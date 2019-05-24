 Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Так он прокомментировал перед началом Синода ПЦУ последние заявления почетного патриарха Филарета относительно Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.
"Если есть избранный предстоятель, то он предстоятель. Все. Другие предстоятели должны иметь смирение. Пусть он (Филарет. - Ред.) трудится, работает для развития церкви ... Я свою покорность проявил и призвал его к повиновению", - сказал митрополит Макарий.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
сказал и сел в лимузин, лязгая золотыми цепурами и прочими украшениями к платью....
И да - эти..... "мужики" - борются против геев
Которые на их фоне - сплошь гераклы да цезари. Чем больше попы визжат, тем смешней они сами. Подумать только - бохсоздал по подобию, но ведьмы, еретики, Ляшко и Зеля - злые.(Зеля насыпает монет) ой, то есть добрые(визжит поп)
смехотворная секта поедателей богов
че ты тут защищаешь этих разводил то? там любой такой же как и эти кириллы и фили. Ну да, бывают и больные, что реально в этот бред верят - как болгарский кто-то там. ездил на работу(!) вна трамвае
парень, ты нормальный ваще? давай поспорим что этот, как там кликуха, живет шо называется, "припевая"? серир башка(т.е., подумай - если бы так дело пошло, каковы у тя шансы были бы выиграть то?)
на нихПорошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
«Андрій Ткачук 58493a2b
Це ти МЕЛИШ (Слово «мелиш», пишеться не через И, а через Е.)
Ти сам розумієш написане тобою? Які вибори?
Президентські вибори ЗАКІНЧИЛИСЯ о 20:00; 21 квітня 2019 року .
Чи ти тільки но вийшов з алкогольної коми?
а хто тобі сказав шо мені треба твоєї допомоги?
біганина з попами мені наприклад - відразлива. "веселись")
Невже це так важко зрозуміти?
Такой кидок парошенка и епифания ( с мал. букв.) Филарет-борец за Украину не заслужил
обуяли маразм й гординя
хоч"кіл теши на голові" кадилом-
переконать не вдасться
лиш добити