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 Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Митрополит Макарий, до образования поместной церкви возглавлявший Украинскую автокефальную церковь (УАПЦ), считает, что если есть избранный предстоятель Православной церкви Украины, то все остальные должны иметь смирение.

Так он прокомментировал перед началом Синода ПЦУ последние заявления почетного патриарха Филарета относительно Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Если есть избранный предстоятель, то он предстоятель. Все. Другие предстоятели должны иметь смирение. Пусть он (Филарет. - Ред.) трудится, работает для развития церкви ... Я свою покорность проявил и призвал его к повиновению", - сказал митрополит Макарий.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128679
 
   
 Топ комментарии
 
От що, коли нема на них Порошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
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и шо,и есть факты лязганья макарием золотыми цепурами? Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 6505или это так,для убедительности?так ты достигаешь противоположной цели,кацапча...
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Главноє, что Украинская МИТРОПОЛИЯ, НЕ ПОДЧИНЯЄТСЯ московскому патриархату.
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Приводит ли кусок мяса в пятницу в Ад? Да, если мясо приготовлено с нарушением правил гигиены.
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Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение\\\\\\

сказал и сел в лимузин, лязгая золотыми цепурами и прочими украшениями к платью....
И да - эти..... "мужики" - борются против геев Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 7197
Которые на их фоне - сплошь гераклы да цезари. Чем больше попы визжат, тем смешней они сами. Подумать только - бохсоздал по подобию, но ведьмы, еретики, Ляшко и Зеля - злые.(Зеля насыпает монет) ой, то есть добрые(визжит поп)
смехотворная секта поедателей богов Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 7293
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и шо,и есть факты лязганья макарием золотыми цепурами? или это так,для убедительности?так ты достигаешь противоположной цели,кацапча...
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аааа, так поп может в келье живет?

че ты тут защищаешь этих разводил то? там любой такой же как и эти кириллы и фили. Ну да, бывают и больные, что реально в этот бред верят - как болгарский кто-то там. ездил на работу(!) вна трамвае
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ну да, я тебе буду искать факты шо собака может укусить, а поп может(всегда) жить в роскоши.
парень, ты нормальный ваще? давай поспорим что этот, как там кликуха, живет шо называется, "припевая"? серир башка(т.е., подумай - если бы так дело пошло, каковы у тя шансы были бы выиграть то?)

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Пачетным патриарх...па нечетным Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению - Цензор.НЕТ 2314 АльцгеймерДополнительная информация о запросеалцгеймер»Дополнительная информация о запросе
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От що, коли нема на них Порошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
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что ты мелиш идиот порох это замутил потому что скоро президентские выборы но это ему не помогло комунальные тарифы и корупция уничтожили его как президента
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«Андрій Ткачук 58493a2b что ты мелиш идиот порох это замутил потому что скоро президентские выборы...»(с)
«Андрій Ткачук 58493a2b

Це ти МЕЛИШ (Слово «мелиш», пишеться не через И, а через Е.)
Ти сам розумієш написане тобою? Які вибори?
Президентські вибори ЗАКІНЧИЛИСЯ о 20:00; 21 квітня 2019 року .
Чи ти тільки но вийшов з алкогольної коми?
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сумно коли голова дурна і віриш в говіркі кущі та 200тонн продуктіз з п.яти риб Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 3582
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Сумуй. Нажаль, нічим тобі допомогти не можу.
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а хто тобі сказав шо мені треба твоєї допомоги?
біганина з попами мені наприклад - відразлива. "веселись")
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Зате зараз маємо Українську МИТРОПОЛІЮ, замість московського патріархату.
Невже це так важко зрозуміти?
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Главноє, что Украинская МИТРОПОЛИЯ, НЕ ПОДЧИНЯЄТСЯ московскому патриархату.
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А УПЦ КП и не подчинялась московскому патриархату и была независима, хоть и без томоса. А сейчас потянулась за томосом и залезла в кабалу.
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Ми маємо не Українську, а Стамбульську митрополію. А Московський патріархат як був так і залишився. А Українська незалежна церква - Київський Патріархат була ліквідована.
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Що малий, що старий вередує..Подаруйте діду якусь цяцьку, хай бавиться.
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Турки руки потирают в предвкушении барышей. Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 5875
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Филарет вечный борец за идею,за независимую Украину
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Епифания купил нарик с барыгой предлагая церковную власть
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Я верующий атеист ...
Такой кидок парошенка и епифания ( с мал. букв.) Филарет-борец за Украину не заслужил
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Лицемер.Сам в расколе 27 лет теперь учит смирению такого же слепого.Слепой заведет слепого в яму
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Какое нафиг повиновение?!Залили небось в свои чресла по литру сливянки,що морды повспыхивали як жопа у жар-птицы...И давай рассуждать о смирении.Шо расслабились?Дед каже вам прямым текстом,що Украине треба Патриорхат,щоб вбить кол в сердце Мордора.А вы,про повиновение зароптали Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 1057
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попы беснуются, кормушку никак не поделят
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коли поважану колись людину
обуяли маразм й гординя
хоч"кіл теши на голові" кадилом-
переконать не вдасться
лиш добити Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори - Цензор.НЕТ 7951
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению
 
 
 
 
 
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