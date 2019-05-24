 И.о. первого замначальника Генштаба генерал Назаров отстранен от занимаемой должности, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Министр обороны Степан Полторак очень достойно сделал представление нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, при этом также очень достойно поблагодарил его предшественника. Виктора Муженко приглашал персонально, но он на церемонию не приехал. Полторак обеспечил порядок и преемственность передачи власти в Генштабе. Задачи министра для НГШ и задачи НГШ для ВСУ были во многом схожи: на первом месте интересы военнослужащих, "эффективное применение сил и средств по нарушителям Минских соглашений", отпор агрессорам. Когда министр покидал зал, все офицеры и генералы встали, Степан Тимофеевич проходя между рядами увидел меня, предложил пообщаться у него в кабинете, и, как я понял, зайдя сейчас в интернет, наше общение с министром не осталось незамеченным", - отметил журналист.

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"Я поблагодарил Степана Тимофеевича, что в этом хаосе он сохраняет спокойствие, здравый смысл и управляемость ключевой структуры безопасности страны - армии. Что еще удалось выяснить. 1. Полторак наградил Хомчака наградным пистолетом. 2. Муженко вечером позвонил Хомчаку, они встретились и договорились о передаче дел. 3. Исполняющий обязанности первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-майор Виктор Назаров отстранен от занимаемой должности, которую он занимал почти пять лет. По сути, Назаров находился на ключевом посту и все основные вопросы решались через него. Теперь Назаров вернулся на свою штатную должность заместителя начальника Главного оперативного управления", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

"4. Военная служба правопорядка по обращению Хомчака начала служебное расследование о сегодняшнем инциденте в ВСУ, когда командование ОК "Північ" во исполнение Плана заданий экс-начальника ГШ Муженко, разослало в воинские части опрос на тему проведения переговоров с "ДНР-ЛНР". Предмет расследования - почему было написано такое распоряжение, кто писал, кто разослал. После проведения расследования ВСП, последуют официальные решения и заявление руководства Генштаба. 5. Продолжается расследование обстоятельств попадания в плен 8 военнослужащих 53-й бригады. Пока к окончательным выводам о причинах чрезвычайного инцидента не пришли", - резюмировал Бутусов.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.