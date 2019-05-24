 Нищук пойдет на выборы в Раду и готов претендовать на пост главы комитета по культуре или вновь возглавить Минкультуры

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Нищук журналистам 24 мая в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в парламент.

"В отличие от предыдущих времен в 2014 году у меня был интересный опыт, я проработал 9 месяцев, начали важные процессы. Мне все сказали, что я хорошо знаю творческое сообщество, "ты на своем месте, ты оставайся", и я не пошел парламент. Потом пришли политсилы, и были назначены политические лица из тех, кто прошел в парламент. Это меня научило", - сказал Нищук.

По его мнению, для того, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на решения он пойдет в политику.

В то же время Нищук еще не определился с форматом участия в выборах – либо в списке какой-то партии, либо как самовыдвиженец.

Кроме того, на вопрос, готов ли он возглавить Минкультуры после выборов, Нищук ответил, что это один из вариантов.

"Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на главу комитета по вопросам культуры", - добавил министр.

Среди прочего, он отметил, что пока не имел консультаций в сфере культуры с новой командой президента Владимира Зеленского. "Глобальные политические процессы проходят – еще, к сожалению, не до культуры".

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