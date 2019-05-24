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Все про:национализация (152) США (14995) Приватбанк (475)

 Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США

В посольстве США в Украине отмечают, что изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после его национализации сделало это финансовое учреждение прибыльным.

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошее корпоративное управление в "ПриватБанке" после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев", - говорится в заявлении посольства США в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль, - посольство США 01

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3128718
 
   
 Топ комментарии
 
ликвидация банды Каломойского, вернет Украине процветание и стабильность!
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Ща коломойша порешает...
ЗЕля, фас!
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ну так чого по вашому бєня повернувся? дирявий приват йому не тре, от з баблом- саме то. тим паче преЗедент не проти
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дык, это как раз бене привет и передали. шоп сдел на жопе ровно...
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ну так чого по вашому бєня повернувся? дирявий приват йому не тре, от з баблом- саме то. тим паче преЗедент не проти
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ликвидация банды Каломойского, вернет Украине процветание и стабильность!
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А Беня планує очолити Приватбанк.
І ніхто йому не завадить.
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иліта завадить. Всі 24% дружненько наваяють петицію
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Вот теперь Зеленский и вернет Коломойскому.
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рано или поздно нормальный бизнесмен приходит к мысли, что денег зарабатывать дальше нет смысла. Когда их достаточно. Вор однако остановиться не может, ибо может все потерять.
В этом плане показательна история Березовского, кто читал его откровения знает, что он решил остановиться. Но ему не дали спокойно доживать. Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США - Цензор.НЕТ 6025
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приват-24 считается ноу-хау во всем мире и будет иметь дальнейшее влияние на всю систему власти. Изменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США - Цензор.НЕТ 3223
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но еще не вечер, будет и дальнейшее развитие. Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 5655
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Они просто были первыми. Знали бы на чем оно крутится....
А так да. Приват без сети банкоматов и приват 24, ничем от ощада не отличается
Попробуйте Монобанк- автор тотже, но в разы лучше.
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первый значит лучший, ибо повторить и дурак может Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 8597
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а до этого он разве не прибыльный был ?
или только парашенке можно панамить бабло ?
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я к тому, что если бы жульничали только соерыговые, то была бы новососсия по Кременчуг
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До этого он был с дырой в $5,5 ярдов, которые беня со своей ОПГ высадил в офшоры через фиктивные кредиты самому себе. Читай отчет международного детективного агентства Кролл.
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да, а как на счёт слепого траста ?
или только порохорыготине можно бабло ныкать ?
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Спроси у бени,почему из банка вывели все активы.
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А чому британці кажуть, що мова йде лише про 400млн. дол. виведених з Привату? Вони брешуть?
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Страна вбухала, до этого ваш сцарь Беня их стырил.

Когда новый презедент посадит глав бандюка Коломойшу?
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Это заявление можно расценивать как предупреждении -- если Зе вернет Приват Коломойскому, мы автоматично лишаемся поддержки США.
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А як збільшить прибуток націоналізація Рошена, ДТЕК і Метінвесту!
До парламентських треба встигнути
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Одни пять лет отстаивали Украину на Донбассе, а сдали ее за один день за спиной - поставив закорючку против фамилии: "Зеленский".
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Те, кто отстаивали, в большинстве, проголосовали не за Порошенко почему-то.
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Крупнейший банк Украины по объему активов «ПриватБанк» в 2013 году нарастил прибыль на 340,632 млн грн, или на 22,22%
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Типа до национализации приватбанк был убыточным???
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До націоналізації Приват був в суперприбутку, а тепер лише просто в прибутку. Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 125
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Национализацию если и начинать - то с рошен и прочих гнидских активов пороха, затем - его бизнес - партнеров. Но в любом случае все должны платить налоги в полном обьеме, для начала хватит.
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Студия "Квартал 95" уверяет в непричастности к продаже прав на показ "Слуги народа" в РФ "Яндексу": Дистрибуцией занимается шведская компания (ЦензорНет) Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 8814
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Именем Зеленского!
ДАЛОЙ ПАДКУПЛЕННОЕ ПОРОШЕНКО ПОСОЛЬСВО США!
Вирнём украденный у Бендного Бени Приват законному владельцу!
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При всём уважении и понимании подковёрных и официальных обстоятельств (поддержка, МВФ и всё такое) - посольство США, какого лешего Вы на официальном уровне нас лечите по поводу украинского банка и его успехов или проблем ?
Американцы были бы удивлены, если бы посольство Украины комментировало экономические инициативы Трампа, например . . .
Есть понятие суверенитета и внешних дипломатических приличий. Не вопрос, комментируйте на встречах off-records с министрами, депутатами, НБУ - это дипломатия, влияние, международные экономические отношения. Но так в открытую - правило дурного тона. Это всё-таки посольство, оно должно заниматься отношениями между двумя странами, а не нашими внутренними вопросами (даже если мы сами занимаемся ими не лучшим образом).
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а это мы у них денег просим? или они у нас..?
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Що палять трампоноїди? "Приват" завжди був прибутковим, достатньо подивитись звітність у тому ж НБУ, який є конролюючим органом.
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Але різниця, звісно, є - при Бєні в активах "Привату" була валюта і нерухомість, а зараз там в сумнівних "активах" лише папір ОВГЗ.
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Потому что Беня не дурак, и когда запахло жареным - вывел бабло, дабы не досталось врагу
Не удивлюсь, если Приват вернут ему, а банк вернет деньги государству. И все откатится назад
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но что бы вернуть государству 155 лярдов... их туда беня должен из своего кармана положить...

кто-то в это верит?! Зміна корпоративного управління в "Приватбанку" після націоналізації вивела його в прибуток, - посольство США - Цензор.НЕТ 4249
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Дорогі американське посольство - ПЕРЕНИМАЙТЕ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ УСПЕШНЫМИБАНКОВ. ВНЕДРИТЕ У СЕБЯ В АМЕРИКЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ СВОИХ БАНКОВ. 😂😅😂

ИЛИ, ЕСЛИ БОИТЕСЬ ПЕРЕНИМАТЬ ,,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ", И ,,ПРОГРЕССИВНЫЙ" ОПЫТ ПРОСТО НЕЗВЕЗДИТЕ. ПИ 3 ДА БОЛЫ. 😂😅😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменение корпоративного управления в "ПриватБанке" после национализации вывело его в прибыль, - посольство США
 
 
 
 
 
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