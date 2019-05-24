 Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял"

"Это может означать две вещи: или я сам написал заявление (об уходе. - Ред.), или я умер. Очевидно – вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол "ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти". Похоже, "разбирание на запчасти" выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко в ходе брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

В ходе брифинга, четверо членов Национального совета по телерадиовещанию также заявили о блокировании работы органа.

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"Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский, подчеркнув, что указанная проблемная ситуация длится уже три недели.

По данным членов Нацсовета, в текущей повестке дня скопилось уже более 120 вопросов.

В то же время срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был истечь в начале июля 2019 года.

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Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета.

24 мая Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко.