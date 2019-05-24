 "Сергей выжил, но потом мы потеряли Катю": год назад на одесского активиста Стерненко было совершено третье покушение

Об этом на своей странице в Facebook написала общественный активист, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад, когда произошла уже третья попытка убить Сергея Стерненко, мы сделали большую ошибку. Нам надо было объединиться и качать уже тогда. Ибо уже тогда было понятно, что активистов убивают. Особенно на Юге и Востоке. Но Сергей выжил. Выжил врагам на зло, хотя по их замыслу должен был умереть. Мы выдохнули с облегчением. И стали ждать следующих нападений. Что было дальше, вы знаете. Мы потеряли Катю. Нападения продолжались. И все это вылилось в инициативу Кто заказал Катя Гандзюк? Знаете, трижды не дать себя убить - это действительно надо иметь невероятную волю к жизни. И да, надо быть немного агрессивным, хотя может это кому и не нравится. Вы извините за это Сергея. Просто когда твое собственное выживание и выживание твоих близких зависит только от тебя, то приходится становиться радикальнее. Так бывает. Так бывает, когда государственную охрану дают твоему нападающему, а не тебе. Так бывает, когда полиция сливает дела по нападениях на тебя, потому что полиция связана с нападающими. Так бывает, когда ты понимаешь, что за тобой продолжают следить. Так бывает, когда из дела исчезают доказательства. А еще - когда вся рыговская пропаганда делает из тебя главного фашиста страны и убийцу. Хотя мы же с вами еще помним, что убийца Портнов, а не Стерненко, правда же?" - написала она.

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"Кто не знает Сергея и кому стремно от всего того, что о нем говорят, очень советую познакомиться. Человек, который в каждом своем выступлении апеллирует к закону, правам и свободам не совсем фашист, не так ли? Человек, который фактически самостоятельно противостоит всей феесбешно-рыговской информационной машине, очевидно же заслуживает нашей поддержки, разве нет? Человека, который отстаивает Украину в Одессе, рискуя собственной жизнью, мы должны защитить...С очередным днем рождения, Сергей!" - резюмировала Решетилова.

Предприниматель и активист Владислав Грезев отметил, что "Сергей кошмарил сепаратистов и вату в Одессе и переходил дорогу местным князькам".

"Оттуда и заказ. Конечно же дела не то, что не расследовали, их просто прячут и фабрикуют дело против самого Сергея. Вчера стало известно, например, о пропаже доказательств и подделке части документов одесской полицией. А нападавшие и организаторы спокойно бежали из страны. Сергей – один из лидеров инициативы Кто заказал Катя Гандзюк? Наверняка сегодня эта община – одна из самых активных в обществе относительно способности прямого действия. И всякая рыговская мразота в изгнании осознает, что вернувшись порешать в них получится только с "реформированными" системами правопорядка и правосудия. Но никак спокойной жизни здесь им не будет из-за активных граждан. Именно поэтому еще за несколько недель до победы Владимира Зеленского бывший юрист Януковича, креатор судебной системы тех времен, глава АП зимы 2013-2014, а теперь "юридический консультант" Коломойского Андрей Портнов анонсировал списки журналистов и активистов, которые "должны сесть в тюрьму, а некоторые просто исчезнуть" (цитирую). Чуть позже он объявил персональную войну Сергею Стерненко. Анонсировал его посадку за самозащиту и начал массированную информационную атаку. Ну что ж. Этот пост для того, чтобы мерзавцы типа портнова понимали. Что за 5 лет страна изменилась. Изменились люди. И у Сергея очень много друзей и единомышленников. В стране много неравнодушных. Война против одного из нас – война со всеми", - заявил Грезев.

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Волонтер Родион Шовкошитный напомнил, что "по делу Стерненко ни одного подозреваемого в организации и заказе покушения нет, под судом лишь исполнитель второго покушения, которого собственноручно задержал сам Стерненко".

"Теперь это Факты: - полиция уничтожила доказательства сразу в 3 (трех!) уголовных производствах (покушения на Сергея Стерненко). За это уволен следователь по делу Опанасенко и глава полиции Одессы Головин. ГБР изучает дело. - полиция в течение трех 3 (трех!) лет уничтожала вещественные доказательства по делу избиения Валентины Макаровой. Это стало известно вчера на заседании депутатской ВСК", - сообщил Шовкошитный.

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"По Одессе очевиден факт коллаборации полиции с криминалом, с исполнителями и заказчиками нападений на общественный актив города (тоже самое было и в Херсоне. Местная полиция была и есть в коллаборации с организаторами и заказчиками убийства Кати Гандзюк). Именно полицией был установлен GPS-трекер на машину Стерненко, именно полиция наводила и координировала исполнителей нападения, именно полиция уничтожала доказательства и саботировала расследование. Сегодня годовщина покушения. Сергей молодец, сумевший себя защитить. Потому что очевидно, что полиция этого не будет делать. Наоборот. Такие реформы", - резюмировал Шовкошитный.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.





