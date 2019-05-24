 "Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Об этом он сказал в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".
Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался. Мне самому интересно, как он это видит".
Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.
Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.
Не начальник Генштабу, а мати Тереза в погонах. Залишається президенту з генералами взяти плакат "Путин, прийди. Возьми нас" і на колінах перед Кремлем.
НЕ ПОНЯЛ!!!
Это зрада или перемога?
Хомчак, ти не політик, а військовий і у тебе, як начальника ГШ має бути не один, а декілька планів військової операції на Донбасі.
Підготуй план народного повстання в Лугандонії, організуй партизанський рух чи рух опору. Ми можемо і гібридними методами визволити Донбас. Дай грошей і хай одні лугандоси воюють з іншими. Гасло "Розділяй і володарюй" ще ніхто не спростував.
Это, чтобы не сомневались... а то потом ссылки потребуете...