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Все про:ПАСЕ (1286) Россия (72866) Паскье (3)

 Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться

Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье просит депутатов открыть путь к возвращению России в ассамблею.

Об этом она заявила, выступая на заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

Паскье приветствовала решение Комитета министров в Хельсинки, фактически поддержавшего возвращение России в ПАСЕ, и призвала депутатов сделать следующие шаги, чтобы воплотить это решение в жизнь.

"Ассамблея должна принять ряд решений, которые, в частности, касаются момента, когда делегации могут быть представлены в ассамблее и на каких условиях в рамках изучения полномочий делегаций Боснии и Герцеговины и Российской Федерации на нашей июньской сессии", - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россию в ПАСЕ еще не вернули, но ситуация "паскудная", - Арьев

Также, по ее словам, ПАСЕ и Комитет министров СЕ будут работать над "общей процедурой реагирования на ситуации, когда государство-участник не выполняет свои уставные обязательства или фундаментальные, не соблюдает нормы, ценности и принципы, которые защищает Совет Европы".

Заседание комитета состоится 3 июня.

По действующему регламенту российская делегация не может участвовать в июньской сессии ПАСЕ, потому что в январе не подала список своей делегации. Чтобы россияне могли принять участие в июньской сессии, регламент необходимо изменить.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Это первый шаг к демонтажу всей системы давления на РФ как агрессора

Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

Читайте также: Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128720
 
 
 Топ комментарии
 
Бабло не пахнет. Продажная Европа уже одного Гитлера взрастила. Сегодня история повторяется.
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Гадина,взятку получила от путина!!!!!
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Якщо Україна не потрібна Європі,то може ми не туди йдемо?
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Розумний ти наш,ти бачиш шо парєбрік для Європи важніший ніж Україна,чи твої очі у Сліпому Трасті?
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можливо, як на мене краще орієнтуватись на США/Канаду/британію, ніж на "Брюсель"
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А вы любители халявы ещё больше референдумов с кацапией проведите- и при этом продолжайте дальше надеяться что за вас все сделают другие
Одной попой на двух стульях не уседишь
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Не вижу никакой трагедии
Пробовали исключать. Ну и что изменилось? Ничего. Война как шла, так и идёт.
Трамп тоже переговаривается с ******.

Ну значит надо пробовать дипломатией.

Надеюсь, у Украины будут там достойные представители, а не всякое непотребство типа Арьева.
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Ну звичайно ж нічого страшного....
Вам в Німеччині.
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А вам что страшного? Что война закончится и вас ботов уволят? Так вас и так уволят
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Война арабов и Израиля никак не закончится, несмотря на Соглашения в Осло...
Как же так ? Президент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться - Цензор.НЕТ 5547
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Бач, як швидко ти починаєш когось оббріхувати.
Запам'ятай свої слова, щоб наступного разу не ображалась на відповідне до себе ставлення.
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Ну уволят- поедем в гермашку. Учить жить будем оттеда, прям как вы.
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надо пробовать дипломатией...

Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом (с) Собачье сердце
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Лилиан Мари-Паскье родилась16 декабря 1956 г. в Женеве, член Швейцарской социалистической партии
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Бабло не пахнет. Продажная Европа уже одного Гитлера взрастила. Сегодня история повторяется.
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Нема проблем. Вивести війська з Донбасу і Криму, компенсувати збитки і, думаю, Україна також може підтримати таку ідею. Ні, вийти з цієї сраної ради Європи.
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виступають в ПАСЕ льовочкіни,новінські,як члени делегації від України та розказують їм про громадянський конфлікт на донбассі,а рептух арьєв тільки щоки надува та пишається своєю присутністю тас,ось і отримали петіни здобутки за 5 років,ну винуватий звісно Зе
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Ти хочеш сказати,що після порушення кримінальної справи і зняття депутатської недоторканості новінський сам себе призначив у ПАСЕ,льовочкіна призначена була раніше .
Оксано,при всій повазі до тебе,мабуть тобі треба все таки зробити перерву на Цензорі.Дворічне сидіння з ранку до вечора на форумі робить свій відбиток в реальному сприйнятті подій,так недалеко і до психічних захворювань.Вийди на вулицю як всі жінки нормальні,посади розсаду,доглядай за нею,потім піде консервація,будь як усі жінки та радуйся життю,а в тебе весь час іде на срачі різні,та відбілювання злочинців та зрадників.Схаменись нарешті,та згадай,що ти жінка і не рівняйся на різних закомплексованих.моральних виродків,які крім Цензора не можуть більше ніяк і ніде самоствердитись
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у ПАСЕ їдуть парламентарії які є в раді.
Мають право виступати всі фракції.
Чи у вас інша інформація ?
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У ПАСЕ призначена делегація,а не всі кому заманеться виступають,призначає ВР від кожної фракції,але я ніколи не повірю,щоб БПП хтось силою змусив проголосувати за новінського,а може й змусив,тільки не силою,а проханням як лідер ,все розмова закінчена
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Не намагайдесь переходити на особисту тематику. Я от нікому ніяких порад не даю і вважаю, що і в моє життя ніхто не має права втручатись. Вам взагалі нічого невідомо,тому і обговорювати нічого.
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Та ладно Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися - Цензор.НЕТ 8817, посмотрим на референдум о примерении. Здобутков будет на всё ООН.
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А что Крым уже вернули? Ведь именно за Крым Россию лишили права голоса. В любом случае - это еще один успех "великого" дипломата Пороха.
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Т.е. можно легко убедить коррупционера отказаться от взятки от *****?
В курсе, что Сноуден передал кучу компромата ***** на западных политиков?
В чём ещё Порошенко виноват? В офшорах, в которых у него меньше в десятки тысяч раз, чем у надёжи зелектората?
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Получается что и дипломатические успехи Пороха были дезинформацией общественности?
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Получается то, что ты тяжелую и длительную работу хочешь выдать за что-то, на что не надо обращать внимание, т.к. - можно всё сделать, достаточно произнести - Давайте жить дружно!.
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Я сужу по результатам. А с другой стороны Порох репортует об успехах и повышает в ранге того же Логвинского. Фуфло какое-то.
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Успех это не когда ты штангу поднял над головой, а когда ты продолжаешь её удерживать.
Может ты думаешь, что дипломатическая работа это - рулетка в казино - раз выиграл и обеспечил себя на всю жизнь? Это работа каждый день и час, чтобы не только удержать достигнутое, но и добиться новых результатов.
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Ну ты ведь сам подтверждаешь что работа украинской делегации в ПАСЕ была провалена. Штангу подняли, распиарили дипломатический гений Пороха и как грохнули снаряд об землю.
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Если ты думаешь меня потролить, то советую не начинать...
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Как там у Алисы было?
"У нас приходится бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте. А если хочешь куда-нибудь попасть, то надо бежать в два раза быстрее."
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При Порохе такой х%ни не творилось. А вот где реакция "великого дипламата" Зеленого?
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так это детище порошенковской дипломатии. Полный провал в ПАСЕ.
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Тебе уже объянили, что если Москва постоянно борется за свои интересы, то и нам надо постоянно отстаивать свои. Х%ня началась, когда Порох проиграл выборы, а после ЗЕнгурации ************* в ПАСЕ совсем осмелели.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинскому.
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немедленно втулить тетку в кацапскую думу - туда идиотов уже лет 20 собирают...
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Продажные европейские шкуры.
Украине (да и другим - Беларуси, Польше, странам Балтики, Грузии) лучше ориентироваться на США и собственные силы. Как это делает Израиль.
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Так недавно поймали депутатов ПАСЕ на взятках от Азербайджана.Пора и эту курицу поймать
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К сожалению, часть бюрократии ПАСЕ оказалась уязвимой в плане адекватного реагирования на шантаж Мордора, что он не будет платить взносы. Но, справедливости ради надо заметить, что делегация Украины в ПАСЕ могла бы более грамотно и эффективно отстаивать интересы Украины (одновременно при этом по сути защищая и принципы ПАСЕ).
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Вони ще не зрозуміли, чому загорівся Нотр Дам. Якщо Європа не буде боротися за справедливість, скоро запалають і Біг Бен, і щось там в Німеччині...
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Свалить все на продажных иноземцев легче легкого. А может дело в продажных украинцах? Тех что замещают реальные дела бесконечным пиаром? А потом карточный домик их успехов рушится в одночасье.
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Когда уже История хоть чему-то научит этих зажравшихся буржуа?!
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Когда кирзовый сапог воена-асвабадителя дотопает до Ла-Манша.
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Украина в знак протеста должна выйти из этой никчемной организации
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Европейские идеалы стоят столько же,сколько стоят договора с парашей.Им тоже накласть на людей
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Вы посмотрите на её рожу. Лишняя хромосома чётко просматривается.
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вони їм пробачли своїх громадян на рейсі МН-17....то нас вони на "звану вечерю в кремлі" проміняють й навіть оком не кліпнуть...
наявна демонстрація "західних цінностей"(((
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Полный провал пороха-чугункина, так выхваляющихся успехами на международной арене. Проститутками оказались и те, и другие. Наш настоящий партнер - США и Великобритания.
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А чего ваш зеленый торчок молчит?
Великобритания вчера ответила зеБЕнину торчку!
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А исключали россию не при порохе разве?
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А зеленый торчок молчит, вот продажные европейские депутаты, что хотят то и делают.
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Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов. - Фридрих Ницше
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Что? Европа, я надеюсь, это у тебя какой-то хитрый план, а не то, что я подумал.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент ПАСЕ просит депутатов внести изменения в регламент, чтобы Россия могла вернуться
 
 
 
 
 
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