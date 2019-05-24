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 Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода (обновлено)

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) не изменил свое мнение относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП).

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ и те заявления, которые звучали на протяжении последних двух недель, но святейших патриарх Филарет засвидетельствовал, что то, что он обнародовал, то же он засвидетельствовал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

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"Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем", - подытожил он. 

Он подчеркнул, что на Синоде все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу УПЦ(ПЦУ), но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях"

Среди прочего, митрополит Епифаний подчеркнул, что мнение патриарха Фаларета не имеет поддержки ни внутри Церкви, ни среди населения Украины в целом.

"Двоевластия в церкви как такового нет", - констатировал митрополит Епифаний.

Что касается, заявлений митрополита Филарета по Томосу, то предстоятель УПЦ(ПЦУ) считает, что озвученные ним положения документа не противоречат независимости УПЦ(ПЦУ).

Среди прочего, митрополит Епифаний отметил, что на Синоде ему была высказана почти единогласная поддержка, за такое решение не проголосовал лишь патриарх Филарет.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128726
 
 
 Топ комментарии
 
Филарету о вечном нужно думать -- а не манией величия страдать Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода - Цензор.НЕТ 809
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А я предлагаю решить этот вопрос по научному. Выгоняем всех главпопов на Софиевскую площадь, ставим стол, на стол бутылку "Моршинской". Кто превратит минералку в кагор, тот и патриарх.
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Філарет не продається,як термос))І навіть Нарік тут не порішаєт))
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Филарету о вечном нужно думать -- а не манией величия страдать
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Він і думає про Бога,та страшний суд,а Єпіфаній про Рошен,та бабки))
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С термосом в рай не попадешь, там китайский фальсификат не проканывает.
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УПЦ не получила патриархат потому что таков есть в Стамбуле пусть Филарет сидит уже отдыхает
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Патриархат не вещь, а титул. И в отличии от Стамбула, есть в Румынии, Болгарии, Сербии, России, Грузии, Сирии, Иерусалиме, Александрии.
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У Філарета вся документація на КП, без якої його не можуть анулювати.
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оригиналы, а по копиям минюст снял с регистрации КП уже давно.
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Головне шо МП не зняв,бо як казав Петро--Гєть від Маскви))
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Филарет сам подписал роспуск КП. Другие документы там не нужны уже в оригинале.
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как пушмясо - не понимай, но "завэрусцаряобтечество"

Идеально просто - не понимай но верь.
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Мені цікаво що там з МП. Його існування має бути припинено, але цим ніхто не займається.
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А я предлагаю решить этот вопрос по научному. Выгоняем всех главпопов на Софиевскую площадь, ставим стол, на стол бутылку "Моршинской". Кто превратит минералку в кагор, тот и патриарх.
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Это просто б*жественно))
Отлично сбросил берцем спесь с бородатых рож сибаритов)
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жене под фост, ато борщ не сварит, будешь в сухомятку макарашки фуярить
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Батько Філарет, забирай свій КП та тихенько на почесну пенсію.
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Ну що ж - з цими "церквами" все зрозуміло.
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Кому интересно что говорят чудаки в платьях, рассказывающие о летающих мущинках и святых ухах? Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода - Цензор.НЕТ 6144
Горшок - на голову - жёппу в Мерседес, черную икру - в желудок - ляпота)
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Увы, но у нас верующих в сказки около 80% от всего населения.
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а не один бес кого поминать на шабашах, читая заклинания во славу мифических чудиков?
толку от этих верований ровно ноль. Не, лгу, - отрицательный толк. По крайней мере финансово.
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А мы типа воюем со Стамбулом? Стамбульцы убивают наших солдат?
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Это ты так типа воюешь? УБД на колчаковских фронтах зарабатываешь.
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,чучело лахтенское, ты что здесь забыл, вали в свою коленовтсающую
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Наші предки воювали з Туреччиною. Це був найзапекліший ворог України. Зараз Ердоган відроджує Османську імперію та прагне отримати контроль за Україною. Створення ПЦУ під контролем Стамбула - це вагомий крок для реалізації їх планів.
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Та ясно-ясно до чого ти підводиш. Тільки під захистом "братньої" Росії ми заховаємося від підступного Еродогана, злих піндосів та мезопакосних рептилоїдів. Давай ватка - чемодан, вокзал, Росія. Там тобі буде і православіє і самодержавіє і ісконність-посконність-бородатість.
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Как эти попы задолбали Одному уже к встрече с создателем пора готовиться а он всё править хочет Никто про Украину не думает даже попы Бляха с таким трудом дали томос а они давай как собаки брехать друг на друга Это в момент когда каждое слово обдумывать надо Кто ж теперь пойдёт в Украинский патриархат если тут такой раздрай Что ни приход то каждый дьякон патриарх Вместо того что бы Лавры возвращать между собой сцепились В Украине три лавры и все кацапского патриархата в срашке всего две лавры А мы даже Почаевскую вернуть не можем Не зря говорят какой поп такой и приход.............
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Шо с него уже взять с этого Фили..упоротый напроч старикан!...
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Я так понимаю теперь Филарет в расколе с ПЦУ?
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НІ.
Філарет у розколі з власним мозком Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду - Цензор.НЕТ 3041
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Стареча деменція не оминає ні патріарха, ні президента. Тому до Філарета (як і до Путіна) треба відноситися, як до хворого.
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Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
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КРОМЕ КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА ВСЕ ПОШЛИ ВОН ИЗ ЛАВРЫ !!!
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Так уже нету киевского патриархата, порохоботы разогнали УПЦ КП.
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Порошенко з Єпіфанієм знищили Незалежну Українську - Київський Патріархат. Замість нього створили Стамбульську митрополію - ПЦУ, яка є такою ж чужою для України церквою, як і УПЦ МП. Філарет намагається відновити Київський Патріархат. Все він робить правильно. Український народ його підтримує.
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Бог один, а каса різна, В Україні вона більша - собі, а в представника ПЦУ на міжнародній арені - значно менша, якщо не нульова. Тому хай займається Епіфаній.
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А про гординю, яка є смертним гріхом, Філарету ніхто не натякав? Він хоче бути патріархом за будь-яких обставин, хоч ти трісни
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Ой , там того Філарета - як кіт наплакав . А смороду від нього вже цілий місяць . Якась дурна енергетика від нього йде . Аферист
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода (обновлено)
 
 
 
 
 
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