 ПЦУ сохраняет внутреннее единство, - синод выразил поддержку Епифанию (обновлено)

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).
Кроме того, начат процесс регистрации в новой редакции уставов и монастырей, а также духовных учебных заведений УПЦ (ПЦУ).
Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.
"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусматривается принятие на постоянную работу", - отмечается в пресс-релизе.
В то же время им разрешается в исключительных случаях, "с благословения церковной власти", баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления, "при соблюдении соответственно определенных условий".
На заседании также утвердили ряд назначений: архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор назначен главой Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор – главой Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий – главой Института церковной истории.
Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен в епископом Ольвийским о и на правах викария предстоятеля УПЦ (ПЦУ) будет пастырем грекоязычных верующих Украины.
Кроме того было разъяснено, что согласно порядку богослужений, во всех храмах УПЦ (ПЦУ) "должны провозглашаться имена блаженнейшего митрополита Епифания и правящего архиерея епархии".
"Согласно каноническому порядку иностранные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями по благословению предстоятеля, митрополита Епифания", - также отметили в пресс-релизе.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Участники сходки любителей чесать ухо левой ногой в прыжке, решили что нога должна быть не правой...
Они(попы) настолько смешны, что смешней только те кто за эти сказки готов подохнуть. И "гореть вечно", ибо на самом деле бох - Зевс. Или Кали, или Мидас, их же миллионы.)
Фабрики лапши, таскающие горщки на головах
(Спальный
ВагинВагон?)
Московська церква - самосвячена, без Томосу.
Правильний вибір - очевидний.
А вы рассказываете о каких-то ваших канонических территориях)))))))
Что в миллиард раз смешнее, уже потому, что территории в церковь не ходят!!!))))
Ему там самое место.
Доречі, я зним повністью згідний.
Хватило ума!
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
не захотели назад в стойло под Филарета.
под московию и подавно не вернуцо...