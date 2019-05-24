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Все про:Гаага (169) Гаагский трибунал (199) компенсации (260) Крым (21473) Россия (72854)

 Министерство юстиции РФ собирается обжаловать 6 решений международных судов по искам украинских компаний за имущество, экспроприированное Россией при оккупации Крыма

Россия считает суммы компенсаций, которые должна выплатить за имущество украинских компаний в оккупированном Крыму, "сильно завышенными".

Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Есть очень много доводов, в том числе связанных с размерами присуждаемых компенсаций, которые, конечно, явно несоразмерны стоимости того имущества, которое было изъято. ... Арбитражи не имели возможности или просто не захотели разбираться в этих суммах", - заявил Гальперин.

Он считает, что Россия "уверенно может доказать и в арбитражах, и в государственных судах то, что эти суммы несоразмерны".

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При этом РФ заявляет, что международные инстанции, вынесшие эти решения, не имели такой компетенции.

"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами", - добавил замглавы Минюста страны-оккупанта.

Все шесть решений о компенсациях будут обжалованы, добавил Гальперин, сроки подачи апелляции зависят от национального законодательства государств, в чьих судах будет слушаться апелляция. При этом он не уточнил, о каких суммах идет речь.

Также на Цензор.НЕТ: Мы можем требовать компенсации от России за несколько веков оккупации, - Климкин об идеях в Госдуме РФ требовать от Киева "компенсацию за Крым"

В феврале постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что Россия должна выплатить "Приватбанку" более чем $1 млрд компенсации за активы в Крыму.

В начале марта трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму. Компания оценивает стоимость утраченных активов в сумму до $5 млрд.

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В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие "Днипроазот".

Источник: https://censor.net.ua/n3128665
 
 
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Правильно, надо чтобы ещё больше заплатили...
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А можно сэкономить и ваще не платить. Как? Вернуть Крым.
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Це буде на жаль тривати вічно. Ми ж не платимо 3 млрд баксів позичений в Пуйла незважаючи на рішення англійських судів. Апеляції, касації, розгляд знову у першій інстанції...
Зате ми отримуємо задоволення, віртуальні гроші і моральні переваги. На жаль.
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"Нам надо еще очень внимательно посмотреть, как были приобретены эти активы, теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами"Источник: https://censor.net.ua/n3128665

А какая разница, суд рассматривает иск владельцев. Хотите разобраться,как были приобретены, подавайте иск в Суд и там разбирайтесь, но деньги вперед. А вот если суд (не ваш петушиный) установит что действительно владелец другой тогда опять в суд о взыскании "убытков". Дебилы, б..я(с).
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зачем такая спешка? Зебил собрался референдум о дружбе со свинособаками проводить, решения судов можно будет не исполнять
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Ну ему сейчас уже и ЙУлька мозги начинает править, и Вакарчук, не говоря уже о БПП и НФ и Ляшке. Останется ЧУВАК Зерро без коалиции в новом парламенте.
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Коломойский сказал дружить, значит дружить!
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- Какіє ваші доказатєльства? (с) х/ф "Червона спека"

- Моі докУмєнти - уси, лапи, хвост.(с) м/ф "Канікули в Простоквашино"
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Зеленский диджилитализацией и смартфонами всех победит.
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ЗАБЕЙТЕ, ЕТО ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РИНКА, ТЕРПИЛАМ НАДО ЧЕМ ТО ГОРДИТСЯ, В ИТОГЕ ЗАПЛАТЯТ ЕСЛИ НЕ ОНИ ТАК ИХ ДЕТИ, ЕСЛИ КОНЕЧНО ПЛЕШИВИЙ ВСЕХ В РАЙ НЕ ЗАБЕРЕТ С СОБОЙ
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ха! уже "сильно завышенные" требования - раньше ваще шли в отказ. вот что санкции животворящие делают... Міністерство юстиції РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів за позовами українських компаній щодо майна, експропрійованого Росією під час окупації Криму - Цензор.НЕТ 2227
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистерство юстиции РФ собирается обжаловать 6 решений международных судов по искам украинских компаний за имущество, экспроприированное Россией при оккупации Крыма
 
 
 
 
 
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