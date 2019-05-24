 Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.

Отмечается, что Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, а также о разрушенные укрепления берегов. Также рассказал о поисках ребенка, которая упала в реку.

"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", - сказал Галас.

В свою очередь президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

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По данным ГСЧС, состоянием на утро пятницы, 24 мая, в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство, в Закарпатской области – 23 жилых дома и 241 домохозяйство.