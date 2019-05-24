 Меркель и Зеленский заинтересованы в продолжении переговоров в "нормандском формате", - правительство Германии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта.
Сидів при ньому, так. Але не працював ніколи.
Вчіть матчастину.
Будет позорить Украину все пять лет.
А позорил Украину пахан коррупционного режима Порошенко, по вине которого ЕС даже собирался приостановить безвиз:
Посол Франції: Чи обговорювали припинення безвізу? Так! Те, що ми побачили, для ЄС стало шоком.
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/12/21/7075362/
Да и после этого Порошенко неоднократно позорил страну:
"Европейский Союз выступил с критикой поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде и считает его противоречащим обещаниям Порошенко и рекомендациям Венецианской комиссии".
"Всемирный банк потребовал внести изменения в законопроект Порошенко об антикоррупционном суде. Украина может не получить $800 млн от Всемирного банка, если законопроект об антикоррупционном суде будет принят в редакции президента Петра Порошенко".
"Международный валютный фонд заявил властям Украины, что не поддерживает законопроект о создании антикоррупционного суда, поскольку законопроект не гарантирует его независимости".
"Предложенные президентом условия отбора судей и подсудность Высшего антикоррупционного суда противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и нивелируют саму суть создания антикоррупционного суда".
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позівной "Упырь". Игорь Гофман в миру.
"Нормандский формат"-это херня полная.