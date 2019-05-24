 Филарет не изменил свое мнение по УПЦ КП, - Епифаний по итогам синода (обновлено)

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ и те заявления, которые звучали на протяжении последних двух недель, но святейших патриарх Филарет засвидетельствовал, что то, что он обнародовал, то же он засвидетельствовал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)", - сказал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Священного синода в пятницу.

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"Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем", - подытожил он.

Он подчеркнул, что на Синоде все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу УПЦ(ПЦУ), но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях"

Среди прочего, митрополит Епифаний подчеркнул, что мнение патриарха Фаларета не имеет поддержки ни внутри Церкви, ни среди населения Украины в целом.

"Двоевластия в церкви как такового нет", - констатировал митрополит Епифаний.

Что касается, заявлений митрополита Филарета по Томосу, то предстоятель УПЦ(ПЦУ) считает, что озвученные ним положения документа не противоречат независимости УПЦ(ПЦУ).

Среди прочего, митрополит Епифаний отметил, что на Синоде ему была высказана почти единогласная поддержка, за такое решение не проголосовал лишь патриарх Филарет.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".