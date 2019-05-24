 В связи с празднованием Дня Киева в столице могут ограничить работу метро

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

"Так, 25 и 26 мая возможно ограничение(не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - сообщает КП "Киевский метрополитен".

Также 26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении

В КП подчеркнули, что механизм ограничений применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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