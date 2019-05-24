 Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов

Об этом сообщил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов встречи руководителей фракций и групп парламента и председателя Рады Андрея Парубия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На встрече была объявлена позиция, что, несмотря на указ президента о роспуске Рады, законодательный орган имеет право принимать законы, поскольку действует Конституция и непрерывность власти. Поэтому, во вторник парламент продолжит принимать законы, в частности, социальные инициативы, поддержку прав в Украине. Кроме того, на рассмотрении Рады находиться законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны", - сказал Герасимов журналистам в пятницу в Киеве.
Кроме того, по его словам, в Верховной Раде будут рассматриваться законопроекты о временных следственных комиссиях, а также изменения в избирательную систему на основе открытых избирательных списков.
Неприрывность власти это лишь общий принцип, а досрочное прекращение полномочий - это прекращение полномочий...
ради чего устроили в Раде примерку браслетов ирки ************** (геращенко) спикер парубийя...!!
Иновации, факапы - это да...
Там є такі "петиції", що без сміху не прочитаєш.
В армии было такое понятие "уставщина". Это когда, дабы образумить ЛС, ВСЕ начинали делать по уставу. Веселья было мало...
свінарчуків геть
деятельность всех госоргонов своим наглым нахрапистым поведением. Но теперь
похоже все отходят от первого шока и начинают работать дальше.
До решения КС о неконстутионности закона такое поведение депутатов - преступление. Они в курсе?
Хотя, удивляться нечему: этот созыв на всем протяжении своей деятельности принимал законы с нарушением регламента, а о главе ВР - и говорить нечего: все на лице и на слуху.
Т.е. при роспуске Рады действует, по мнению Узеленских, презумпция законности указа президента. А вот при нарушении этим президентом закона о люстрации уже действует презумпция НЕконституционности этого закона.
Как там про закон и дышло?
А потом противно рассмеялся.
Циничная, мерзкая мразь.