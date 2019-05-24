 "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа"

Об этом "Ведомостям" сообщил представитель компании, передает Цензор.НЕТ.

Теперь россияне смогут посмотреть сериал по подписке на заблокированном в Украине сервисе "КиноПоиск".

Напомним, "Слуга народа" рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины. Сериал был снят "Студией Квартал 95". Премьера состоялась на канале "1+1" в ноябре 2015 года. Шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении.

На российском ТВ его до сих пор не показывали.

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