 Предполагаемый лидер одной из крупнейший ОПГ Яцишин Задержан в Днепре

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Подозреваемого направили в Житомир, завтра суд там должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП. В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские задержали осужденного за убийство мастера спорта по сумо, сбежавшего из психиатрической лечебницы. ФОТО

31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей.

1 февраля его должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Банды рэкетиров ликвидированы в Житомирской и Винницкой областях, Ривном и Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО