EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  3036  35
Все про:нон грата (352) Россия (72854) США (14993) Нуланд (208)

 Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды"

В России отказали в визе экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд из-за того, что она "продвигала политику поддержки прозападных сил" в Украине, Грузии и Молдове, а также выступала за санкции в отношении РФ.

В России отказали в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд, которая должна была приехать в Москву для участия в конференции. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пояснения Министерства иностранных дел РФ, передает Цензор.НЕТ.

Нуланд внесена в "черный список", составленный в ответ на персональные санкции США против России, отметили в ведомстве.

Экс-помощник госсекретаря США должна была принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса, которая прошла в российской столице 20–21 мая.

Издание отмечает, что, имя Виктории Нуланд числится в списке участников форума, однако до Москвы бывший высокопоставленный дипломат не добралась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нуланд предлагает ввести должность "киберцаря" для защиты США от атак хакеров из России

Отметим, что в отличие от американского "черного списка", российский нигде не публиковался, а потому о запрете въезда граждане США часто узнают после подачи документов на визу.

"Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу", – пишет "Коммерсантъ".

Отношение к Нуланд в РФ объясняется "ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве", отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нуланд - Трампу: Путина нужно заставить вести себя цивилизованно, а не признавать аннексию Крыма, прощать вмешательство в выборы и предлагать снятие санкций

"Начиная с 2013 года, после своего назначения на должность помощника госсекретаря, Виктория Нуланд сразу начала оказывать заметное влияние на формирование повестки Вашингтона в этом регионе. Наибольшую известность в России она приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды. Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве в 2014 году, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ", – говорится в сообщении. 

Источник: https://censor.net.ua/n3128654
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это силища ! Одна тётка напугала одним мешком будербродов всю донецкую шоблу; да так напугала, что шобла рванула кто в Ростов, кто в Австрию - аж пятки сверкали. Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 8154
 показать весь комментарий
 
Я думаю, Нуланд не сильно расстроилась... Просто поняла, что "упоротые" в Кремле, так ничего и не поняли...
 показать весь комментарий
 
ничесе! бутерброды? а рассказывали про печенье!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я думаю, Нуланд не сильно расстроилась... Просто поняла, что "упоротые" в Кремле, так ничего и не поняли...
 показать весь комментарий
 
 
ничесе! бутерброды? а рассказывали про печенье!
 показать весь комментарий
 
 
Наколотые апельмины это с 2004. Говорила жынка Януковича.
 показать весь комментарий
 
Не пам'ятаю, що там було. Курсачам внутрішніх війск вона теж їх носила. А я пив чай та печиво від пана Борсюка - за що йому велика дяка!
 показать весь комментарий
 
 
а мы приезжали раз 5-7, по 3 дня, наоборот привозили, в основном сигареты, компактно и нужно сам не курю.
 показать весь комментарий
 
Вот это силища ! Одна тётка напугала одним мешком будербродов всю донецкую шоблу; да так напугала, что шобла рванула кто в Ростов, кто в Австрию - аж пятки сверкали. Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 8154
 показать весь комментарий
 
 
Наколотые бутерброды хуже атомной войны. )))
 показать весь комментарий
 
 
А она так хотела открыть рублёвый счёт в российском банке... Вот, незадача! Нуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды" - Цензор.НЕТ 2384
 показать весь комментарий
 
 
Как же ей теперь жить-то?
Она больше не сможет побывать в Мухосранске, воспользоваться уличным сортиром, купить лапти и балалайку...
 показать весь комментарий
 
 
Наверное хотела устроить детей на обучение в Уст Цюрюпинск? Или прикупить виллу в Омске?

США должны зеркально ответить всем политикам и бизнес элите Недо империи...
 показать весь комментарий
 
 
организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса Источник: https://censor.net.ua/n3128654

Вот список террористических организаций для новых санкций.
 показать весь комментарий
 
Невосполнимая потеря для Нуланд. Не отдыхать ей теперь на море Лаптевых.
 показать весь комментарий
 
 
Раньше евреев не выпускали, а теперь не впускают. Антисемитизм сплошной.
 показать весь комментарий
 
А она хотела в рашку приехать?
Или отказали без подачи заявки?
 показать весь комментарий
 
Вот бы все делегаты проигнорировали бы эту конференцию и не приехали в знак протеста.
 показать весь комментарий
 
бутерброды - это серьезно
это вам не "Буком" по Боингу со счастливым визгом и честными глазами... там гдевашидоказательства...и ихтамнет и не было
 показать весь комментарий
 
 
Ну и зачем ехать с визитом в Мордор к умалишенным агрессивным оркам, когда всё то лишнехромосомное стадо давно должно быть нерукопожатым...

Нуланд не пустили в Росію: "Особисто відвідала Майдан, щоб роздати учасникам маніфестацій бутерброди" - Цензор.НЕТ 2737
 показать весь комментарий
 
 
от напугали! а Трамп туда и так не собирался - всем известно шо он гадит исключительно по расейским подъездам
 показать весь комментарий
 
 
Какой ужас. Теперь она не сможет вложить честно спиженные на госслужбе миллионы в Сбербанк России. Не сможет купить виллу в Челябинске, на берегу живописного канала с химическими отходами. Не сможет отправить детей на учебу в МГУ или МГИМО.
Хоть бери и вешайся. Вот что бывет с теми, кто кормит майдановцев госдеповскими печеньками.
 показать весь комментарий
 
отказ во вьезде на такую помойку это честь для каждого гражданина любой страны
 показать весь комментарий
 
 
Я не зрозумів: на московії триває майдан, що Нуланд не пускають на московію за порушення правил поведінки на майданах? Чи там впевнені що бутерброди з америки є першопричиною майдану? )))
 показать весь комментарий
 
Нулад такая сидит и думает: - Ну слава Богу, хоть не придётся туфли выкидывать, которые там в говнище испачкала бы 100 процентов...
 показать весь комментарий
 
 
Когда нефть была за &100 - Нуланд раздавала печеньки, после санкций - уже бутерброды, эдак лет через пять будут писать - "раздавала по 2 фунта черного", а закончится - "раздавала еду". Урчащий желудок федераста так лучше будет понимать руссофобскую сущность Нуланд.
P.S. Почему-то не пишут и не упоминают, что "печеньки" Нуланд приносила и на антимайдан.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНуланд не пустили в Россию: "Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды"
 
 
 
 
 
 вверх