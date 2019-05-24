 "Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Об этом он сказал в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".

Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался. Мне самому интересно, как он это видит".

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Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.