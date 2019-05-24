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 Раскола в ПЦУ нет: есть разногласия в вопросах строительства церкви, - Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет подчеркнул, что в Украине должна быть одна украинская церковь.

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ.

"Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви", – сказал Филарет.

Он подчеркнул, что в Украине должна быть одна украинская церковь.

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"Одна должна быть. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в томосе, – митрополия. Для внутреннего [пользования] – патриархат, а для внешнего – митрополия", – заявил почетный патриарх.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128657
 
   
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Чего хочет Филарет? Снова вернуть украинской церкви статус не каноничной?
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каждый хочет ЛИЧНО контролировать финансовые потоки, это бизнес, если кто-то еще не знал
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Пані Євгениє! Особиста ваша позиція, думка щодо цих подій можливо й важлива для вашого вузького кола однодумців, але! Реальність зовсім інакша! Філарет(Денисенко) вже не лише не втому віці, в якому він може очікувати якісь особисті фінансові надходження ... для чого сь!? Вибачте на*іг воно йому потрібно цеє фінансове надходження? Він пані десятиріччями будував церкву України, не шкодуючи для цього зусиль і самого життя! Тож, якщо таких не складних речей не розумієте, не треба публікувати свої вологі марення!
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ахаха, так тут писали шо він "угкц" називав розкольниками, а не вибрали його в Москві, то сам фактично відколовся. піп = бабло. а Яхве і так нема шоб боятись - казочки для стада.)
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А ЩО ХОТІЛА БАБКА З КАЗКИ ПРО ЗОЛОТУ РИБКУ? Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 7444
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******.... НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИДЕТЬ РЕБЯТ, ЦЕ ****** СЕКТА А НЕ ПРАВОСЛАВ'Я
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нІ.

ЦЕОДИН ОКРЕМИЙ МАРАЗМАТИК "ПРИ РЕГАЛІЯХ",КОТРОГО "ОБУЯЛА ГОРДИНЯ",І КОТРОМУ ЯКОСЬ ПРОСТО НЕ ВИПАДАЄ НАБИТИ МОРДУ Розколу в ПЦУ немає: є розбіжності в питаннях будівництва церкви, - Філарет - Цензор.НЕТ 3103
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Переведу на нормальну мову: для внутрісімейного суспільства - ти одружений. Для всіх інших - холостяк...Сумно, що в такому поважному віці так хочеться абсолютної влади. Невже цей білий клобук за стільки років справді до голови приріс?
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Приезжали греки и украли горшок с головы. Как тут кто-то написал - "с ушами спаниеля"

А поп без горшка - как репа без корешка)

Насовали диптихий видать по самое мирро, аж кадило задымелось)

Они с таким умным видом несут такую чушь, что вспоминается Ленин(царствие ему православное))
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"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - сказав Філарет.

НЕМАЄ УПЦ. є ПЦУ, ПРИДУРОК
ТАК.Немає розколу.Є один окремо взятий маразматик Філарет,котрого, з метою збереження Томосу для Пцу, Єпіфанію прийдеться офіційно відправити на пенсію.
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Дякую, Б-же і за цю маленьку радість
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Так не буває...........
Це все рівно що для одних то - автомобіль, а для інших - мотоцикл.
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От що, коли нема на них Порошенка.
Лише йому вдалося згуртувати цю братію, на спільну працю заради України.
А зараз прихильники одного з святих отців вигукують оно : «Філарет, наш патріарх!!!»
Відразу згадався 2012 (чи то був 2013), коли під час вояжу Гундяєва по Україні, в Києві, за командою фсбешної монашки: «Улибаємся і машем ! Улибаємся і машем !» бабушкі волали : «Кіріл, наш патріарх!!!!, Кіріл, наш патріарх !!!»...
Сумно....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаскола в ПЦУ нет: есть разногласия в вопросах строительства церкви, - Филарет
 
 
 
 
 
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