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Все про:государственная измена (287) Апелляционный суд (248) Замана Владимир (13)

 Апелляционный суд выпустил на свободу подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба Заману

24 мая Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Владимира Заманы и отменил решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня включительно.

Об этом сообщает "ГОРДОН", передает Цензор.НЕТ.

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство прямо в зале судебных заседаний.

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25 февраля 2019 года главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Замане объявлено подозрение в госизмене.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии. В частности Замана, по словам Матиоса, своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, – больше, чем предполагалось законом. Также он курировал расформирование командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей. Военная прокуратура считает, что Замана координировал свои действия с командованием РФ.

В тот же день стало известно, что Замана задержан.

Сам экс-глава Генштаба называет обвинение абсурдом. Он утверждает, что все подписанные им директивы разрабатывались коллективно во исполнение соответствующей государственной программы. "Сокращение Вооруженных сил – политическое решение, а не мое лично", - заявил Замана.

Замане дважды продлевали срок содержания под арестом. Согласно решению Печерского райсуда Киева от 18 апреля, бывший начальник Генштаба будет находиться в СИЗО до 17 июня 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128725
 
 
 Топ комментарии
 
Вот Зеленскому и нужно начать с реформы судов потому что безнаказанность пораждает беззаконие а беззаконие порождает беспредел
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Ну шо зеклованы? Опять порох ? Скоро у вас минобороны шайгу будет.
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а разве АП ещё не переименовали в "УЗеленского"?
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тот момент , когда с соевого спросить методичка не позволяет ...
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Организация "Сила и честь" требует прекратить политическое преследование Заманы и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, инициировавших "фейковое уголовное производство".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/marchuk-smeshko-i-drugie-chleny-prezidiuma-obshchestvennoy-organizacii-sila-i-chest-potrebovali-prekratit-presledovanie-zamany-977601.html
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Це організація, де Рубан світився? Ну-ну, не зупиняйтеся.
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Правильно выпустили, ведь в этом Замана не виновен.
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Его не оправдали, а изменили меру пресечения. К тому же никто из нас не знает наверняка, виновен ли он и в чем именно. Если виновен, пусть доказывают и наказывают.
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Вместо генерала Владимира Заманы в Киев для развала ВСУ был прислан из Москвы его двойник российский актёр Юрий Соломин, в прошлом чекист-разведчик и в настоящем ярый пропутинец-крымнашист.
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Отак зійдуть нанівець усі "справи" генплокулола без юридичної освіти. Замана, в принципі, невинний - це було зрозуміло від самого початку.
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Все это месть за показания на суде против яныка. Ничего общего с правосудием там нет и в помине.
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Ну, а ****, братва получила "Булаву", терпите терпилы!
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сначала Гадя, теперь это. на первой же недели президентства жидовский клоун уже массово выпускает предателей и террористов.
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- Ватсон, что это за вой на болотах?
- Это зебилы прозревают, сер
😱
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд выпустил на свободу подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба Заману
 
 
 
 
 
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