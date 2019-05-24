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Все про:Нацполиция (9447) активист (526) Стерненко (53) Невгад (3) вещдоки (0)

 Вещдоки по делу нападения на одесских активистов исчезли. Проведено служебное расследование, - замглавы МВД Невгад

Национальная полиция заявила про исчезновение ряда вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области, включая нападение на бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад на последнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Да, такой факт (исчезновение вещественных доказательств) действительно имеет место. По данной ситуации было проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования ряд сотрудников был уволен из органов Национальной полиции. Материалы и выводы служебного расследования направлены по территориальности в ГБР (Государственное бюро расследований), которым в свое время внесена информация в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начато расследование. Если будет установлено, что действия сотрудников полиции имеют признаки состава преступления, они будут нести уголовную ответственность", - сказал он.

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Невгад отметил, что утеря вещественных доказательств касается 3 уголовных производств:

"Имеется в виду три уголовных производства по эпизоду, который объединен в одно уголовное производство... Кроме ситуации по Одессе фактически нами не было установлено фактов отсутствия или уголовных производств или вещественных доказательств", - подчеркнул он.

Борислав Береза намерен еще направить в Нацполицию сообщение для расследования фактов систематического исчезновения в течении 3 лет вещественных доказательств по делу активистки Валентины Макаровой в Киеве.

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Напомним, одно из самых громких дел нападений на Одесских активистов – дело Сергея Стерненко. Это бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2019 года на Стерненко было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Источник: https://censor.net.ua/n3128683
 
 
 Топ комментарии
 
Преступники в МВД виноваты, которые при Порошенко те же, что были и при Януковиче и прекрасно себя чувствуют в МВД.
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А при чем здесь Порошенко? Он не президент. И ааваков человек бени. Так что это твои люди там, зелебобка
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Самый лучший министр в кабмине и друг бородатого - Аваков

Не?
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Преступники в МВД виноваты, которые при Порошенко те же, что были и при Януковиче и прекрасно себя чувствуют в МВД.
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А при чем здесь Порошенко? Он не президент. И ааваков человек бени. Так что это твои люди там, зелебобка
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А яке Аваков, як міністр МВС, має відношення до Порошенка?
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Так МВД же реформировано? Коломойский сказал , что прошла успешная реформа МВД и Аваков - норм. Что не так?
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сложно конечно о его ставленниках по другому сказать или сказать что нет
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я не удивлен их просто продало полицейское начальство за денежку все равно никого не накажут
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Скажем: теперь все вещдоки по всем уголовным делам в Украине святой ЗЕлупа хранит под своей ярмолкой. Да?
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выговор пешке и усё. Авакисян случайно заявление в отставку не написал, или как коломойша сказал реформа МВД удалась
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смена власти,смена приоритетов и лозунгов)) все переобулись))
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Затримано поліцейського, який вимагав 20 тисяч доларів хабара https://1news.com.ua/ipol/zatrymano-policzejskogo-yakyj-vymagav-20-tysyach-dolariv-habara.html
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коломойша сказал не просто была реформа но и полиция под аваковым работает нормально
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Ну кто бы мог подумать? Я настолько удивился что чуть от зависти не подавился.... Кто-то себе купит новую(очередную) квартиру) А то и виллу. В Испании, или в Италии - в зависимости кого поддерживает: Петка или Лысого из Квартала. Или кто там у нас президентом числится то?)
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Одеса. Сьогодні Толян із "Прямого" хотів взяти інтервю у одеситів. Одна тьотя йому сказала, щоб він розмовляв тільки російською. Відмовилася щось казати на запитання українською мовою. А потім повернула своє "обличчя" і сказала, що вся влада в Україне нелегітимна.
А зараз про речові докази. Якщо вони зникли в поліції, то мало звільнити. Треба порушити кримінальні справи на генералів, їх заступників і всіх керівників, які за це відповідальні. Якщо в судах, то те ж саме. А краще давте в пресу чи інтернет їх фамілії. Прийдеться народу самим розбиратися. Бо владі точно довіри немає. Якщо справа стосується сепаратиста, то він обовязково безперешкодно піде у Приднвістровя чи росію. А як тільки патріот, то все, як у середньовіччі!
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То був той ураган с Киева,який вмiе вiдчiняти вiкна та сейфы.Речові докази у справі нападу на одеських активістів зникли. Проведено службове розслідування, - заступник голови МВС Невгад - Цензор.НЕТ 493
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прям как в кине Признание комиссара полиции прокурору республики 1971-улики исчезли аххахх -коза ностр негодуе
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Петя умело расставил дружков-меров, которые помогают ему заметать следа. Но все это бесполезно. Нары его ждут.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВещдоки по делу нападения на одесских активистов исчезли. Проведено служебное расследование, - замглавы МВД Невгад
 
 
 
 
 
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