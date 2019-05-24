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Все про:Филарет (424) синод (32) Епифаний (160) ПЦУ (362)

 На синод ПЦУ прибыл Филарет. ФОТО

В Киеве начался синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля церкви митрополита Епифания. В заседании принимает участие почетный патриарх Филарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ПЦУ.

Отмечается, что в синоде принимают участие постоянные члены: митрополит Филарет, митрополит Львовский Макарий и митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также временные: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит и епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

На синод ПЦУ прибыл Филарет 01

Синод проходит на территории Национального заповедника "София Киевская".

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128672
 
 
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Что за чушь митрополит Филарет,когда он патриарх
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пора бы Филарету гордыню смирить и вместе ПЦУ строить , а не за патриаршество бороться
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Все что нужно стране сейчас, как и 300 лет назад, это единство, и спокойное движение вперед. Хотелось бы что бы воссозданная церковь, послужила скрепляющим фактором этого процесса.
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А который там на ноутбуке рассматривает горящую путёвку в экзотическую страну?Имя, сестра, имя!
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Там один с ноутбуком пришел в варгеймы будет рубиться
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Дедушка никак не успокоится. Патриарх хренов. Уже срет мимо унитаза, а от корыта и власти не оторвешь. Бог там даже не ночевал.
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Филарет - почетный патриарх, у нас не патриархат, а митрополия в составе Константинопольского патриархата, поэтому у нас митрополиты, пока...
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Попы с удовольствием юзают новейшую технику, "забыв" что это сотона делает все эти джипы и ноутбуки. Как настоящие лицемеры, они просто сказали: это "бохдал". Витя Дедюхин, поп-порохолюб, высрал: Боб дал нам мобильную связь...
До чего же они жалкие то...
Сидят мужики в платьях, в золоте, рассказывая о страданиях бездомных и сиротах..... И главное - стаду нравится. Самая ничтожная и отвратительная ветвь секты "двухпалочников" - т.н. правослабие!
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