EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом, Шоу-бизнес
  5525  183
Все про:Яндекс (25) Слуга народа (6)

 "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа"

Компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом "Ведомостям" сообщил представитель компании, передает Цензор.НЕТ.

Теперь россияне смогут посмотреть сериал по подписке на заблокированном в Украине сервисе "КиноПоиск".

Напомним, "Слуга народа" рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины. Сериал был снят "Студией Квартал 95". Премьера состоялась на канале "1+1" в ноябре 2015 года. Шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении.

На российском ТВ его до сих пор не показывали.

Читайте также: Советник Зеленского Гетманцев назвал идеологию партии "Слуга народа": Чистая либеральная экономика

Источник: https://censor.net.ua/n3128673
 
   
 Топ комментарии
 
у ЗЕДЕБИЛОВ которые в прошлом электохрат п "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6739 Рыгов...
 показать весь комментарий
 
Тобто торгівля на крові з росією не є мародерством, якщо торгує Зеленський "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 712
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
зедаун с каждым днём всё интереснее и интереснее, а что будет завтра продано очередной КГБшной конторе ?
 показать весь комментарий
 
 
ну не бесплатно же. Наверное через оффшоры в Воронеже.
 показать весь комментарий
 
 
На Кипре. Налоги в Воронеже. Бизнес на крови. Как отказаться?!!!
 показать весь комментарий
 
я думаю снова во всем виноват Порошенко,что скажете? )
 показать весь комментарий
 
 
Скажу, что Порошенко понаразводил офшорников, да ещё таких талантливых, что имеют в офшорах в десятки тысяч раз больше, чем Порошенко...
 показать весь комментарий
 
Вопрос на самом дел в другом - КАК в Расии подредактируют сериал для создания нужного впенчатления?
 показать весь комментарий
 
Как то так https://mobile.twitter.com/ruzke_politota/status/1118176351536730114
 показать весь комментарий
 
Мило 73%, а-ну збирайтесь "обілєчівать" кацапів за перегляд хфільму, який вам памороки забив на виборах про "бідного слугу народу"...Виручені кошти від творчості новообраного будуть передані армії Мордору на вбивство наших воїнів! Ви тепер ВІДПОВІДАЄТЕ разом з псевдоголобородьком за кров наших людей на Сході!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не мешайте спецоперации. Избирательная компания Галустяна начинается.
 показать весь комментарий
 
Очередное Брависсимо ЗеДебилам. Какое уже за эти три дня? Тридцатое?
 показать весь комментарий
 
 
Торговля на крови...или как..?? Что скажут товаришЧи зебени..??
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну это же не шоколад..., кал - можно на экспорт)))))
 показать весь комментарий
 
 
Зебуины скажут, что это "продвижение украинской культуры прямо в логово врага".
 показать весь комментарий
 
 
Это моя не совсем психически здоровая поклонница. Альтернативно думающая. Мы вчера тут с ней познакомились. Теперь она за мной бегает по веткам.
 показать весь комментарий
 
 
видать это оно - трансвестит походу уж больно громко свестит
 показать весь комментарий
 
 
так порохоботы все слова используют с приставкой зе. зелогика, зеко-*****, зебуины, и т.д. Следовательно, все порохоботы - зедебилы.
 показать весь комментарий
 
"Порохоботская" команда с приставкой Зе - ЗеКоманда.
 показать весь комментарий
 
 
мда... такую за руль пускать опасно. это ж абизяна с гранатой.
 показать весь комментарий
 
 
точно. порохоботов - зедебилов не то, что за руль, даже за комп пускать нельзя.
 показать весь комментарий
 
"Порохоботский" презедент
"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5245

Похоже, что психиЗестрическая больница не для "порохоботов". :D
 показать весь комментарий
 
Я так и догадывался, что это "порохоботы" на плакате "Зе!" написали
"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9263

Чтобы в рояль... в конец уничтожить Украину :D
 показать весь комментарий
 
 
так я то же самое и говорю. порохоботы мозгами поехали на Зеленском, значит они зедебилы.
 показать весь комментарий
 
Мозги? Ты хоть знаешь значение этого слова, если не видишь - кто использовал всюду "ЗЕ!" в своей предвыборной агитации? Но этот пост я не тебе написал, а на форум.
 показать весь комментарий
 
 
Не трогайте ее...Она - дама очень впечатлительная. Не смотрите, что у нее взгляд отрешеннный, волосы всклокоченные и кулак прижат к груди. Она может и укусить.
 показать весь комментарий
 
 
Вас пытаются троллить, включив дурачка. Не кормите, разве что развлечься хотите таким образом.
 показать весь комментарий
 
 
Я уже одного троля, который обещал меня затролить, отправил на совет форумчан куда он побежал, заскулив и поджав хвост как щенок.
.
 показать весь комментарий
 
 
ты не знаешь значения слова мозги. ты порохо-зебил.
 показать весь комментарий
 
ЗЕкатив глаза да долу,
Ты решила - смотришь с высок.
Ищешь от друЗЕй подмогу,
Но всё трудней найти ЗЕдесь дурака.
 показать весь комментарий
 
ну вот видишь, сплошное зе в твоей голове. ты соевый зебил.
 показать весь комментарий
 
Нехай цапи дивляться на нашого "Слугу", потім на свого пуйла і заздрять мовчки "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4199
 показать весь комментарий
 
Ага. Щас! https://mobile.twitter.com/ruzke_politota/status/1118176351536730114
 показать весь комментарий
 
Ваащє звєрь цей Зеленський!! Петро Олексійович конхветами карієс визивав у касабів, а цей все зробив, щоб вони осліпли!! Молодець!
 показать весь комментарий
 
 
И при этом - более качественный продукт, т.к. испытан на зелекторате....
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемые 75 % жителей Смартфонии, нам 25 % граждан Украины интересно когда Ваш Чувак Зебог займется реальной работой. Мы с пониманием относимся к тому, что Вы заслали к нам много Чуваков Свидетелей Зебога, но надеемся на пришествие Главного Чувака Зебога.
 показать весь комментарий
 
 
Виникає враження що Коломойський робить усе можливе щоб був Майдан.
Питання для чого це йому.
 показать весь комментарий
 
 
Він сам у шоці. Він думав "приколоться"...і не здогадувався про 75%.
 показать весь комментарий
 
 
Та ні. Перед Майданом треба серйозно укріпити позиції. Під час Майдану росіяни перейдуть в наступ.
 показать весь комментарий
 
 
Коломойському рашка нафіг не потрібна, якщо чесно. Бєня любить гроші. Ось і все.
 показать весь комментарий
 
Гадаєш, рашка не здатна заплатити Коломойському хоча б 20 мільярдів євро?
 показать весь комментарий
 
Колома точно знає, як *йло вчиняє зі своїми "олігархами", які не входять в "Кооператив Озеро". Тобто..не все так просто. Коломойський жадібний, але не самовбивця. А ось Зєля і жадібний, і самовбивця. Бо АйКью - 60.
 показать весь комментарий
 
 
Так а ти впевнений що Коломойський ще не в кооперативі ;Озєро;?
 показать весь комментарий
 
 
Ні в якому разі. Вони з *уйлом ніколи не знайдуть спільну мову. Бо для Коломи - *уйло - ГОЙ і КАЛМИК.
 показать весь комментарий
 
Однако для Фукса, нынешнего соратника Коломойского, - нет...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если Фукс думает, что его фамилия сильно отличается от Гусинского, Березовского или Ходорковского...тогда да.
 показать весь комментарий
 
А для того, что миротворцы казламордые уже греют моторы на границах Украины. "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9452
 показать весь комментарий
 
Владимир Александрович, это тот самый "бизнес на крови" с агрессором, которым вы тыкали в глаза Пороху, или это "совсем другое" и мы всё не так поняли?
 показать весь комментарий
 
 
Тобо! Тобо! Тобохороп! Тобохороп! Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!

эх...Филипп Филиппович...Клим Чугункин. Две судимости, алкоголизм, "всё поделить", хам и свинья. (с)
 показать весь комментарий
 
Что это я сейчас прочитал? Ранний Шариков? А на русском или украинском можешь написать то что хотел донести до меня?

"Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8483
 показать весь комментарий
 
 
Это ответ фанов Владимира Александровича в первой строчке.
Вторая строчка: обращение "коллеги к коллеге" в узком врачебном коллективе "на шести аршинах".
 показать весь комментарий
 
Ні. То є пропаганда української культури.
Я сам був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; поспіль і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
 показать весь комментарий
 
 
Это хуже,деньги в Украину из РФ не попадают.
 показать весь комментарий
 
У нас война,а у барыги зельмана одна думка,как вторговать повыгодней...
 показать весь комментарий
 
 
Хтось дивується реаліями країни цапії? Ось відповідь параші на успіхи Ілона Маска:
"предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок"

Незабаром і глистами почнуть займатися.
 показать весь комментарий
 
 
О, а как же бизьнес на крови? Але Зелебоба, сколько бабосиков скосил? Или ты передал всё Шефиру, а потом назначил Шефира в АП?
 показать весь комментарий
 
 
Липецка хфабрика,канхфеты рашен у сепаров,тарговля на крови.Че еще зедебилы скажут в оправдание своего честного и праведного бессеребренника?А,догадываюсь-вы все врети,ето папередники.
 показать весь комментарий
 
 
твоя липецкая фабрика уже как года два закрытая, там разве что уборщики и охрана работает и не каких конфет не производят, завод арестован, по больше фейковых новостей смотри
 показать весь комментарий
 
 
Он стебется. Разве из текста не ясно?
 показать весь комментарий
 
 
скоро все сепары налугандонии (ага, все 5%) и нарасеянские отпускники (оставшиеся 95%) смогут посмотреть "Слугу народа" не вылезая из окопа.
 показать весь комментарий
 
 
И в результате выберут у себя в Мордоре Галустяна президентом. Хотя...о чем это я? Я погорячился.
 показать весь комментарий
 
 
у нас не только кинопоиск заблочен, но и яндекс тоже, на канале зели что на ютубе модно и так посмотреть там просмотров 10ть лямов
 показать весь комментарий
 
Клятый Порошенко - мародер, продал в Россию кино про нашего молодого зеленого президента, который не торгует на крови.
 показать весь комментарий
 
 
Как вариант...))))))))))))))))))))))) Зебилам понравится.
 показать весь комментарий
 
 
а торговля с агрессором - разве не бизнес на крови?
ау зебенята!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Порох хоть своими шоколадками травил русню всяким пальмовым маслом,а этот наоборот будет развлекать и ублажать.Где там наши зрадойобики со вскуреками "торгівля на крові" итд?
 показать весь комментарий
 
 
"Рошен" - очень качественная продукция. Главное - ценовая категория. (не жлобиться, одним словом). Я сколько другое дерьмо всякое ел..."Рошен" - зе бест из нашей кондитерки.
 показать весь комментарий
 
 
ай-йяй-яй какая досада - неужели Владимир Александрович Неоффшорный ничего не получит и не сможет купить себе новый велосипед?)
 показать весь комментарий
 
 
Тут многие гундели на пороха (сражу скажу порох мне побоку, ну а зе ещё ниже) за его липецкую фабрику , и шо вы теперь пропоёте зедебилы о своём зебоге о его бизнесе. Ваш зебог свой бизнес отдал в управление соучредителю, а соучредителя назначилил своим советником , каждый второй назначенец из окружения зе и 95 квартал , а гдеже обещанные профессионалы?Нарушение законов Украины раз за разом ,чтобы оставить богдана , кто он для Украины , да некто, но он бенин составлениек и будем ждать решение КС.Вообщем жизнь как в сказке, чем дальше тем страшнее.
 показать весь комментарий
 
 
Липецкую фабрику Порошенко сразу арестовали и закрыли. А тут наоборот бизнес в гору пошел... КАНХФЕТЫ РАШЕН в рассии продают!!!! Порошенко .. на крови...
А клоун тихонько торгует и все ОК, зебилы молчат. Давайте крик поднимайте!!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа"
 
 
 
 
 
 вверх