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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Нищук пойдет на выборы в Раду и готов претендовать на пост главы комитета по культуре или вновь возглавить Минкультуры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что будет участвовать в выборах Верховную Раду и готов претендовать на пост главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности или вновь возглавить министерство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Нищук журналистам 24 мая в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в парламент.

"В отличие от предыдущих времен в 2014 году у меня был интересный опыт, я проработал 9 месяцев, начали важные процессы. Мне все сказали, что я хорошо знаю творческое сообщество, "ты на своем месте, ты оставайся", и я не пошел парламент. Потом пришли политсилы, и были назначены политические лица из тех, кто прошел в парламент. Это меня научило", - сказал Нищук.

По его мнению, для того, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на решения он пойдет в политику.

В то же время Нищук еще не определился с форматом участия в выборах – либо в списке какой-то партии, либо как самовыдвиженец.

Кроме того, на вопрос, готов ли он возглавить Минкультуры после выборов, Нищук ответил, что это один из вариантов.

"Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на главу комитета по вопросам культуры", - добавил министр.

Среди прочего, он отметил, что пока не имел консультаций в сфере культуры с новой командой президента Владимира Зеленского. "Глобальные политические процессы проходят – еще, к сожалению, не до культуры".

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Источник: https://censor.net.ua/n3128667
 
   
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Це українська високодуховність, що вміє промовляти, та не вміє ефективно працювати , штатний захисник високих ідеалів.
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Вообще лицом смахивает больше на Курта Рассела, в голове только совершенно другое.
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уже начались поправки в " мовный" закон. Если раньше было правило "как слышится так и пишется", то теперь новое правило - "как хочется так и пишется". Герсону и Гарькову Слава!
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А тобі що до закону про мову? Ти ж крім собачої жодної не знаєш....
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В принципе зааон о люстрации особо то и не нужен, достаточно воли президента, который поубирает всех мародеров и расставит проукраинских руководителей.
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Да что ж они все в Раду как до первого микрофона рвутся.....Скоро лето, хоть самому создавай партию Потеем вместе и идти в нардепы
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Мародерський Ніщук підлаштував Юлі абструкцію на Майдані за допомогою хрунів з фсбшної Сволоти. Хруні перевзулись в порошенківських мародерів, але все одно залишились хрунями. Спочатку хруні противсіх привели Янека. Потім добре відомого з 2005го пройдисвіта. А відповідальність у хрунів має бути якась?
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Мародерську підніжку Ніщука - в політичний смітник. Крапка
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Крааасивый.... Как это Ляшко его еще не взял в "команду"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНищук пойдет на выборы в Раду и готов претендовать на пост главы комитета по культуре или вновь возглавить Минкультуры
 
 
 
 
 
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