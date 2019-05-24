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 Политика Украины
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 "Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что чисто военный вариант освобождения оккупированной части Донбасса не рассматривается.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: "Чисто военного варианта я не вижу".

Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: "Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался. Мне самому интересно, как он это видит".

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Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128690
 
   
 Топ комментарии
 
Военный вариант -это постепенное истощение врага и продвижение к границе. Другого варианта нет. Дипломатией и увещеванием сатану не остановить. Это как бешеную собаку пытаться уговорить.
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После заявлений нового президента о роспуске Рады и того, что глава СБУ Грицак, министр обороны Полторак, глава СНБО Турчинов и премьер-министр Гройсман подали в отставку, Украина вступает в зону политической турбулентности. Вполне логичный момент во время передачи дел, торгов за кресла силовиков, разбирательств о юридической возможности роспуска Ради и торгов с депутатами. Практически любой такой этап в новой истории Украины был достаточно болезненным и отмечался блокадами трибун, повышенным популизмом и самыми странными альянсами.
Возможно, что переходный период завершится не так быстро, как многим бы хотелось, но вряд ли он коснётся происходящего на фронте. Война - вещь с инерцией, и остановить её не так просто, как начать, а обрушить выстроенную систему не так легко, как кажется. Зато все увидели, как именно работает демократия в Украине, в отличие от многих постсоветских стран. 72% от проголосовавших хотят изменений - забирайте перевязанные ленточкой кресла, никто не будет держаться за них зубами и заезжать в синих одеялах в больницу. Правда, и у электората не получится - «тут читаю, тут не читаю, а тут рыбу заворачиваю». Не может быть так, что в целом курс не очень, но пенсии Гройсман платит ничего так, а ракетная программа команды Турчинова устраивает. Это пакетное решение, за которое придётся нести ответственность всей новой команде.
Остался на посту только министр МВД Аваков, даже оперативное управление войсками поменяли, НГШ Муженко сменили на Хомчака. Хотя к этому назначению есть вопросы - кандидатуру на пост начальника Генерального штаба подаёт МО и утверждает президент, а не просто через указ. Как это повлияет на армию в ближайшей перспективе? В принципе, везде есть система исполняющих обязанности и передача дел - глобальных проблем в обозримом будущем не намечаются. Пока это вопрос политического баланса и договорной способности в стране, ничего больше. Что будет дальше - покажут первые реальные решения. Правда, к чему похожие вопросы привели при позднем Ющенко и Януковиче - мы помним. Украина - это страна возможностей в этом плане, поэтому так и горят глаза на инаугурации у членов «Оппозиционного блока» и с таким энтузиазмом аплодисменты. Ребята чуют окно возможностей во время конституционного кризиса или осенью на выборах - не важно.
Гройсман ожидаемо хочет уйти на пике приятных впечатлений про пенсии, доплаты и минимальную зарплату, чтобы попасть в Раду, а не проверять, захочет ли работать дальше миссия МВФ, что будет с одним известным банком и хватит ли ЗВР. Силовики - это всё равно первые кандидаты на смену при передаче штурвала, что мы и увидели вчера, - поэтому не зря писали заявления.
Так что ничего неожиданного не произошло. Можно бесконечно пинать команду Порошенко за кадровые вопросы или тарифы, но когда эта карта сработает, не стоит их просить помочь прибраться за собой и ещё немного порулить, пока будет готова замена. Разбирайтесь сами. Правда, сейчас сам чёрт сломит ногу в том, что происходит в политикуме Украины. Премьера должна подавать и принимать его отставку коалиция, но коалиции официально нет, а есть 30 суток о её формировании. Вчера депутаты хотели открытые списки, а сегодня на фоне снижения порога прохождения - закрытые. Парламентарии заявляют о незаконности роспуска Рады, но главы фракций не против перевыборов. НГШ должен подавать министр обороны, а есть только и.о. Так, что нас ждёт немало «приятных» и «весёлых» минут, исполняющих обязанности и бредовых заявлений, пока наша система примет новую конфигурацию. Но именно так работает демократия - если большинство недовольно изменениями, то сейчас мы все посмотрим, как надо. ЗВР, остатки на счетах, курс гривны и экономический рост на табло. Здесь нет никакого злорадства и скрытого ехидства - в конце концов, мы все плывём в одной лодке, и последнее, что нам надо, чтобы она снова начала зачерпывать воду.
Тем временем США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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да ни истощиш ты врага который имеет ядерное оружие и милиарды долларов от продажи газа в Европу. То что мы имеем сейчас на Донбасе и Крыму виноваты мы сами потому что в 91-м надо было идти в след за Польшей и Прибалтикой
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Для чого нам такий Командувач ЗСУ? Який головним його завданням вважає збереження життя бійців. Не підготовку армії і звільнення окупованих територій України.
Не начальник Генштабу, а мати Тереза в погонах. Залишається президенту з генералами взяти плакат "Путин, прийди. Возьми нас" і на колінах перед Кремлем.
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"Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

НЕ ПОНЯЛ!!!
Это зрада или перемога?
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с каких пор технические специалисты делают публичные заявления. шо они там видят?
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Чисто воєнного варіанту розв*язання донбасівського вузла дійсно не може бути. А ось воєнно-поліцейський - інша справа.
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Наев в силу опыта и компетентности в вопросе объяснит и карты в руки! Действовать! Побеждать!
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Я думаю генерал Наєв який провів рік на посаді командувача ООС знає про ,що говорить і впевнений , що знає чим керуватися!
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Заявление высокопоставленного военного Хомчака это то, что и надо россиякам.Мирные инициативы им по- баробану.Так,что коврик для преклонения пред Пу для ЗЕ растилается с лихвой..
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Такі вояки,які багато пи'дять,Україні не потрібні.Хомчака на'уй з пляжа.Петицію запускайте.
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"Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак

Хомчак, ти не політик, а військовий і у тебе, як начальника ГШ має бути не один, а декілька планів військової операції на Донбасі.
Підготуй план народного повстання в Лугандонії, організуй партизанський рух чи рух опору. Ми можемо і гібридними методами визволити Донбас. Дай грошей і хай одні лугандоси воюють з іншими. Гасло "Розділяй і володарюй" ще ніхто не спростував.
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Тут Наев недавно кричал, что он может за один день освободить Донбасс. Может, отправить его в составе НФ и БПП доказать это?
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Ведь там в НФ один Кулявлоб чего стоит!!! Не зря же его куйло объявил в розыск. Да и "кровавый пастор"- тоже не подарок. Они вдвоем весь Донбасс освободить могут...не? Или врет Наев?
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Ха ха ха ха, это ты тут сам с собой общаешься. Такого я ещё не встречал.сам написал, сам ответил, сам себе ссылку скинул. Не, ты реально странный. То что я выше писал забудь. Не надо к нам в Германию приезжать.
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По суті вірно - навіщо класти життя наших солдат , заради чого і заради кого ?
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Наев объяснил что под его руководством объединённые силы нарастили наступательный потенциал ( ему задачу ставили что бы ОС были не только обороноспособными, но способными освободить оккупированные территории ). Это потенциал , а не план действий. Это война, ребятки
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А другого , кроме военного , освобождения быть не может . Или вы думаете что после подписания договора о федерализации росися выведет своих военных из луганска и донецка ? Стрелять они может и перестанут , но никуда не денутся и эти два гнойника только осложнят жизнь Украине . Идеальный вариант жестоко подавлять все попытки обстрела с их стороны , используя авиацию и беспилотные ударные дроны . То есть надо кардинально решить вопрос с видом вооружения на передовой . Обстреливать друг друга можно до бесконечности . росийских подход засунуть в Украину две псевдореспублики . значит надо оставить их в росийской зоне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Чисто военного варианта освобождения Донбасса я не вижу", - Хомчак
 
 
 
 
 
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