 "Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга народа"

Об этом "Ведомостям" сообщил представитель компании, передает Цензор.НЕТ.
Теперь россияне смогут посмотреть сериал по подписке на заблокированном в Украине сервисе "КиноПоиск".
Напомним, "Слуга народа" рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины. Сериал был снят "Студией Квартал 95". Премьера состоялась на канале "1+1" в ноябре 2015 года. Шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении.
На российском ТВ его до сих пор не показывали.
Похоже, что психиЗестрическая больница не для "порохоботов". :D
Чтобы в
рояль... в конец уничтожить Украину :D
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Ты решила - смотришь с высок.
Ищешь от друЗЕй подмогу,
Но всё трудней найти ЗЕдесь дурака.
Питання для чого це йому.
эх...Филипп Филиппович...Клим Чугункин. Две судимости, алкоголизм, "всё поделить", хам и свинья. (с)
Вторая строчка: обращение "коллеги к коллеге" в узком врачебном коллективе "на шести аршинах".
Я сам був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; поспіль і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
"предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок"
Незабаром і глистами почнуть займатися.
ау зебенята!!!!
А клоун тихонько торгует и все ОК, зебилы молчат. Давайте крик поднимайте!!