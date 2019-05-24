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 Киевские новости, Общество
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Все про:День Киева (23) Киев (17526) Метрополитен (595)

 В связи с празднованием Дня Киева в столице могут ограничить работу метро

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

"Так, 25 и 26 мая возможно ограничение(не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - сообщает КП "Киевский метрополитен".

Также 26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении

В КП подчеркнули, что механизм ограничений применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128647
 
 
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Шуфрич! Приготовить рожу.
В любой непонятной или унылой ситуации - бей Шуфрича(можно кроссовками). И не ошибешься)
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Хороший праздник.Поздравляем Киевлян (Кифаят -есть такое имя в ИндоПэриджане-сейчас Кремль очень стараеться,чтоб запретить его,ведь это Юху Бэй Ят-Сна бек спи=Кибелла=Сна Бек Древний,отсюда раен Кубатлы(ЮхуБэЙАтаУлу)-Сна Бек Отец Древний, отнятый Кремлем нерусским у ГрекоАнара(Рамул=Рим)и переданный своим родственникам -арабью пришлому.
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А мы день рождения г. Бах(Бахы, а не Баку) -СМОТРЯЩЕГО((Отсюда ЭрБах( а не Арбак) и БелеСис атакуют ШарданаБала в Бабилоне)) не отмечаем. ВЕДЬ тогда надо возраст Башни Солнца( а не Девичей) назвать и требовать у России хребет АгаБах(Господин смотрящий)=ГАБАХ , которая уже и рыбу в наших водах ворует.Мало у них Абрамовичи и Вельцберги зарабатывают,мало у них морей для ловли рыб.....бедный массонский Кремль.
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народ хтось може мені розяснити ні разу не грамотній...генпрокурор Югик Луценко чому не люстрований він же ж працював в уряді Януковича...
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Петиция от соевых будет о неограничении движения, с обоснованием "патаму шта это зрада"?
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В Омске из за нехватки рублев на финансирование метро решили пару веток затопить.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с празднованием Дня Киева в столице могут ограничить работу метро
 
 
 
 
 
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