулинський)))
сподіваюсь хоч він не "агент кремля"?
29.03.2019 13:38
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Щодо "бидла-73" - це моя стабільна позиція. Я ніколи не соромився називати своїми іменами комуняк, совкодрочерів, синьо-білих, підкацапників та інших. Лише у 2014 українські політологи запустили новий мем, який я вважаю дуже влучним: "електоральне сміття".
Имею только один вопрос.
Не к лахтинским, к себе имею.
Как могла я, родившаяся и выросшая в СССР, не замечать до 27 лет, до самого моего отъезда, в Австралию, среди какого г*вна я, оказывается, жила.
Я ходила с этими уголовниками по одним улицам, я ездила с тими гопниками в одних троллейбусах и автобусах, и я их не замечала.
Я не замечала, какую шваль, какие отбросы рода человеческого представляло из себя население.
Ну что, европейцы, хотите вот с такими переговоры вести, в "нормандском" и прочим форматах?
А в Европу, к себе, вот таких вот не хотите ли?
Г*вно рода человеческого, уголовные российские быдляки.
И за 26 лет жизни в Австралии мне ни разу не пришло в голову посетить мою историческую родину. Я в этом дерьме уже жила.
Теплое сегодня в Питере солнышко, а , лахтинский?
тебе к аборигенам.
Действительно, Австралию "основали" каторжники (были и свободные поселенцы), а на каторгу в "старой доброй Англии" ссылали за кражу лошади, например, так что это были во многом воинстину "страшные преступники", но идиотов среди них не было, вот в чем дело. Многие австралийцы не могут похвалиться дипломами, у них только школьное образование, но здравого смысла в разы больше, чем у украинских граждан.
Потомкам "каторжников" не придет в голову проголосовать за кандидата БЕЗ программы, БЕЗ команды, да еще и виртуального.
73% ЗЕбилов среди населения Украины "немножко множко" для меня, так что спасибо за приглашение, но на Очень Большом Теплом Острове мне очень комфортно.
От же блдь, текучее говно - через ушко иголки пролезет...
Солидарно, пересели на велики и прямо из "Кончи" по отремонтированным Гросей дорогам, доехали к Раде. Просто из-за трёхэтажных резиденций с колоннами и многочисленных кортежей, Европа плохо просматривается.
Первые не понимают смысла слова "партия", вторые - его значения....
ОБЕРЕЖНО! Красти по-новому: новій Україні потрібна нова політика - злодій, мародер та олігарх Порошенко. 1. СДПУ (о) 2. Партія Регіонів 3. Наша Україна 4. БПП "Солідарність" 5. Європейська солідарність Перейменування лайна не відміняє його суті... як смерділо, так і смердить!
банды. ...партии