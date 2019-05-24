 Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.
Отмечается, что Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, а также о разрушенные укрепления берегов. Также рассказал о поисках ребенка, которая упала в реку.
"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", - сказал Галас.
В свою очередь президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.
По данным ГСЧС, состоянием на утро пятницы, 24 мая, в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство, в Закарпатской области – 23 жилых дома и 241 домохозяйство.
(из стенограммы)
одного "чесного ригіАнала" знаю: залуженого льотчика руSSкаго міра чечетова....випорхнув з 17-го поверху...і тишина...
"Бурбак монополізував незаконну вирубку та незаконний експорт лісу за кордон" - http://promin.cv.ua/2018/08/02/aktyvist-opryliudnyv-usi-kontrabandni-skhemy-nardepa-burbaka.html
Они сами их вырубают...
Те, кому не хватает денег уже давно в Польше, Швеции, Чехии и т.д. подрабатывают сезонно и дома строят в селах, к которым на тракторе не доешь такие, что многие в центральной части Украины позавидуют.
Я никого не осуждаю и всех понимаю. Они заложники ситуации.
Но говорить, что кто-то разрешил вырубать и из-за этого они страдаю - это ложь!
-Херячечная, это президент!
Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
Составишь достойную конкуренцию рыбникову по тупости.
Клоун достоин комиксов....
У тебя дар идиотизма, врожденный!
П.С. Что еще твой воспаленный мозг придумал обо мне..??
А скажите честно ...что по вашему может изменить клоун своим личным посещением Закарпатья..??
Как этот клоун...который небельмеса не понимает ни в чем абсолютно...может что то там лично контролировать..???
Так что увы и ах....единственное чем он может помочь в той ситуации...так это личной лопатой.... о чем я и написал...
У него на столе лежит доклад от 21.05. о ситуации с подтоплениями...
Неужели начал папки читать?
А как же бабкам айфоны? Позвони им, пусть проголосуют