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Все про:Закарпатье (1568) Зеленский (1461) ОГА (1435) подтопление (45)

 Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в четверг, 23 мая, исполняющему обязанности главы Закарпатской ОГА Ярославу Галасу в связи с паводками на Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.

Отмечается, что Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, а также о разрушенные укрепления берегов. Также рассказал о поисках ребенка, которая упала в реку.

"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", - сказал Галас.

В свою очередь президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС

По данным ГСЧС, состоянием на утро пятницы, 24 мая, в 16 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтопленными остаются 1 жилой дом и 151 домохозяйство, в Закарпатской области – 23 жилых дома и 241 домохозяйство.

Источник: https://censor.net.ua/n3128653
 
   
 Топ комментарии
 
Непременно держите ситуацию под контролем. Непременно. и речки остановите. КАК? Что значит как? Закройте краны в истоках. И вообще, это просто реки меняют свои берега. Немного передвигают свои границы, так сказать.
(из стенограммы)
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и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.Источник: https://censor.net.ua/n3128653

Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
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Що, так взяв і сам подзвонив? А чого у фейсбуці не написав?
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Вторую букву - о , в слове господар , нужно поменять на - и . ! Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5171 .
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Если в слове порошенко заменить 4 буквы, то получится *********. Бу га га.
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Я знал, что хрякотролям это понравится.
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Если в слове кирпичев заменить всего три буквы, к на п, р на з, п на д, то получится твоя суть.
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не, не очень. за 5 дней ни одной ленточки не перерезал.
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зато он уже напиз@ел такого, что шифровальная машина не превратит в нормальную речь. "шариков" ***.
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ну да, ылита предпочитает красивые, хорошо рассказанные сказки молдавского бизнесмена.
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не, просто эту сказку про виртуальный мир, от зеленого чмошника, одна соседняя сРана уже проходила 1х1. там 2004 уже были "нанотехнологии", "цифровое правительство", сколково, финансирование будущего, "умные города".... у не Ылиты, у быдла, память как у мухи-40сек, оно забыло, а денежки иудеи спиз@или. ничего нового.
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Но он все равно не угонится за пи здежом хряка.
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Да он за три дня уже перегнал. Бу га га.
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Що, так взяв і сам подзвонив? А чого у фейсбуці не написав?
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Непременно держите ситуацию под контролем. Непременно. и речки остановите. КАК? Что значит как? Закройте краны в истоках. И вообще, это просто реки меняют свои берега. Немного передвигают свои границы, так сказать.
(из стенограммы)
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И перестаньте вырубывать леса... ой не туда, это к хряку.
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КАК не туда:? впрочем действительно не туда. Это к братьям Балога. А по нашей традиции виноват ПРЕЗИДЕНТ. Ну, тот, что Зе.
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А у хряка было мало полномочий что бы повлиять на братьев? А бурштин? А сколько мы еще не знаем?
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Дебіли ліси дозволили повирубувати а тепер їх дебілів мудра природа за це наказує - і правильно робить!!!

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Повені в Карпатах та Закартатті були завжди. Не зважаючи на дебілів.
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Так були - але таких як зараз не пригадую. Народився у Сколівському районі і за свої більше як 60 таких варварських вирубок лісів просто не бачив. Навіть за совка ліс рубали полосами при чому відразу всю площу вирубки вичищали від сучків і коріння і ми учні літом саджали новий ліс за що нам лісництво потім організовувало екскурсії. А зараз мої рідні Карпати на превеликий жаль виглядають ось так.
Зеленський зателефонував голові ОДА у зв’язку з підтопленням на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5676
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А кто ж это вырубует? Харьковчане? Днепряне? Херсонцы?
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Так их всего трое - почему бы местным их не поймать?
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Нет, это должен был сделать пресвятейший порох алексеевич. Ой, петю не трогаем, мы же дискредитируем ЗЕ. Правильно?
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Ну как бы Порох их словил? Ты сам подумай - их трое, а он один! Повторяю вопрос - почему местные не поймали рубающих Карпаты Менведчука, Шуфрича и Ко
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Да вся грязь делается чужими руками. На местах подлости то же хватает. Вот поэтому и нельзя децентрализация. У нас и так много удельных князьков, а с дентрализацией их будет сразу целых 22, если не больше.
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А при чем тут децентрализация? Это децентрализация виновата в том, что леса вырубают? Вы, пардон, в курсе, что такое децентрализация? Как-то странно, у нас (Днепр) благодаря децентрализации строят метро и мост, обновляют гортранспорт, а у вас - карпаты вырубуют...
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Лично рубают...?? Так поймайте из и повесьте на смереке.....
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так НІДАТОРКАНІ...руssка мерзота скабєєви, кіSSельови, соловйови... тільки чекають: БАНДЕРАВЦИ убілі кума важдя....
одного "чесного ригіАнала" знаю: залуженого льотчика руSSкаго міра чечетова....випорхнув з 17-го поверху...і тишина...
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Ну а хто в Полтавській області газ добуває а потім нам продає вище світових цін? Хто на Донеччині вугілля сам собі продає за державні гроші а потім нам електрику втридорога? Хто в кінці кінців курятину нам "курятину" нам ****** дорожче ніж в Європі і в результаті має одну з найдорожчих у Світі яхт. Так і з лісом - ХТОСЬ!!! В народі кажуть що ось один із них.
"Бурбак монополізував незаконну вирубку та незаконний експорт лісу за кордон" - http://promin.cv.ua/2018/08/02/aktyvist-opryliudnyv-usi-kontrabandni-skhemy-nardepa-burbaka.html

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Что значит разрешили?
Они сами их вырубают...
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А Ви спробуйте в селі в Карпатах підіть в ліс і зрубайте смереку. Для Вас мабуть буде дивним - а Ви знаєте що в Карпатах у дуже багатьох сім'ях дефіцит дров тому що ціни на дрова дуже високі а у людей немає грошей.
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Дрова дровами, а то что они сами вырубают эти леса и не на дрова, а на кругляк за деньги и не скрывают этого

Те, кому не хватает денег уже давно в Польше, Швеции, Чехии и т.д. подрабатывают сезонно и дома строят в селах, к которым на тракторе не доешь такие, что многие в центральной части Украины позавидуют.

Я никого не осуждаю и всех понимаю. Они заложники ситуации.
Но говорить, что кто-то разрешил вырубать и из-за этого они страдаю - это ложь!
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-Але, это прачечная?
-Херячечная, это президент!
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и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.Источник: https://censor.net.ua/n3128653

Лопату с собой захватить не забудь....контроллер ты наш... последствия ликвидировать....и багдану с собой возьми....
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Та когда ты уже окончательно сдуреешь？
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И не мечтай...таким как ты я никогда не стану....
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это очевидно, ты же на предпоследней ступени деградации
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Конечно очевидно...на ту последнюю ступень на которой стоишь ты мне никогда не стать....
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Тебе бы романы писать.
Составишь достойную конкуренцию рыбникову по тупости.
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Не...я лучше комиксы про вовачку-клована....жабу -разумкова...и якута-багдану рисовать буду.... оно для таких как ты полезнее будет...да и актуально на сегодняшний день....
Клоун достоин комиксов....
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Не... Ты его переплюнешь!
У тебя дар идиотизма, врожденный! Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4088
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Достаточно того ..что ты его уже переплюнул...со своим приобретенным даром идиотизма...
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А что ты нюхаешь? Нет ни одной ветки, где бы ты не нагадил, при том такой бред, что Киселев нервно курит..
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Точно так же нет ветки где ты бы не нагадил...при этом не только кисилев...но соловьев нервно курит в сторонке....

П.С. Что еще твой воспаленный мозг придумал обо мне..??
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ТоваришЧи зебени...возмущенные моим постом...
А скажите честно ...что по вашему может изменить клоун своим личным посещением Закарпатья..??
Как этот клоун...который небельмеса не понимает ни в чем абсолютно...может что то там лично контролировать..???

Так что увы и ах....единственное чем он может помочь в той ситуации...так это личной лопатой.... о чем я и написал...
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На нас чекає новий цирк, на зразок коли Ющ з шуфричем тушили лісову пожежу.
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Нельзя селиться на подтопляемых местах.Их даже страховать никто не будет.Это ведь только начало.Впереди дождливые лето и осень.Необачни.Вот как живут голландцы ниже уровня моря?.
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Лес -дело возобновляемое,им надо заниматься,на постоянной основе.Наши предки и то лес садили,а мы?.Особенно в степах,лесостепи.Все неудобья должны быть засажени.А мы живём одним днем.От пожара до пожара,от повени до повени.Ганьба нам.
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Ну, в свете вчерашнего спитча на iForum: "нет дорог - стройте дроны" он наверняка посоветовал что-то вроде "подтопляет - стройте гнезда".
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Прямо позвонил?
У него на столе лежит доклад от 21.05. о ситуации с подтоплениями...
Неужели начал папки читать?
А как же бабкам айфоны? Позвони им, пусть проголосуют
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готов лично прилететь на Закарпатье - на беспилотнике?
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на компьютерной игре. программисты уже разрабатывают-- "Буратино в Закарпатье".
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Ну слава богу, хоть через 3 дня понял, что надо хотя бы позвонить.
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Це якось не по-зеленському-телефонувати.Треба було в Ваттс-апі написати "Чувак, чо там у вас,сільна затапіла на старушкє Закарпатьє, чо будєтє дєлать?"
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Так, "Блазню" пора, взяв за образец Саакашвили, приторочить к раме велосипеда штыковую лопату, и вперёд, в Закарпатье - канавы копать дренажные... Хоть какая-то польза будет...(Можно и кайло взять - в предгорных районах земля каменистая...).
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друзья! предлагаю провести конкурс на лучшую кликуху для клоуна. не поймешь, у нас какой то шалтай-болтай в стране творится! и клоун, и шут, и блазень, и вазелин, и чмо, и стриптизерша, и буратино.... вон, рясейскому карлику мы вместе как дали "пуйло", так и держится насмерть во всем мире!
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Разнообразие "погремух" - отражение "любви" народа и оценка практической деятельности "Голобородько"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье
 
 
 
 
 
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