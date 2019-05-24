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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе, которая стартует 28 мая, продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ президента о досрочном роспуске парламента.

Об этом сообщил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов встречи руководителей фракций и групп парламента и председателя Рады Андрея Парубия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На встрече была объявлена позиция, что, несмотря на указ президента о роспуске Рады, законодательный орган имеет право принимать законы, поскольку действует Конституция и непрерывность власти. Поэтому, во вторник парламент продолжит принимать законы, в частности, социальные инициативы, поддержку прав в Украине. Кроме того, на рассмотрении Рады находиться законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны", - сказал Герасимов журналистам в пятницу в Киеве.

Кроме того, по его словам, в Верховной Раде будут рассматриваться законопроекты о временных следственных комиссиях, а также изменения в избирательную систему на основе открытых избирательных списков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3128697
 
   
 Топ комментарии
 
Растопыривая пальцы, дупутаты как-то забыли, что принятые ими "законы" подписываются президентом...
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360 Шановні співгромадяни, активно долучаємося до процесу народовладдя, який так завзято та щиро рекламує новий президент.
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товарищи , свыни нам не товарищи
свінарчуків геть

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По закону не имеют право вносить изменение в изберательный кодекс.
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Как по мне, так вообще не имеют права принимать решения.
Неприрывность власти это лишь общий принцип, а досрочное прекращение полномочий - это прекращение полномочий...
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не всё ещё спиждели...
ради чего устроили в Раде примерку браслетов ирки ************** (геращенко) спикер парубийя...!!
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Добре, що у вас ніхто думки не питає.
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Це одна з можливих інтерпретацій статті 90. Тому хай там обережно діють, бо можуть наприймати законів (хай собі навіть з подання Узєлєнскава), а Портнов їх потім усіх посадить за узурпацію влади.
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Да кому нужен тот закон...

Иновации, факапы - это да...
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360 Шановні співгромадяни, активно долучаємося до процесу народовладдя, який так завзято та щиро рекламує новий президент.
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Ну и НАХРЕНА?! это называется "толочь воду в ступе"
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яким боком петиції до "процесу народовладдя"?
Там є такі "петиції", що без сміху не прочитаєш.
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Вы уже долучились - "Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів, а Петро Порошенко - 24,3%". Народ сказал свое слово. Нахрена этот цирк порохоботы устраивают?
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Если отнять админресурс и фальсификации- там и 10% не будет. Так что,порохоботы даже до "мерзавчика" не дотягивают
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Даа, опыт есь. Вот помню когда Ющ распускал там чего токо ненапринимали. Даже неприкосновенность - лёхко! Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9737
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щось зтихло про Надю. Мабуть вже як і Рубан, у кацапів гостює.
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твари брехливые! мы помним как вы обещали нам... лишь бы вас выбрали. за эту ложь должны ответить - уголовно. безразбоу.
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Растопыривая пальцы, дупутаты как-то забыли, что принятые ими "законы" подписываются президентом...
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Если наберут 300+ голосов то и сами справяцца Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9772
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Летом? 300 голосов? А если еще и поставить цель проверять реальное количество людей в зале?
В армии было такое понятие "уставщина". Это когда, дабы образумить ЛС, ВСЕ начинали делать по уставу. Веселья было мало...
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товарищи , свыни нам не товарищи
свінарчуків геть

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це мандатоване шобло повинно прийняти ціаністий калій!!!!!!
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герасімка - холуйське і помийне створіння. нічого путнього від такої погані очікувати не слід, та все ж якщо верховна зрада таки хоче працювати, хай зніме недоторканність з депутатів і суддів, прийме закон про імпічмент президента, скоротить кількість тих пройдисвітів у парламенті, попрацює над новим виборчим законодавством. зайнятись є чим, і не косити під дурників а працювати, та тільки це, не про цих продажних нікчем.
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Хм... банда Зеленского-Коломойского на время парализовала
деятельность всех госоргонов своим наглым нахрапистым поведением. Но теперь
похоже все отходят от первого шока и начинают работать дальше.
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А тебе то что до этого сраный кацап?
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А закон об импичменте...который вовачка-клоун должен был внести первым...сразу после инаугурации внесен в Раду..??
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Так я у Герасимова и спросил....внес вовачка-кловун обещанный закон об импичменте в раду или нет.... Рада наступного тижня продовжить розгляд законопроектів, попри указ про розпуск, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3927
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Парубий сказал,теперь все по регламенту-никакого кнодавства.5 лет спали-проснулись.
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І головний закон який треба прийняти для зміцнення державної безпеки України це Закон "Про ІМПІЧМЕНТ президента."
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Уголовную ответственность за нарушение регламента никто не отмкнял.

До решения КС о неконстутионности закона такое поведение депутатов - преступление. Они в курсе?
Хотя, удивляться нечему: этот созыв на всем протяжении своей деятельности принимал законы с нарушением регламента, а о главе ВР - и говорить нечего: все на лице и на слуху.
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А не заметили, что в истории с назначением Богдана зелюки поют ровно противоположную пестню? Они говорят: Ну и что, что Богдан подпадает под люстрацию? Пока КС не докажет, что сам закон о люстрации конституционен, Зеля его не уволит.
Т.е. при роспуске Рады действует, по мнению Узеленских, презумпция законности указа президента. А вот при нарушении этим президентом закона о люстрации уже действует презумпция НЕконституционности этого закона.
Как там про закон и дышло?
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Роспуск ВР не означает ее прекращение, а всего ее переизбрание. Зачем эту новость было писать
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Недолюбили ещё Украину. У некоторых только жизнь начала налаживаться...
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полная хрень, могут доиграться, что народ положит на ВСЕ законы, будет большой бардак!
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Есть видео, где Порошенко перед Радой рассказывает, что депутатскую неприкосновенность нужно снять в 2019году, но уже с вновь избранных депутатов.
А потом противно рассмеялся.
Циничная, мерзкая мразь.
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Работай, герасим, пока подсрачника не дадут, и помни, что у президента есть право вето, если будете, котяхи, заниматься херней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроектов, несмотря на указ о роспуске, - Герасимов
 
 
 
 
 
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