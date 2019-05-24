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Все про:Facebook (274) фейк (215) спам (1)

 Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости

С октября 2018 года по март этого года сотрудники компании Facebook удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Согласно данным, представленным компанией, с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года - 2,2 млрд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", - отмечается в сообщении компании.

При этом большинство этих аккаунтов, как указывает компания, были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

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В Facebook неоднократно заявляли об удалении аккаунтов и страниц, связанных с распространением спама и фейковой информации. Так, например, в марте Facebook объявила, что удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Значительная часть удаленных страниц занималась рассылкой спама.

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Facebook стала активно бороться с пропагандой в своих социальных сетях после того, как в США ее обвинили в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям", вмешивающимся в американские президентские выборы 2016 года. Facebook и принадлежащая ей Instagram ранее удаляли "фейковые аккаунты", связанные не только с Россией, но и, например, с Ираном и Македонией.

Источник: https://censor.net.ua/n3128646
 
   
 Топ комментарии
 
"Цензору" не мешало бы сделать тоже самое..
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Ше прикрийте "союз лахти і стеця" і план до двору виконаний))
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Да эту соцсеть вообще нужно закрыть все кто там зарегистрированы не защищены перед спец службами и мошенниками все персональные данные сливаются
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Ше прикрийте "союз лахти і стеця" і план до двору виконаний))
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Я бы вообще удалил фейсбук из Тёрнета...там одна грязь
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не нравится, сиди в своих однокласниках где грязи "нету"
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Дурбецело,у меня нет даже аккаунта, не говоря уже о соцсетях)))
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Да эту соцсеть вообще нужно закрыть все кто там зарегистрированы не защищены перед спец службами и мошенниками все персональные данные сливаются
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"Цензору" не мешало бы сделать тоже самое..
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млрд??? точно? то есть в фейсбуке ботов и троллей было больше чем реальных активных пользователей?

уже б сразу про триллионы аккаунтов писали, чего уж.
а если серьезно то скорей всего имелось в виду млн. а не млрд, что все равно конечно очень много
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости
 
 
 
 
 
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