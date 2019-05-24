EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1734  43
Все про:велосипед (102) Укрзализныця (1627) велосипедисты (98)

 Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

Акционерное общество "Укрзализныця" отменило запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Согласно обновленным правилам, перевозка велосипедов в разобранном и упакованном виде разрешена в плацкартных или купейных вагонах, а также поездах "Интерсити" и "Интерсити+". При этом, в случае если велосипед можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади, плата за его перевозку не взимается. В противном случае за перевозку придется доплатить.

Велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20кг багажа.

В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.

В то же время на официальном сайте компании все еще размещена старая редакция правил, запрещающая перевозку велосипедов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" со ссылкой на отсутствие технических условий для их размещения в вагоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" продлила маршруты двух поездов до Бердянска и Геническа на летний период

Источник: https://censor.net.ua/n3128695
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, только коляски в разобранном, инвалиды - в собранном.
 показать весь комментарий
 
Тобто, надії, що потяги Інтерсіті у дорозі ламатися не будуть, вже немає...
 показать весь комментарий
 
Нормально, значит не сложенный велосипед нельзя. А тачки с ящиками размером 1,5 х1х1,5м, стоящие на посадочных местах можно или в прохода, блокирующих двери, в том числе двери выхода из поезда - можно. Они наверно давно в электричках не ездили - велосипед в электричке - не частое явление, а вот огромные тачки в проходах - по 5 на каждые 2 м. площади.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проблема обещанного перемещения президента по стране решена.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно - в разобранном виде его возить!
 показать весь комментарий
 
Ай какой бардак на уз. А как быть, если "Украина" не складывается?
 показать весь комментарий
 
Можно распилить - а потом сварить. Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде - Цензор.НЕТ 9222
 показать весь комментарий
 
 
долго варить надо будет и всёравно будет жестковат. в старых "железных ослах" одни старые кости ))).
 показать весь комментарий
 
КОЛЯСКИ С ИНВАЛИДАМИ ТОЖЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ РАЗРЕШЕНЫ?
ДИКАРИ КАКИЕ-ТО.
 показать весь комментарий
 
Нет, только коляски в разобранном, инвалиды - в собранном.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО И ИМЕЛОСЬ В ВИДУ.
Т.Е. КОЛЯСКИ ИНВАЛИДЫ ТОЖЕ РАЗБИРАТЬ ДОЛЖНЫ? СНОВА ДИКАРИ
 показать весь комментарий
 
Если Гепу, то лучше наоборот - Гепу в разобранном, а коляску в собранном.
 показать весь комментарий
 
 
А если инвалида разобрать и перевозить на месте ручной клади, то платить не надо?
 показать весь комментарий
 
О,как под （слугу народа）прогнулись.😀😇
 показать весь комментарий
 
 
Украина вообще не для велосипедистов, и автомобилистов. Ни дорого ни условий. Все должны ездить в маршрутках.

Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде - Цензор.НЕТ 4320
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, надії, що потяги Інтерсіті у дорозі ламатися не будуть, вже немає...
 показать весь комментарий
 
 
Напомнить "Сухой СупеДжет1000"? И одну из причин, ПОЧЕМУ люди не успели эвакуироваться? Где будет ОДИН велосипед, там будет и ДВА, и ТРИ... И больше... И каждый из хозяев будет доказывать, что именно он первым поставил велосипед... А когда, на ходу, загорится вагон, то "велосипедисты", в первую очередь, будут спасать своё добро... Просто те "дебилы", что подобное "проталкивают", ни разу не ездили в "дачных" электричках... Или, сами ездят на велосипедах...
 показать весь комментарий
 
 
Польские трамваи, городские автобусы, "электрички", поезда - везде можно перевозить неразобранные неупакованные велосипеды, и для этого есть специально оборудованные для этого места.
Стоимость перевозки велосипеда в Интерсити Варшава-Вроцлав - меньше 1/6 стоимости проезда.
 показать весь комментарий
 
 
Вот сначала пусть "оборудуют места", а потом - "разрешают транспортировку"... Ты просто не видел паники в горящем вагоне... А мне пришлось не только быть свидетелем, но и "поучаствовать" - когда людям корзинами и сумками лица разбивали, в то же время ноги ломая о наваленные, в тамбуре и при входе в вагон, велосипеды...
 показать весь комментарий
 
Це питання загального безладу в державі, влади якої завжди турбувалися лише про одне - як менше робити, а більше красти. Тому майже немає нових, комфортних трамваїв, автобусів, поїздів, немає грошей у людей на дорожчі квитки, в маршрутках і таксі немає касових апаратів, а порівняти Варшаву з її 400 км велосипедних доріжок і Київ - просто неможливо...
 показать весь комментарий
 
 
А от якби ти не сидів за межами України, гавкаючи з-за кордону, а приїхав сюди, може, й був-би, порядок... Читай, частіше, Зощенка... "Іноземці", "Закордонна історія", а потім паплюж Україну...
 показать весь комментарий
 
 
Гавкають мародери та їх шавки типу тебе. Я не сиджу, а працюю. У мене немає інших джерел доходів, тому вибору теж. І Україну, як місце, де живе моя родина і діти, я ніколи не паплюжив. Це твоє звичне собаче брехання нацюка. Але, побувавши у півтора десятках країн світу, з гіршими природними умовами, ніж Україна, я маю можливість порівнювати, тому паплюжив і буду паплюжити злодіїв в українській владі. Як це робив Зеленський у виступі про кредити, які беруть з будь-якої сторони і розкрадаються у будь-яких кількостях, вже десятки років.
 показать весь комментарий
 
 
От і працюй, "хохлуй", на закордонного хазяїна мовчки, і не вчи тих, хто залишився в Україні, як їм жить...
"Українець живе в Україні, а "хахол" - де вигідніше...". "Примостився" - сиди, і не пирхай...
 показать весь комментарий
 
Скажи це мільйонам українців Канади, Польщі, США, Аргентини, Чілі, нацюче.
Зараз ми люди вільні, совість маємо чисту, і мовчати не будемо. Дуже добре, що Україна викинула як мародерів, так і нацюків. Це дає шанс державі і тим, хто хоче в Україну.
 показать весь комментарий
 
Ти придурок... ТІ українці, працюють, підтримують Україну... А ти на неї постійно ПАСКУДИШ... От в чому різниця між ними і тобою, "бидлом-приспособою"...
 показать весь комментарий
 
Не можу... Тобою там місце постійно зайняте, "батрак внутріМКАДівський"... (З тебе такий "укрополяк", як з гімна - куля...).
 показать весь комментарий
 
ЕСЛИ ЗЩАГОРИТСЯ ВАГОН, ОСНОВОЙ ЗАТОРА БУДУТ ВЕЛОСИПЕДЫ? Я ТЯ УМОЛЯЮ! Укрзалізниця дозволила возити велосипеди в поїздах "Інтерсіті" в розібраному вигляді - Цензор.НЕТ 6862 ЧЕМОДАНЫ, РЮКЗАКИ, БАУЛЫ И ПРОЧЕЕ И ПРОЧЕЕ.
 показать весь комментарий
 
А ти багато бачила "ЗЩАГОРІВШИХ ВАГОНІВ"? Ти багато людей виносила, з поламаними кістками (руками, ногами, ребрами), по яких ноги інших людей пройшли? Ти бачила, як мати дитину у вікно викидає, коли у самої пальто горить і плавиться, бо з "болоньї"?!
 показать весь комментарий
 
ПРИ ЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ ВИДЕЛ ИЛИ НЕ ВИДЕЛ?
Я ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ, ТО МЕШАТЬ БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГОЕ
 показать весь комментарий
 
Потому что я ПОДОБНОЕ - ВИДЕЛ, и людям помогал выбираться из вагона, а у тебя - только пустой "трындёж" и "рассуждения", "наздогад буряків"...
 показать весь комментарий
 
НАЧХАТЬ ЧТО ТЫ ВИДЕЛ. Я ВООБЩЕ О ДРУГОМ ГОВОРЮ, ДАУН
 показать весь комментарий
 
Аргументи закінчились, пішла "бидляча лайка"... "Якщо твій опонент, в якості основного аргументу, застосовує матюки і лайку, будь впевнений: перед тобою - "кацап"...".
 показать весь комментарий
 
ПОТОМУ ЧТО СОЕВОЕ БЫДЛО ВСЁ К ЭТОМУ И ПРИВОДЯТ. ДВА РАЗА НАПИСАЛ ЧТО ИМЕЛОСЬ В ВИДУ. НЕ ПОНЯТНО? ЗНАЧИТ ТУПОРЫЛЫЙ.
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО УСПОКОЕНИЯ МОЖЕШЬ ВИДЕТЬ ВО МНЕ ХОТЬ КАЦАПА, ХОТЬ ХОТЬ ЯКУТА, ТА ХОТЬ НИГЕРИЙЦА - ТВОЕЙ ТУПОСТИ ЭТО НЕ ИСПРАВИТ.
 показать весь комментарий
 
Капслока маловато... Для убедительности жирный шрифт добавь... И, может быть, я "убедюсь"...
 показать весь комментарий
 
Ничего, сделают проезд платным для пенсионеров, то будут они сидеть безвылазно на тех дачах, а не шастать с кравчучками и кучмовозами по центнеру или возить по 6 мешков картошки. На самом деле, причина в отношении к собственному народу как к быдлу. Вместо 10 вагонов, пускают 6, вот и едут как килька в консерве. Какие тут велосипеды или домашние животные - тут бы людям условия создать. Зато посмотрите на тачки возле Укрзализницы: самое коррумпированное министерство после таможни.
 показать весь комментарий
 
 
Дак проще интерсити-паровоз разобрать чем норм велосипед.
 показать весь комментарий
 
Новаторы)) они имели ввиду складные велики,наверное))
 показать весь комментарий
 
Якби я був на місці Зеленського, я б зняв 80% податків з виробництва велосипедів та запчастин до них. Від завтра і на 3 роки. Потім - податки 50% на 2 роки. Потім - звичайний податок. Але це має бути виробництво, а всі запчастини повинні бути номерними, маркованими.
 показать весь комментарий
 
 
Нормально, значит не сложенный велосипед нельзя. А тачки с ящиками размером 1,5 х1х1,5м, стоящие на посадочных местах можно или в прохода, блокирующих двери, в том числе двери выхода из поезда - можно. Они наверно давно в электричках не ездили - велосипед в электричке - не частое явление, а вот огромные тачки в проходах - по 5 на каждые 2 м. площади.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде
 
 
 
 
 
 вверх