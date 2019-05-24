 Тереза Мэй уходит в отставку

Об этом она лично заявила журналистам с порога резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Кроме должности главы правительства, она покинет также и кресло председателя правящей в королевстве Консервативной партии.
"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала она 24 мая.
Мэй стала премьером в июле 2016 года на фоне кризиса в партии консерваторов-тори. Он был связан с расколом по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Тогда в Великобритании прошел референдум, на котором 52% жителей страны высказались "за" Brexit, а 48% - "против". Но правящая партия и парламент Великобритании за три года так и не смогли заключить соглашение с ЕС о том, на каких условиях будет происходить выход страны из Евросоюза.
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В марте 2019 года парламент Великобритании в третий раз отверг вариант сделки Мэй с ЕС и забрал себе у правительства полномочия решать, каким будет Brexit, и когда и на каких условиях он произойдет. Это решение поддержала также часть консерваторов из партии, которую возглавляла Мэй.
"Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне не удалось это сделать", - подчеркнула Мэй в своей речи об отставке. Ответственность за провал переговоров по Brexit она возложила на парламент Великобритании: именно там, по ее словам, отказались от компромисса с ЕС, на котором она настаивала.
"Компромисс - это не грязное слово. От него зависят жизни людей", - подчеркнула Мэй, защищая свою позицию по сделке.
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"Я скоро покину свой пост. Но я буду не последней женщиной-премьером в стране, которую я люблю", - произнесла Мэй в конце дрожащим голосом и ушла от телекамер, с трудом сдерживая слезы. Ранее коллеги по партии и парламенту называли ее "мраморной" за необычайное самообладание и то, что политика практически невозможно было вывести из себя.
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, накануне СМИ сообщили, что сегодня Мэй может объявить о своей отставке.
І попередження.
Шкода, сайт видалив звернення Вакарчука по цьому питанню.
Дід Свирид про референдуми:
Епоха референдумів себе вичерпала. І її кінець співпав із рубежем тисячоліть, що супроводжувалося масовим поширенням інтернету, а можливо якраз і внаслідок цієї славної події. У будь-якому разі, референдуми - то вчорашній день повсюди в цивілізованому світі. Окрім екзотичної Швейцарії, але й там на референдуми виносяться лише такі глобальні питання, як перенесення автобусної зупинки на 150 метрів. Спорадичні ж спроби провести в силу історичної інерції референдуми в таких традиціоналістських країнах, як Франція чи Британія, у XXI столітті стабільно закінчуються конфузами. Референдум 2005 року у Франції поховав Конституцію ЄС, а референдум по BREXIT Тереза Мей досі розхльобує. Тому в країнах західних демократій прийнята негласна домовленість референдумів більше не проводити, від плебісцитів по можливості утримуватися. Не тому, що людям віри нема. А тому, що на цьому етапі розвитку інформаційних технологій надійних способів захистити делікатний процес формування громадської думки від зовнішнього впливу не існує. Надворі ж не старе добре ХХ століття, треба ж іти в ногу со временєм.
В Україні ж єдиний успішний приклад референдуму був у 1991 році, але це була епоха, коли не те, що інтернету - пейджерів іще не було. І крім того, референдум в Україні ефективний лише коли треба щось поламати. У 1991 році ми ламали СРСР і лише тому той референдум залишив по собі в пам'яті народній у цілому позитивні спогади. Але прикметно, що коли пан Кучма ламав Україну під себе і спробував було повторити фінт з референдумом у 2000 році, якраз на зламі епох, то той референдум закінчився цілком очікуваним пшиком. Хоча за всі чотири питання було проголосовано "за". А от що пан Богдан зібрався ламати на цей раз?
Тому ще раз - референдуми, то симпатична древня архаїка, яка в новітніх історичних умовах не має до народовладдя жодного відношення
Раджу не впадати в крайності. Що занадто - то не здраво.
...ну ладно, всё равно попал -- надо тренироваться!
...продолжу на Зеленском после отпуска, с новыми силами! ...но в отставку его отправлю...*)
Пословицу знаешь?
Сделал дело гуляй смело.
Разберёмся надосуге -- Зеля ж не английский лорд, внтуре...*)
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
След останется в веках!