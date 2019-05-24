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Все про:Квартал-95 (71) права (153) Яндекс (25) Слуга народа (6)

 Студия "Квартал 95" уверяет в непричастности к продаже прав на показ "Слуги народа" в РФ "Яндексу": Дистрибуцией занимается шведская компания

Студия "Квартал 95" не продавала права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе студии, передает Цензор.НЕТ.

"Международной дистрибуцией сериала "Слуга народа" и еще нескольких проектов, произведенных студией "Квартал 95", в том числе "Рассмеши комика", "Рассмеши комика. Дети", занимается компания Eccho Rights", - заявили в пресс-службе "Квартал 95".

Ранее в российских СМИ появилась информация о приобретении российской компанией "Яндекс" эксклюзивных прав на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России

Eccho Rights - международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM , одной из крупнейших в Азии медиа-и развлекательных компаний.

Как сообщалось, сериал "Слуга народа" был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019г.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт",

Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия)

Источник: https://censor.net.ua/n3128711
 
   
 Топ комментарии
 
Снова провели по губам ЗЕлохам?))))
Где б..ь налоги от продажи???
В казну страны от пордажи не попадет ни копейка...
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это даже не барыга - это тупо взятка от путина, карманный олигарх, адресована зеле
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Наверное это секретное оружие Зе чтобы отуплять и морально разлагать российское общество
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Ох, уж эти шведы...Кто бы мог подумать, а?
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Виходить якась "Студія 95 квартал" на євробляхах
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я-не я! і хата не моя!!! хавайте чергові побрехеньки "слуги народу"...
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Нафига претензии шведам?
У зебилов мозг ведь не разовьётся?
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Сидит Голобородько...только собрался с олигархами бороться...а тут бац! И Коломойский приехал. Только Голобородько собрался за велосипед сесть, а тут бац! И кортеж из шести машин и буса с ментами! Только Голобородько собрался жить в честной советской "двушке", как его избиратели, а тут бац! И откуда-то посыпались в декларации за 2018 год виллы и особняки по Европе...и куча хатынок в Киеве. Только Голобородько снарядил збрую в поход против офшоров...а тут бац! И куча офшоров у убыточного "Квартала-95" с милионными прибылями у самого...оказались. Откуда? Не понятно. Только "шоколадный бизнес на крови" хотел прекратить...а тут шведы! Только хотел снять фильм "Киборги-2"...українською...а тут российский госбюджет заказал очередной сериал "Ты, я, он, она, мы, вы, они и оно". Да что же это за провокации такие порохоботские? Сколько можно над Слугой Народа издеваться?
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О,как тебя плющит, уменьш дозу.
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Ты дилер у Зеленского? Откуда такие познания?
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Про кокаин, а что? Ты не из "Евролаба"? Странно....
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Ты ещё не указал у Зе-5 строящихся гостиничных номеров в Грузии!!!
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интересно у вас, зелюков, всё устроено
в случае чего - я не я, и хата не моя
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Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 695 Шо там поклонники ЗЕкловуна скажут про слепой траст??
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Коли вже Рошен почнуть націоналізовувати? Бо навіщо він довічному в"язню?
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Уже откровенно жалко выглядишь. Ещё 5 лет визжать про Рошен, соевых и папредников унылый бывший троль слившейся бабы Жюли..
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Ты знаешь, что в Качановке висит плакат на всю тюремную стену "Поверніть нам Юлю!"
?
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Когда твоя Ю досидит ей положенное Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 2216
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Я поки що навіть не писав ні разу сулімі, спостерігав. Ти або кацапотроль, або громадянин України з кацапською душою. Тільки кацапня балдіє з розправи без суда і слідства. Орда, яка створила кацапію, була цивілізованіша. Заспівай пісню про кумівство, про розграбовану армію, бо картина не повна, націоналізатор хрінів.
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Не каждый зебил поймет, о чем речь, но мы поясним: сліпий шведський траст. Ничего личного, только деньги. Правда, зебилы, не ваши, а наши.
С уважением Квартал 95.
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Зеленский продолжает и усиливает бизнес на крови - это уже факт. Яндекс будет показывать кинцо где в главной роли преЗЕдент Украины..электограт Бойко, голосовавший за кловуна в восторге. Быдляки добьют Украину и будут этому рады. Спасибо 73% прокацапских сепаров
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Мдя, с каждым днём зашквара всё больше
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А только в одном году - 365 дней! Представь себе этот Гриль!
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Кули тут представлять. Слепому дали порулить за рулём грузовика, а немой ему дорогу указывает. Если бы выбирали бы директора цирка, то я безкоштовно за зелю бы агитировал, а тут... Одни матюки и больше всего вопросов к нашему нариту
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Ай-яй-яй. Это же Липецк-Рошен-шоколад-барига-с Путей заодно. Как знакомо. Где же стада Вальцманов-2? Я вас спрашиваю.
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Это конечно печально, но может быть посмотрели бы рашики такое кино и подумали, а может и вправду так можно? И по иронии судьбы появилась бы в раше какая нибудь Га-команда и подорвала бы путинский строй изнутри. И зеля без единого выстрела победил бы *****. Кто знает...)
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Да ты шо? а как там липецкая фабрика? Так кто барыга?
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Путинский строй подорвет только кариес. Через год, так через год!.
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Ну ну! А Порошенко был барыга, липецкая фабрика и т.д.
Барыга зеБЕнин телепузик!
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Глухой, немой и где-то даже тупой. Главное тут слово - "траст".
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31-ша серія, тролі ідуть в спам, пішки.
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Куме, не панікуйте. Це тільки початок. Це всього навсього перші 4 доби. Далі буде ще цікавіше. ТОчно кажу. Тролі скоро Вас будуть скрізь у оточення брати.
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Хто такий Geo? Та ніхто, і зовуть його ніяк.
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100% То ж бачу, що Ви мене зовсім не помічаєте, куме!
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Я впевнений, що Ви у ЗеКоманді - мінімум Секретар РНБО. Писати вмієте. А це вже ого!
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Як хто? Обер троль. Скоро будуть в мародери приймати Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 8355
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Ваня...Я не троль. Я просто набагато розумніший за тебе. Ну, так природа розпорядилась. Я тут ні до чого. Я не троль. Просто пишу. Як і ти.
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Вперше бачу, щоб на Пєтю хтось працював задурно. Інша справа, що я ні за які гроші б не писав на користь цього мерзотника. А займатись цим ще й за безкоштовно??? Це якийсь садомазохізм. Якесь збочення
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Може ви і є Петро? Мочанов казав, що Петро частенько пописує в мережах
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Нет. Я - 25%. То есть я ничем внешне от тебя не отличаюсь, Иван. Тоже две ноги, две руки, 20 пальцев и голова. ТОлько у меня в голове просто есть мозги. Обычные. А у тебя в голове нет ничего. Пусто. Если тебе в ухо посветить фонариком, у тебя глаза гореть будут. Вот и вся разница. Так что не переживай. Внешне это не заметно. А тут - да. Заметно.
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Нема ніяких 25%. Якщо є 3% чесно куплених, то і добре. Решту Петро собі домахлював. Не було бажання розгрібати. В штабах Юлі і Вови всі факти цих махерів є. На парламентських це бепепе і відсотка не набере
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Сулима, дурнику, зная юлю - еслибы у нее был хотя бы ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ реальный факт подкупа кого либа порохом - стояла бы вонь до небес, заклики на 3 майдан и далее по списку.

А по сему тебя, брехуна поганого - в спам.
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Був би розумніший, то не писав би всіляку ахінею.
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Вот и всё, что следует знать о чести и порядочности политиков
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всё честно. а соевые боты - дегенераты.
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Ви вже знову тут, жіночко? О, Господи...як же Вам допомогти...От, лишенько...
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привіт, жіночко гео. А згадала. Це ви, кацапочка, яка не знає мови і пише суржиком. Так, справді лишеньо, вам вже не допомогти.
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Ага. Вот она Магучая Работа Зелемозга:
"Ротшильд в управлении Рошена - зрада и воровство, "шведская компания" в продаже зелепродукции - ничего личного, только бизнес!
"Дыбилы, бл......ь!"
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Жах.Теперь 73% москалей проголосуют за Галустяна. Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 915
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Пуйло не дасть. Клоуни не ******* конкуренції.
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А вдруг!Галустяну,всего то треба взять картонный Рейхстаг и принести клятву на творениях якутского скульптора Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія - Цензор.НЕТ 8495
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Смысл? Если это все делает Пуйло с 2000 года?
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неее, Галустяна разве что Карлосоном выберут, или равшаном-джамшутом. Он же президента не играл, откуда 73% будут знать за кого голосовать?
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Непогано так,судячи з декларації, голобородько збагатився за 4 дні президенства.А що ж буде через 5 років
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ну, порох жеж в мечтах зебиков разбагател в 82 раза. Зеле надо спешить...
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Декларація за 2018 рік. З травня 2019 цих компаній вже нема у власності Зе.
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Хочеться перефразувати палке читання зе на Олімпійському "Пачєму в Масквє можно свабодна купіть фільми презідєнта??? Пачєму апалчєнци свободно смотрят ваші фільми???"
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Слепой траст, зрячий.... Тут вообще проблемы нет. Россияне платят деньги, чтобы показывать у себя украинский сериал про то, как простой учитель сумел поломать систему. Это же отлично просто.
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Что плохого в том, что росияне едят качественные и вкусные конфеты и торты?
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.....больше чем уверенна,как только что-нибудь сдвинется в сторону положительных перемен в стране,вся эта визжащая сейчас свора "блогеров и специалистов" быстренько перекрасится,чтобы пользоваться результатами.....
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Эх родные оффшоры : Швеция , Кипр и расея !
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Что то подобное украинская история уже проходила. Так же не было фабрики в Липецке, также не продавалась продукция Рошен в россии. Только тогда был ненасытный Порох зарабатывающий во время войны на торговле с агрессором, а сейчас непогрешимый, всеми любимый народный президент. Может я и ошибаюсь но Зе идет по пути своего предшественника. Только Он на порядок умнее /хитрее/ Пороха.
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Еще раз популярно для зебилов. Если на минуточку забыть про Беню, то где находятся бизнес-интересы Зели? Перефразирую: на кого ориентирована продукция квартала, т.е. где они зарабатывают бабки? Подсказка: В Украине 35 млн населения, на параше 150 (или около того); в ЕC это дерьмо и на йух никому не нужно, а вот в ТС... Так куда стремится Зеля?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтудия "Квартал 95" уверяет в непричастности к продаже прав на показ "Слуги народа" в РФ "Яндексу": Дистрибуцией занимается шведская компания
 
 
 
 
 
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