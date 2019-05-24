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 ПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию (обновлено)

Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) констатировал, что УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния".

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).

Кроме того, начат процесс регистрации в новой редакции уставов и монастырей, а также духовных учебных заведений УПЦ (ПЦУ).

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Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусматривается принятие на постоянную работу", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время им разрешается в исключительных случаях, "с благословения церковной власти", баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления, "при соблюдении соответственно определенных условий".

На заседании также утвердили ряд назначений: архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор назначен главой Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор – главой Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий – главой Института церковной истории.

Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен в епископом Ольвийским о и на правах викария предстоятеля УПЦ (ПЦУ) будет пастырем грекоязычных верующих Украины.

Кроме того было разъяснено, что согласно порядку богослужений, во всех храмах УПЦ (ПЦУ) "должны провозглашаться имена блаженнейшего митрополита Епифания и правящего архиерея епархии".

"Согласно каноническому порядку иностранные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями по благословению предстоятеля, митрополита Епифания", - также отметили в пресс-релизе.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128722
 
   
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Не дают порулить святейшему маразматику. Пожилого человека обидели, инквизиторы.
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Так. На стороні незалежної віл Московії церкви.
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ну ти так не заганяйся, бо наприклад гросю, то тра було б давненько у відставку, він теж Порошенку підгажував і на себе контроль перетягував потроху, але не було в же коли та й на кого міняти.
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это типо:
Участники сходки любителей чесать ухо левой ногой в прыжке, решили что нога должна быть не правой...
Они(попы) настолько смешны, что смешней только те кто за эти сказки готов подохнуть. И "гореть вечно", ибо на самом деле бох - Зевс. Или Кали, или Мидас, их же миллионы.)
Фабрики лапши, таскающие горщки на головах ПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию - Цензор.НЕТ 2073
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Молился ли ты на ночь, СВ?
(Спальный Вагин Вагон?)

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Не дают порулить святейшему маразматику. Пожилого человека обидели, инквизиторы.
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Це ти про Петра?
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я надеялся,что пожилому человеку Филарету выпишут анафему
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Он их так коллекционировать скоро будет...(((
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На стороні бабла,бо опіум для народа толкають усі сєкти))
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Стамбул - Константинопіль - першоджерело православної віри.
Московська церква - самосвячена, без Томосу.
Правильний вибір - очевидний.
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Более того - РПЦ, это - отдел (ФСБ/КГБ/ЧК/НКВД) созданный сралиным, а про религию, то да, это - "самосвяты", то есть "секта", и к христианству они имеют такое же отношение, как геморрой к гаймориту! Думай-ТЕ (пока не поздно)! ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 6042
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Першоджерело віри є Бог , з томосом чи без томосу. А Ви цей факт перекручуєте, на шталт отим самозванцям в рясах.
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))))))))))
А вы рассказываете о каких-то ваших канонических территориях)))))))
Что в миллиард раз смешнее, уже потому, что территории в церковь не ходят!!!))))
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Як же мені пощастило,шо я атеїст))
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а посему-в спам! и там замаливай грехи ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 5916
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подравняли ручки - ножки Филарету и выстроили фсех по ранжиру ****** значит
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У Филарета просто старческий маразм. Относитесь с пониманием к старым людям..(((
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Не столько Епифаний нуждается в поддержке, сколько мракобес филарет в одергивании за яйца.
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Да отправьте вы Филарета уже в психушку.
Ему там самое место.
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Шукав би - знайшов би тебе. А тут людина просто висловлює думку.
Доречі, я зним повністью згідний.
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Незалежна Українська Церква - Київський Патріархат ліквідована. Натомість ми отримали Стамбульську Митрополію - ПЦУ, яка є такою ж іноземною церквою, як і УПЦ МП.
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Похоже на воровскую сходку , трутней в рясах.
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Старість не радість. Людина думає. що вона ще ого-го!, а воно не так.
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Можливо з Філаретом вже щось не так - то він Коболєва нагороджує церковним орденом, то влади від якої відмовився вимагає...
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Чем отличаются все эти конторы по продаже магических услуг? Одной конторе лицензию на продажу магических услуг выдали в Москве, а другой конторе - в Самбуле. В одной конторе специалисты по продаже магических услуг читают свои заклинания на старославянском, а в другой конторе - на украинском. А тут еще один старый маг взбунтовался. От корыта отлучили, ироды, хрестопродавцы. Раньше он был главным магом по продаже магических услуг на украинском языке. А теперь его подсидел молодой маг и старый стал никому не нужен. И решил старый маг возродить свой старый Зиккурат.

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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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Давайте уже из бюджета выделим лярд старому маразматику, путь успокоится (осталось, то совсем чуть-чуть, потратить не успеет), "Стыд и срам" - мог бы остаться в истории, как человек подавивший гордыню ради паствы, а останется, как местная гнида "узкого мира"... ПЦУ зберігає внутрішню єдність, - синод висловив підтримку Епіфанію - Цензор.НЕТ 5611 Жаль...
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видимо попам по вкусу пришелся нынешний разгул церковной демократии.
не захотели назад в стойло под Филарета.
под московию и подавно не вернуцо...
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Головне, що "Єпіфаній" на службі згадує-прославляє "Кирила"-Гундяєва. Ото і вся "нова" ПЦУ.
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Старый пройдоха быстро понял -денюжки утекут в Турцию ,а зачем делиться ,если все забегаловки и так его!На хрена ему та крыша ,которая и вовсе не крыша .В этих органах управляет не Создатель ,там правят бал деньги .Вот почему матросы в 1918 и далее нещадно вешали попов -за брехню .Блин, реально бесы оккупировали все церкви, и строят новые , и грубо наживаются на людях обманутых ,типа наших же олигархов и правительства .Вот просто зачем человеку посредник,чтобы через него можно было попросить воды у Отца?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию (обновлено)
 
 
 
 
 
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