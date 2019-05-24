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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Герасимьюк (40) Зеленский (1483) Нацсовет_ТРВ (407) Порошенко (17552) Костинский (60) Горковенко Владимир (1)

 Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял"

Новоназначенный указом экс-президента Украины Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государтсва Владимира Зеленского (№323/2019 от 4 мая).

"Это может означать две вещи: или я сам написал заявление (об уходе. - Ред.), или я умер. Очевидно – вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол "ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти". Похоже, "разбирание на запчасти" выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко в ходе брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

В ходе брифинга, четверо членов Национального совета по телерадиовещанию также заявили о блокировании работы органа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко

"Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский, подчеркнув, что указанная проблемная ситуация длится уже три недели.

По данным членов Нацсовета, в текущей повестке дня скопилось уже более 120 вопросов.

В то же время срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был истечь в начале июля 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ не смог провести заседание после увольнения Артеменко

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета.

24 мая Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3128709
 
   
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шел бы ты нахер козлина мародерская....Ты теперь никто и звать тебя шоколадный очко лиз
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Ну да, столько референдумов на носу, а кто будет "Слугу народа" проталкивать...

Скоро будет со всех каналов Г+Г
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Порохоботы - братство прорицателей неудачников. Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял" - Цензор.НЕТ 5742
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Воно - не блазень... Воно чума, холєра і ще 100 хвороб одночасно.
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Давай судись.Суды по Приватбанку уже решения выносят.Вынесут и тебе порохоботина.На крайний случай всегда можно наваять новый указ,и не один.
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Якщо Артеменко не заявить, що він не хоче повертатись, то у Нацраді два керівники. Може робота буде робитись в два рази швидше і у два рази якісніше.
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Он як від правди зелебота "Глазкова" зкорчило!
Навіть завідомо беззаконними указами погрожує...
Тому повторюю просту істину:
Закон: Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
Розділ 2: СКЛАД НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Стаття 4. Склад Національної ради
Пункт 3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
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Це означає, що ще одне порушення українського закону Зеленським абсолютно очевидне.
Українці! Репутація України, як правової держави - це важливо.
Звісно, наша репутація - то не пріорітет для шобли Коломойського, але ж Україна - це не тілько його тимчасовий бізнесовий актив, але й рідна країна для мільйонів українців.
Хіба не так?
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На каждого хитрожопова барыгу найдется еще хитрожопей комик.
Так что шоколадную шваль надо выгонять с государственных должностей ссаными тряпками.
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Как свинка захрюкала как от корыта оторвали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял"
 
 
 
 
 
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