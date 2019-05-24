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 Трамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп распорядился выдать генеральному прокурору Уильяму Барру разрешение рассекретить информацию, касающуюся российского вмешательства в выборы.

Соответствующее заявление Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обнародовали в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президент США приказал американским спецслужбам быстро и полноценно сотрудничать с генпрокурором в расследовании "российского вмешательства", говорится в документе.

Уильяму Барру предоставлено полное право рассекретить информацию, касающуюся расследования, согласно установленных стандартов обработки секретной информации.

"Сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям", – говорится в заявлении.

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Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128644
 
   
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Ну почему так Трампа изображают,в неприглядных моментах?
За рептилоидшей-клинтоньшей соскучились?
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Красиво ребята отыграли раунд. До последнего держали паузу. Вы тут мозги напрягайте, придумывайте версии, наводите тень на плетень, а мы вам в самом конце всё это преподнесем, чтобы информация о том, что Трамп не при чем, до выборов не выветрилась из мозгов избирателей. Трамп дозволив розсекретити діяльність спецслужб у справі про втручання Росії у вибори - Цензор.НЕТ 4957
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп разрешил рассекретить деятельность спецслужб по делу о вмешательстве России в выборы
 
 
 
 
 
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