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Все про:Лысенко (1029) полиграф (34) Гандзюк (320) Мангер (101)

 Мангер должен пройти экспертизу на компьютерном полиграфе КНИИСЭ. Любое другое исследование не подходит, - Лысенко

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, не прошел судебную психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа, которую должны выполнить специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

 Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Он не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Это исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства", - заявил он.

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Лысенко подчеркнул, что материалы полиграфа Мангера не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении.

Ранее Мангер сообщил у себя в Facebook, что прошел проверку на полиграфе в частной фирме.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.

Мангер должен пройти экспертизу на компьютерном полиграфе КНИИСЭ. Любое другое исследование не подходит, - Лысенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128714
 
 
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забуть ви про ту справу. її викапали шоб пороха добивати. тепер нахрін нікому то не тре. тим паче мангер то бют, а бют союзник бєні і ко
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В смысле забыть? Это уголовное преступление
Убит человек
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Мангер должен сидеть по максимуму-- Тварь !!!
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Зеленский сдавал анализы в карманной клинике и Мангер в карманной клинике.
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Лысенко, по принципу подходит - не подходит будешь выбирать себе вибратор. Если ты прокурорская говорящая голова, то должен сказать, почему нужно поступать так и только так, что специализированный полиграф лучше частного, ведь его результаты не являются решающими ни в том, ни в ином случае, проводятся специалистами и только дополняют общую картину.
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до відома: висновки експертів і поліграфу не є остаточними. Але: така експертиза з-за наявності бажання хоч одного з учасників процесу - обов'зковою. Мангер її захотів - але проводив її на "своєму" поліграфі зі "своємими" експертами. Тепер треба пройти сертифіковану експертизу, раз захотів.
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З якого це дуба підозрюваний має проходити експертизу там, де це хоче зацікавлена сторона (прокуратура) . І як взагалі можна довіряти цьому інституту , який фальшував справи проти майданівців.
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Зеля тоже сдавал анализы в частной клинике, принадлежащей его корешу. И ничего, все дебилы проглотили.
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Полиграф должен проходить каждый идущий в политику с одним вопросом - "Вы будете служить народу Украины и делать всё для развития Украины за чистую зарплату?"
Ответ - Да/нет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангер должен пройти экспертизу на компьютерном полиграфе КНИИСЭ. Любое другое исследование не подходит, - Лысенко
 
 
 
 
 
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