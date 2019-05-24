 Меркель и Зеленский заинтересованы в продолжении переговоров в "нормандском формате", - правительство Германии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта.

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