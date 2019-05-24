 Министерство юстиции РФ собирается обжаловать 6 решений международных судов по искам украинских компаний за имущество, экспроприированное Россией при оккупации Крыма

Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно, явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято. ... Арбитражи не имели возможности или просто не захотели разбираться в этих суммах", - заявил Гальперин.

Он считает, что Россия "уверенно может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

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При этом РФ заявляет, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", - добавил замглавы Минюста страны-оккупанта.

Все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, добавил Гальперин, сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция. При этом он не уточнил, о каких суммах идет речь.

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В феврале постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что Россия должна выплатить "Приватбанку" более чем $1 млрд компенсации за активы в Крыму.

В начале марта трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму. Компания оценивает стоимость утраченных активов в сумму до $5 млрд.

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В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие "Днипроазот".