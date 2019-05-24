 Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошее корпоративное управление в "ПриватБанке" после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев", - говорится в заявлении посольства США в Украине.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус
ЗЕля, фас!
І ніхто йому не завадить.
В этом плане показательна история Березовского, кто читал его откровения знает, что он решил остановиться. Но ему не дали спокойно доживать.
А так да. Приват без сети банкоматов и приват 24, ничем от ощада не отличается
Попробуйте Монобанк- автор тотже, но в разы лучше.
или только парашенке можно панамить бабло ?
или только порохорыготине можно бабло ныкать ?
Теперь он работает
Когда новый презедент посадит глав бандюка Коломойшу?
До парламентських треба встигнути
ДАЛОЙ ПАДКУПЛЕННОЕ ПОРОШЕНКО ПОСОЛЬСВО США!
Вирнём украденный у Бендного Бени Приват законному владельцу!
Американцы были бы удивлены, если бы посольство Украины комментировало экономические инициативы Трампа, например . . .
Есть понятие суверенитета и внешних дипломатических приличий. Не вопрос, комментируйте на встречах off-records с министрами, депутатами, НБУ - это дипломатия, влияние, международные экономические отношения. Но так в открытую - правило дурного тона. Это всё-таки посольство, оно должно заниматься отношениями между двумя странами, а не нашими внутренними вопросами (даже если мы сами занимаемся ими не лучшим образом).
Не удивлюсь, если Приват вернут ему, а банк вернет деньги государству. И все откатится назад
кто-то в это верит?!
ИЛИ, ЕСЛИ БОИТЕСЬ ПЕРЕНИМАТЬ ,,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ", И ,,ПРОГРЕССИВНЫЙ" ОПЫТ ПРОСТО НЕЗВЕЗДИТЕ. ПИ 3 ДА БОЛЫ. 😂😅😂