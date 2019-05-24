 В Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду, - ЦИК

Об этом сообщила в Facebook глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования", - написала Слипачук.

Она напомнила, что каждый, кто желает воспользоваться своим правом проголосовать на выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - добавила Слипачук.

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Больше информации о том, как изменить место голосования или проверить себя в Госреестре можно узнать по ссылке.

Глава ЦИК отметила, что во время голосования граждане получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - пояснила она.

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