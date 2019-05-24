 Террориста "ДНР" с Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы... В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей", - сообщает прокуратура Харьковской области.
Следствие установило, что в марте 2015 года мужчина поступил в одно из незаконных вооруженных формирований (НВФ) "ДНР". Его назначили бойцом в звании рядового в бригаде мотострелкового батальона, который дислоцировался в Горловке, незаконно передали в пользование автомат "Калашникова", патроны к нему и боеприпасы, а также выдали форму и военное снаряжение.
Кроме обустройства окопов и блиндажей и дежурства на блокпостах, в обязанности осужденного входило проведение фильтрационных мероприятий с целью выявления тех, кто не поддерживает идею создания и функционирования т.н. ДНР, и их нейтрализации. Кроме того, он следил за передвижением военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.
С подконтрольной боевикам территории он незаконно привез 140 боевых патронов, которые хранил по месту жительства. Эти патроны были изъяты во время проведения санкционированного судом обыска.
- До смерти.
Он же не патриот!
Так бы влкпили 10 ку)) как с куста...
Источник: https://censor.net.ua/n3128642
Т.е., не окопы рыл по принуждению, а убивал. И гуманный суд приговорил террориста к 3.5 годам.