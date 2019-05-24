 "Я против всяких переговоров, я военный человек", - Хомчак о переговорах с наемниками РФ

Об этом он сказал в интервью "УНИАН", отвечая на вопрос о его отношении к переговорам с называемыми "ДНР" и "ЛНР", передает Цензор.НЕТ.
"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями", - добавил он.
Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил о необходимости проведения референдума относительно диалога с РФ. В связи с этим Владимир Зеленский объяснил, что этот референдум не имеет законодательной инициативы. Зеленский назвал его способом выяснения мнение общества.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.
Сховатися в хомчаках
Прийшла весна в хомчаки зелені, і тд
С красно-совковыми ублюдками с их СССРанским менталитетом, в 2019 году принимающим присягу и посвящающим детей в советские пионеры у подножия самого огромного во всём СССР памятника упырю Ленину ?
Забыть на хрен эту бандюковско-красную зону на ближайшие 30 лет, поднять и развить Украину, а потом через 30 лет видно будет, что делать с этим анклавом совковых зомби.