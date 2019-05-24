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Все про:Ивано-Франковск (568) памятник (1852) Шухевич (217) Марцинкив (5)

 Памятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске. ФОТО

В Ивано-Франковске открыли памятник командующему Украинской повстанческой армией Роману Шухевичу.

Его установили на улице Шухевича возле школы-гимназии №2, сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях. Тем более странно, что до этого времени в нашем городе не было достойного памятника ему. До сегодня... Этот монумент - предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих Героев!" - сообщил Марцинкив.

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Памятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске 01
Памятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске 02

Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.

Источник: https://censor.net.ua/n3128664
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Україні! Героям Слава!
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Нація памятає своїх Героїв!
А яке діло іноземцям до того, прошу пояснити....що поганого він зробив твоїй державі.
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Надо было чтобы Зеленский открыл, по приколу...
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Не, шоб петя.. который дома по русски говорит и молится в рпц)))
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Україна памятає своїх героїв
Низький уклін Герою України Генерал-хорунжому УПА
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Нація памятає своїх Героїв!
А яке діло іноземцям до того, прошу пояснити....що поганого він зробив твоїй державі.
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Это тело тут зарабатывает на 100 грамм боярышника ...
А Вы тут задаёте такие провокационные вопросы... Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 9759
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Бачите, адміну щось не сподобалося. Тому ж мабудь Литвин для нього герой, а Шухевич - ні.
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То есть воевать чтобы иметь свое государство - это недостойно? Сэр, мне кажется что вы бурят. И я не рад что не "тот самый", которого развлекал Кабиздон Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 6372
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Ну видно же по никнейму, что это ботва лишнехромосомная...
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Пох. У нас свои герои. Польшу не смущают памятники Карлу X?
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А Краснов? Краснов то как, назар? Гитлер освобождал рабов совка(правда для своих целей) - каждый должен был сперва бить свиней, а потом уже видно будет. Какое звание то? Даже если так - то это достойно. Борцы с коммунизмом герои всегда.
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2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе. Источник: https://censor.net.ua/n3128664

И как парашенка наградил этих судей?
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Эти зелёные патриёты уже тащатся от предложения выбранного ими президента по отношению к стране, против которой воевал Шухевич?
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Каци бояться його як і Бандеру на генному рівні.
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Герою української нації Роману Шухевичу вітання з Маріуполя. На таких величних постатях єднається вся Україна. Помстимо смерть великих лицарів.
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ВООБЩЕ **** С КАЦАПОВ, ***** ВОТ ***** ВИ ПОЛЕЗЛИ В УКРАИНУ ВООБЩЕ? ЧТО ВИ ВООБЩЕ ХОТЕЛИ? ЧТО БИ ВАМ УКРАИНУ ВСЮ СЛИЛИ И ЗА УБИТИХ УКРАИНЦЕВ В ЖОПУ ЦЕЛОВАЛИ?
ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОЄЙ СТРАНОЙ, **** НЕ ЛЕЗЬТЕ К НАМ, САМИ В ГОВНЕ ПО ГОРЛО ЖИВУТ И ВСЕХ ТУДА ТАЩАТ, ВИ ******* УЖЕ ВСЕХ, ПОБИСТРЕЙ БІ ВАС ***** УЖЕ В РАЙ ОТПРАВИЛ!
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По Шухевичу вопросов нет. Есть вопросы по ряженным "воякам" - у нас что, как в ********* появились 70-летние ветераны?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПамятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске. ФОТО
 
 
 
 
 
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