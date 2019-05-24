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Все про:Артеменко (66) Зеленский (1483) Нацсовет_ТРВ (407) Порошенко (17552)

 Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко

Президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующие указ обнародованы на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Указом №322/2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 186 "Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" .

А указом №323 / 2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 187 "О назначении В.Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

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Указом №324 / 2019 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета

Источник: https://censor.net.ua/n3128682
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленскийй занялся самым важным - управлением зомбоящиком
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Это логично - его электорат именно там)))
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Що молодець? Поновив на посаді Артеменка, який ващєта звільнився за власним бажанням. От цікаво, а самого Артеменка перед тим спитали???
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Аласанию гони, совсем забездельничался он там.
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Ой, а говорили, что главное - это экономика, зарплаты, тарифы. А начали с управления телевизором. Дел что ли других нет? Владимир, начинайТЕ наконец-то бороться с зубожинням, зарплаты поднимай, отменяй квартплату, бляхи раздавай бесплатно и т.д.
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В "борьбе" с зубожинням всё окей, одному "зубожилому" уже целый банк светит, а там гляди и всем остальным подвалит...
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Вау, работа кипит у преЗЕдента, очень эффективный он конечно. Уже 20 указов настрочил.
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Строчит, как хером по роялю. Не зря Зе тренировался.
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Так может он им и строчит? Тем более что и указы выходят в стиле ню... Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка - Цензор.НЕТ 5215 Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка - Цензор.НЕТ 9613
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А вот тут категорически не согласен. Чувак распилил несколько десятков миллионов гривень на закупку системы мониторинга у своей карманной фирмы. Там тендер был выписан под конкретного исполнителя и это легко проверить. И что самое обидное, система то не работает.
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Обещанные зарплаты, борьба с коррупцией? Не, телевизор! По нему овощи обо всём этом и посмотрят. Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка - Цензор.НЕТ 1467
У нас кажуць: Абяцанки-цацанки, а дурням - радасць.
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ДеЗе..нтерія це заразно.
Які законні підстави для звільнення.
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ДеЗе..нтерія це заразно.
Які законні підстави для звільнення.
Скасувати наказ не можна, можна видати новий наказ.
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Поганый мародер паскуда думал поднасрать на последок! Но на каждую хитрую жопу найдется свой х...
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Фантомные боли сторонников ампутированной диктатуры.Пораженцев и гангстеров
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даЙош сватов, интернов, ленин в октябре.. и прочую фуету взад, зебилам.. Владимир Александрович Крысава - красава)
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Надо бы ещё и наград, орденов званий лишить всем порошенковском лизоблюдам, которым Петя надавал в последние дни.
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Надеюсь, и до этого доберется. Петя слишком много гадит, не успевают за ним убирать. Но скоро он на нарах будет, и сам туалеты чистить будет.
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Поновив на роботі Артеменка, який пішов з цієї посади за власним бажанням ібо заіпало? Артеменко ж інтервю давав і казав, що давно хотів піти з посади а тепер Зе його поновив...
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А па-а-азвольте полюбопытствовать: назначение отменил, а назначил КОГО вместо отменённого?
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казом №322/2019 Зеленский отменил указ Порошенко от 4 мая 2019 года № 186 "Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" .

А нічого, що Артеменко сам подав заяву за власним бажанням і цей указ просто затверджує цю заяву? Це що Артеменка проти його волі вернули на цю посаду? Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка - Цензор.НЕТ 5029
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Ничего. Он может опротестовать, если захочет. Будем посмотреть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко
 
 
 
 
 
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