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 Предполагаемый лидер одной из крупнейший ОПГ Яцишин Задержан в Днепре

Полиция задержала предполагаемого лидера преступной группировки "Белое братство" Яна Яцишина. Мужчину подозревают в организации заказного убийства, он находился в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Подозреваемого направили в Житомир, завтра суд там должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП. В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские задержали осужденного за убийство мастера спорта по сумо, сбежавшего из психиатрической лечебницы. ФОТО

31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей.

1 февраля его должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Банды рэкетиров ликвидированы в Житомирской и Винницкой областях, Ривном и Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128710
 
   
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А чего ОПГ если это секта? ОПГ у нас никто не трогает так как наши "уважаемые" депутаты отказались принимать закон который бы предусматривал уголовную ответственность за создание ОПГ. А то что шестёрок ловят так они расходный материал в любой ОПГ, на деятельность ОПГ это никак не влияет.
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майже так, тільки не за ОПГ, а за "приналежність до воров в законе"
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Закон это и подразумевал только там не было такой точной формулировки. Конкретно он о криминальной отвествености за создание, организацию, и контроль ОПГ. По факту ОПГ может быть создана и контролироваться депутатом, чиновников, или даже ментами.
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думаю в процентах 50, Ваше слово "може" можна замінити на "створена"...
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Доля сама передала його в брудні мусорські лапи. Вона не знала, що замість дерева мала буть бетонна брама.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредполагаемый лидер одной из крупнейший ОПГ Яцишин Задержан в Днепре
 
 
 
 
 
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