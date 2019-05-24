 Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды"

В России отказали в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд, которая должна была приехать в Москву для участия в конференции. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пояснения Министерства иностранных дел РФ, передает Цензор.НЕТ.



Нуланд внесена в "черный список", составленный в ответ на персональные санкции США против России, отметили в ведомстве.



Экс-помощник госсекретаря США должна была принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса, которая прошла в российской столице 20–21 мая.



Издание отмечает, что, имя Виктории Нуланд числится в списке участников форума, однако до Москвы бывший высокопоставленный дипломат не добралась.

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Отметим, что в отличие от американского "черного списка", российский нигде не публиковался, а потому о запрете въезда граждане США часто узнают после подачи документов на визу.



"Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу", – пишет "Коммерсантъ".



Отношение к Нуланд в РФ объясняется "ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве", отмечает издание.

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"Начиная с 2013 года, после своего назначения на должность помощника госсекретаря, Виктория Нуланд сразу начала оказывать заметное влияние на формирование повестки Вашингтона в этом регионе. Наибольшую известность в России она приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды. Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве в 2014 году, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ", – говорится в сообщении.