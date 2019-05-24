 Памятник Шухевичу открыли в Ивано-Франковске. ФОТО

Его установили на улице Шухевича возле школы-гимназии №2, сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
"Роман Шухевич в Ивано-Франковске не нуждается в лишних представлениях. Тем более странно, что до этого времени в нашем городе не было достойного памятника ему. До сегодня... Этот монумент - предостережение врагам и знак для всей Украины, что нация помнит своих Героев!" - сообщил Марцинкив.
Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.
Низький уклін Герою України Генерал-хорунжому УПА
А яке діло іноземцям до того, прошу пояснити....що поганого він зробив твоїй державі.
А Вы тут задаёте такие провокационные вопросы...
И как парашенка наградил этих судей?
https://www.youtube.com/watch?v=kJ2VN-2loSg&index=30&list=PLDFyi5Px4GMprR1tixSHg7ZaKj-D_daQs
https://www.youtube.com/watch?v=sllL7yBxtiY&index=1&list=PLDFyi5Px4GMprR1tixSHg7ZaKj-D_daQs
https://www.youtube.com/watch?v=J9GNyR8nE3E&list=RDjj1MTTArzPI&index=15
ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОЄЙ СТРАНОЙ, **** НЕ ЛЕЗЬТЕ К НАМ, САМИ В ГОВНЕ ПО ГОРЛО ЖИВУТ И ВСЕХ ТУДА ТАЩАТ, ВИ ******* УЖЕ ВСЕХ, ПОБИСТРЕЙ БІ ВАС ***** УЖЕ В РАЙ ОТПРАВИЛ!