 Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться

Об этом она заявила, выступая на заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

Паскье приветствовала решение Комитета министров в Хельсинки, фактически поддержавшего возвращение России в ПАСЕ, и призвала депутатов сделать следующие шаги, чтобы воплотить это решение в жизнь.

"Ассамблея должна принять ряд решений, которые, в частности, касаются момента, когда делегации могут быть представлены в ассамблее и на каких условиях в рамках изучения полномочий делегаций Боснии и Герцеговины и Российской Федерации на нашей июньской сессии", - сказала она.

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Также, по ее словам, ПАСЕ и Комитет министров СЕ будут работать над "общей процедурой реагирования на ситуации, когда государство-участник не выполняет свои уставные обязательства или фундаментальные, не соблюдает нормы, ценности и принципы, которые защищает Совет Европы".

Заседание комитета состоится 3 июня.

По действующему регламенту российская делегация не может участвовать в июньской сессии ПАСЕ, потому что в январе не подала список своей делегации. Чтобы россияне могли принять участие в июньской сессии, регламент необходимо изменить.

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Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

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В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.