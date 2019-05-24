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Все про:Житомирщина (683) Нацполиция (9447) рабство (110) реабилитация (230)

 Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в "реабилитационных центрах" на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность четырех так называемых "реабилитационных центров" в Житомирской области, где удерживали в рабстве около 90 человек. Правоохранители освободили удерживаемых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция в Житомирской области.

Спецоперацию провела полиция совместно со спецподразделением "Корд" в "ребцентрах" в нескольких селах региона, Житомире и Виннице.

Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в реабилитационных центрах на Житомирщине 01

"Речь идет об идентичных учреждениях, размещенных в частных домах на территории Житомирского района, в областном центре и в г. Виннице. Управляющие этими "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения - к медицинской сферы. Хотя позиционировали себя именно таким образом", - рассказал руководитель полиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

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Отмечается, что противоправное функционирования так называемых "центров реабилитации" для алко- и наркозависимых полицейские документировали несколько месяцев.

Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в реабилитационных центрах на Житомирщине 02

Как рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Алексей Рубан, схема выглядела следующим образом:

"По Украине в публичных местах распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении пагубной зависимости. Конечно, к ним обращались люди, родственники которых имели такие проблемы. В телефонном разговоре обсуждались дальнейшие детали. Волонтеры центров, как они себя называли, за отдельную доплату выезжали к любому региону и, применяя как физическое, так и психологическое воздействие, или даже обманом, потенциального "пациента" забирали в один из псевдозакладив -или в Житомирском районе, или в Винницу".

По словам Алексея Рубана, в зависимости от готовности родственников оплатить "лечение", которое стоило от 8 до 15 тыс. в месяц, обусловливался и срок пребывания в нем.

Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в реабилитационных центрах на Житомирщине 03

"Однако вместо обещанной терапии люди фактически оказывались в неволе, где их кормили препаратами седативного действия без каких-либо лекарственных назначений. Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения", - рассказали в полиции.

Отмечается, что иногда людей выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением.

"Нарушителей так называемого распорядка наказывали. Все документы, которые были у них в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также строго контролировались", - сообщают в полции.

Полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, которых подозревают в незаконном лишении свободы людей. Все задержанные - выходцы из Луганской и Донецкой областей.

Полиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в реабилитационных центрах на Житомирщине 04

"Их подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей, которые, по предварительным данным, страдают от алко- и наркозависимости", - отметили в полиции.

Продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Согласно санкции статьи, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128721
 
 
 Топ комментарии
 
Главные враги наркоманов-сердобольные родители.Полная изоляция наркомана минимум на год даёт надежду на искоренение привычки при желании пациента.Тюрьма не способствует, заместительная терапия врачами привела к эпидемии наркомании в США по вине врачей.Там ввели чрезвычайное положение из-за заместительной терапии.Судя по фото- место не гнилое ,в сосновом лесу.Наркоманы были под присмотром .Им не давали наркотиков.Мусора -радетели на бабки разводят людей.Крепкие родители наркоманов,просто варят железную клетку для чад-наркоманов и минимум год держат,не взирая ни на какие мольбы.Знаю одного наркомана ,он стал им учась в медучилище в Краснограде в 1966 году. Затем работа в днепровской дурке и вечерний мединститут там,же в Днепре.Стал врачом -наркологом.Умер от передоза в возрасте 32 лет в 1980т году.Тогда не было проблем с медицинскими наркотиками.Человек морально и физически извёл себя на нет.Эпидемия наркомании в СССР началась с вводом войск в Афган.Где - то после 1982 года.Как кошка никогда не выведет мышей,так и мусора не поборят наркоманию.
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теперь родственникам и соседям освобождённых станет жить веселей.
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И ведь не первый раз такие новости. И продолжают появляться и работать такие "реабилитационные центры". ИМХО всё крышуется.
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у меня от крокодила тут помирает пол-города - гангрены, гнилые мозги. Это такая наркота, от которой у людей куски мяса отваливаются, но кости на месте остаются. Если этих людей вывезут в такие центры, то всем станет лучше. Может быть, просто центры должны быть легализованы, и платить налоги? Та даже без налогов - они избавляли улицы от внутривенных наркоманов, а это уже очень много значит.
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Меня тоже жутко раздражают наркоманы. Но если мы хотим жить в правовом государстве, то и подобную деятельность надо проводить в правовом поле. А в данном случае были нарушены многие законы. И уклонение от налогообложения, это только один фактор.
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на второй фотке - Кличко писал? что это значит то?
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порохоботская ферма?
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Порохоботская ферма зебилов лечат?
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Реформа какая по счету из 144 четырех потужных??? Пэпо, а ты з томосом возилось
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Главные враги наркоманов-сердобольные родители.Полная изоляция наркомана минимум на год даёт надежду на искоренение привычки при желании пациента.Тюрьма не способствует, заместительная терапия врачами привела к эпидемии наркомании в США по вине врачей.Там ввели чрезвычайное положение из-за заместительной терапии.Судя по фото- место не гнилое ,в сосновом лесу.Наркоманы были под присмотром .Им не давали наркотиков.Мусора -радетели на бабки разводят людей.Крепкие родители наркоманов,просто варят железную клетку для чад-наркоманов и минимум год держат,не взирая ни на какие мольбы.Знаю одного наркомана ,он стал им учась в медучилище в Краснограде в 1966 году. Затем работа в днепровской дурке и вечерний мединститут там,же в Днепре.Стал врачом -наркологом.Умер от передоза в возрасте 32 лет в 1980т году.Тогда не было проблем с медицинскими наркотиками.Человек морально и физически извёл себя на нет.Эпидемия наркомании в СССР началась с вводом войск в Афган.Где - то после 1982 года.Как кошка никогда не выведет мышей,так и мусора не поборят наркоманию.
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Та вони не борються .вони її всяко розповсюджують і кришують))
А тут 90 рил потенційних клієнтів без дози сиділи)
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Лечение алкоголизма заключается в психологическом воздействии,приеме успокоительных и трудотерапии.Такие заведения очень нужны,но подоночное государство не разрешает
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Нема чого лікуватись, народ має бути бухий або обдовбаний, ливи чого улумали, з голки зіскочити- це ж які збитки доя менів торгуючих наркотою.
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теперь родственникам и соседям освобождённых станет жить веселей.
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я так прнимаю это протестанские "реабилмиационные цеетры"? Помоему это единственное место где дейсвмтельно лечат от наркоманиии.Ппоцент намного больше чем в офийиальных клиниках.Причем люди избавлябтся от зависимости навсегда ,а не пару лет как в ЛТП.Режим там конечно " строгий",но и контеннент не подарок.А что делать с бомжами?Попервой их лечат отмывают,но потом естественно "направлябт" на работу.А что не так?Вопрос же не только в избавлении от зависимосто,но социальной адаптации.И в любом случаи никого там насильно не держат-все эти обвинения ,скорее всего полная чушь.Другой вопрос ,что эти бывшие пациенты переходят в баптисты,а это очень уж не нравиться поборникам "канонических" религий.И в правлу,ну зачем Украине столько "сектантов"? Пускай народ лучше дохнет от передоза, бомжует,травит себя дешевым бухлом,но зато умрет настоящим " праврславным". Следите за руками:ушел "кровавый баптист" и началось!Кстати,такие де движухи были когда вместо Ющенко пришел Янукович,один в один.
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О каком рабстве идет речь? Людям зависимым от наркомании в реб. центрах.верующие дают шанс на востановление и возврат к нормальной жизни! Нет такого другого учреждения где могли бы помочь наркозависимым. Лагеря и тюрьмы для этого не предназначены. Очень жаль, что не правдивая информация печатается в столь ранее мною уважаемом издании.
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Идиоты конченные..Ментам нужны наркоманы,это их бизнес
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На картинках очень приличное место, и здание и территория ухожены.
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А я то думал, где столько этих Зебилов выращивают...
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кстати, многие из них ещё потом спасибо скажут, что им жить спасли там.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция освободила из рабства около 90 человек, удерживаемых в "реабилитационных центрах" на Житомирщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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