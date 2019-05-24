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 Политика Украины
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 И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов

Генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, отстранен от занимаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генерального штаба.

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Министр обороны Степан Полторак очень достойно сделал представление нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, при этом также очень достойно поблагодарил его предшественника. Виктора Муженко приглашал персонально, но он на церемонию не приехал. Полторак обеспечил порядок и преемственность передачи власти в Генштабе. Задачи министра для НГШ и задачи НГШ для ВСУ были во многом схожи: на первом месте интересы военнослужащих, "эффективное применение сил и средств по нарушителям Минских соглашений", отпор агрессорам. Когда министр покидал зал, все офицеры и генералы встали, Степан Тимофеевич проходя между рядами увидел меня, предложил пообщаться у него в кабинете, и, как я понял, зайдя сейчас в интернет, наше общение с министром не осталось незамеченным", - отметил журналист.

Также читайте: Апелляционный суд удовлетворил ходатайство генерала Назарова по делу о гибели военных в Ил-76

"Я поблагодарил Степана Тимофеевича, что в этом хаосе он сохраняет спокойствие, здравый смысл и управляемость ключевой структуры безопасности страны - армии. Что еще удалось выяснить. 1. Полторак наградил Хомчака наградным пистолетом. 2. Муженко вечером позвонил Хомчаку, они встретились и договорились о передаче дел. 3. Исполняющий обязанности первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-майор Виктор Назаров отстранен от занимаемой должности, которую он занимал почти пять лет. По сути, Назаров находился на ключевом посту и все основные вопросы решались через него. Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

"4. Военная служба правопорядка по обращению Хомчака начала служебное расследование о сегодняшнем инциденте в ВСУ, когда командование ОК "Північ" во исполнение Плана заданий экс-начальника ГШ Муженко, разослало в воинские части опрос на тему проведения переговоров с "ДНР-ЛНР". Предмет расследования - почему было написано такое распоряжение, кто писал, кто разослал. После проведения расследования ВСП, последуют официальные решения и заявление руководства Генштаба. 5. Продолжается расследование обстоятельств попадания в плен 8 военнослужащих 53-й бригады. Пока к окончательным выводам о причинах чрезвычайного инцидента не пришли", - резюмировал Бутусов.

Также читайте: Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО, - Хомчак

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Также на Цензор.НЕТ: Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор (обновлено)

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Источник: https://censor.net.ua/n3128643
 
   
 Топ комментарии
 
Всьо, зебіли развалили армію. ФСЬОПРАПАЛО!!! Петро Алексійович вернись, врятуй дружбана свого!!
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как раз перед уходом Пети. Чистое совпадение...
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Угы, новый начальник ГШУ начинает с правильных шагов.
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Надо что то менять.......Мнение ,начнтите с того что пока ещё ЕСТЬ! Складов!.......
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Полторак этим заниматься не будет, т.к. там и его доля вины, а у нового ГШУ это не в компетенции. Свою работу он делает, снял одиозного зама. Ваще маразм, как такого человека модно было держать на такой должности. И хряк еще заявляет, что от развивал армию.
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Всьо, зебіли развалили армію. ФСЬОПРАПАЛО!!! Петро Алексійович вернись, врятуй дружбана свого!!
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генерал-майор Виктор Назаров отстранен от занимаемой должности, почти пять лет. находился на ключевом посту и все основные вопросы решались через него.

Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления.Источник:https://censor.net.ua/b3128615

Казка про щуку. по-новому И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3061
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А был задан вопрос почему резко з последний месяц увеличилось количество генералов?
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как раз перед уходом Пети. Чистое совпадение...
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Він ще й засуджений, напевне покарання відбуває в кабінеті
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Что-то изменилось в наших судебных решениях в лучшую сторну с уходом Пети, совпадение, не?
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в лучшую? вернуть онищенко, вернуть бене бабки за приватбанк - это положительные судебные решения?

О_о..
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И что изменилось в судебных решениях?
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Беню рейдернули, предлагаешь забыть?
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Сейчас припруться порохоботы и начнут говорить от противного: опять команда зеленского делает всякие гадости И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2193
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---"Министр обороны Степан Полторак очень достойно сделал представление нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, при этом также очень достойно поблагодарил его предшественника. ---

Вот пытаюсь представить себе как выглядело это 'очень достойно'? Встал на колени? Или может залез на стул? Не хватает фантазии.
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Бывший гидрант, никогда солдат не считал за людей. Имел дело только с генералами, потому что вемсте воровали, и он их защищал. Помние кого он назачил министром обороны, правильно, своего охранника.
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Так а чем новый генерал лучше если он непосредственно под старым работал? Разгадай этот ребус для меня.
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Нужно было генерала из другой страны выписывать?
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Если на всю Украину только этот остался - можно и выписать
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"Я поблагодарил Степана Тимофеевича, что в этом хаосе..." - молодцы! за 5 лет реформировали армию полностью! После себя оставляя только хаос...
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Т.е. назарова суд признал виновным в гибели десантников и экипажа самолета, но этот идор служит по сей день. АХРЕПНЕТЬ!!!
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Генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, продолжал работать до сих пор. Генерал Хомчак которого обвиняют в гибели больше тысячи солдат продолжает работать до сих пор. Террористам воевавших против Украины дают 3 года а большинству условно. Ворам воровавшим миллиарды из бюджета всех выпустили на свободу.

Скажите, а что вас возмущает в когда то сказаных словах Зеленского что Украина ето страна проститутка? Докажите что ето не так?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИ.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов
 
 
 
 
 
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