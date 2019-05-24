 Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия. ФОТО

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.



По словам пресс-секретаря управления Натальи Батыр, сегодня примерно в 8:40 одна из поисково-спасательных групп в составе местного населения обнаружила тело мальчика, который в четверг, 23 мая, упал в реку Вича.

"Место обнаружения расположено в 3 км от места падения, на ул. Яблунив, по которой, собственно, и протекает река, в пгт Воловец", - сообщила Батыр.

Она также добавила, что в целом к поискам были привлечены 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.

Тело мальчика передано для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти.





Читайте также: Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье

Как известно, 23 мая перед обедом в райцентре Воловец местный пятиклассник вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем.