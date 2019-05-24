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 Политика Украины, Общество
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Все про:переговоры (3619) наемники РФ (838) Хомчак (24)

 "Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что против всяких переговоров, поскольку является военным.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН", отвечая на вопрос о его отношении к переговорам с называемыми "ДНР" и "ЛНР", передает Цензор.НЕТ.

"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями", - добавил он.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил о необходимости проведения референдума относительно диалога с РФ. В связи с этим Владимир Зеленский объяснил, что этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3128706
 
   
 Топ комментарии
 
Оце вірно.
Хомчак після Іловайська вже навчений як домовлятися з кобами
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домовлявсь пердо.а Хомчак під снарядами виходив
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а є багато свідчень ветеранів не пригодованих петею які кажуть правду в ілловайській трагедії винні муженко назаров та порошенко
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Есть записи Шапошникова, который с Хомчаком лежал с мерзким предателем Хомчаком в Илловайских кустах.
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В Україні кущі повинні відтепер називатися просто- хомчак
Сховатися в хомчаках
Прийшла весна в хомчаки зелені, і тд
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Какие там на хрен переговоры... С кем ?

С красно-совковыми ублюдками с их СССРанским менталитетом, в 2019 году принимающим присягу и посвящающим детей в советские пионеры у подножия самого огромного во всём СССР памятника упырю Ленину ?
Забыть на хрен эту бандюковско-красную зону на ближайшие 30 лет, поднять и развить Украину, а потом через 30 лет видно будет, что делать с этим анклавом совковых зомби.
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Коллеги, Хомчак прав! И Зеленский тоже прав! Все правы и так тоже бывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ
 
 
 
 
 
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