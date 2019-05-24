 Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться

Об этом она заявила, выступая на заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.
Паскье приветствовала решение Комитета министров в Хельсинки, фактически поддержавшего возвращение России в ПАСЕ, и призвала депутатов сделать следующие шаги, чтобы воплотить это решение в жизнь.
"Ассамблея должна принять ряд решений, которые, в частности, касаются момента, когда делегации могут быть представлены в ассамблее и на каких условиях в рамках изучения полномочий делегаций Боснии и Герцеговины и Российской Федерации на нашей июньской сессии", - сказала она.
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Также, по ее словам, ПАСЕ и Комитет министров СЕ будут работать над "общей процедурой реагирования на ситуации, когда государство-участник не выполняет свои уставные обязательства или фундаментальные, не соблюдает нормы, ценности и принципы, которые защищает Совет Европы".
Заседание комитета состоится 3 июня.
По действующему регламенту российская делегация не может участвовать в июньской сессии ПАСЕ, потому что в январе не подала список своей делегации. Чтобы россияне могли принять участие в июньской сессии, регламент необходимо изменить.
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Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.
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В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.
Одной попой на двух стульях не уседишь
Пробовали исключать. Ну и что изменилось? Ничего. Война как шла, так и идёт.
Трамп тоже переговаривается с ******.
Ну значит надо пробовать дипломатией.
Надеюсь, у Украины будут там достойные представители, а не всякое непотребство типа Арьева.
Вам в Німеччині.
Как же так ?
Запам'ятай свої слова, щоб наступного разу не ображалась на відповідне до себе ставлення.
Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом (с) Собачье сердце
Оксано,при всій повазі до тебе,мабуть тобі треба все таки зробити перерву на Цензорі.Дворічне сидіння з ранку до вечора на форумі робить свій відбиток в реальному сприйнятті подій,так недалеко і до психічних захворювань.Вийди на вулицю як всі жінки нормальні,посади розсаду,доглядай за нею,потім піде консервація,будь як усі жінки та радуйся життю,а в тебе весь час іде на срачі різні,та відбілювання злочинців та зрадників.Схаменись нарешті,та згадай,що ти жінка і не рівняйся на різних закомплексованих.моральних виродків,які крім Цензора не можуть більше ніяк і ніде самоствердитись
Мають право виступати всі фракції.
Чи у вас інша інформація ?
В курсе, что Сноуден передал кучу компромата ***** на западных политиков?
В чём ещё Порошенко виноват? В офшорах, в которых у него меньше в десятки тысяч раз, чем у надёжи зелектората?
Может ты думаешь, что дипломатическая работа это - рулетка в казино - раз выиграл и обеспечил себя на всю жизнь? Это работа каждый день и час, чтобы не только удержать достигнутое, но и добиться новых результатов.
"У нас приходится бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. А если хочешь куда-нибудь попасть, то надо бежать в два раза быстрее."
Украине (да и другим - Беларуси, Польше, странам Балтики, Грузии) лучше ориентироваться на США и собственные силы. Как это делает Израиль.
Оце в "когось" бомбануло.
наявна демонстрація "західних цінностей"(((
Великобритания вчера ответила зеБЕнину торчку!