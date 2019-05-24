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 Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия. ФОТО

В Закарпатской области обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого накануне паводковой волной смыло в реку.

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря управления Натальи Батыр, сегодня примерно в 8:40 одна из поисково-спасательных групп в составе местного населения обнаружила тело мальчика, который в четверг, 23 мая, упал в реку Вича.

"Место обнаружения расположено в 3 км от места падения, на ул. Яблунив, по которой, собственно, и протекает река, в пгт Воловец", - сообщила Батыр.

Она также добавила, что в целом к поискам были привлечены 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.

Тело мальчика передано для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти.

Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия 01
Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия 02

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Как известно, 23 мая перед обедом в райцентре Воловец местный пятиклассник вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем.

Источник: https://censor.net.ua/n3128663
 
 
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проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти. Источник: https://censor.net.ua/n3128663 (и так во всём!!без исключения!! ) посмотреть на реку, уровень воды в которой резко повысился в результате паводка, и упал в водоем. Источник: https://censor.net.ua/n3128663 (следите хоть что печатаете)как можно выйти посмотреть на реку а оказаться в водоёме?? Школяр на Закарпатті впав у паводкову річку. Рятувальники знайшли його тіло за 3 км від місця події - Цензор.НЕТ 1738 (в остальном согласен с предыдущим комментом)
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"Паводковая река". Откуда паводок? Высоко-высоко в горах тают ледники, или кто то леса вырубил, и теперь каждый дождь паводок?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШкольник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия. ФОТО
 
 
 
 
 
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