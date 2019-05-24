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Все про:прокуратура (3512) Харьковщина (1314) наемники РФ (836)

 Террориста "ДНР" с Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура

В Харьковской области Чугуевский городской суд признал 42-летнего местного жителя виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы... В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей", - сообщает прокуратура Харьковской области.

Следствие установило, что в марте 2015 года мужчина поступил в одно из незаконных вооруженных формирований (НВФ) "ДНР". Его назначили бойцом в звании рядового в бригаде мотострелкового батальона, который дислоцировался в Горловке, незаконно передали в пользование автомат "Калашникова", патроны к нему и боеприпасы, а также выдали форму и военное снаряжение.

Кроме обустройства окопов и блиндажей и дежурства на блокпостах, в обязанности осужденного входило проведение фильтрационных мероприятий с целью выявления тех, кто не поддерживает идею создания и функционирования т.н. ДНР, и их нейтрализации. Кроме того, он следил за передвижением военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

С подконтрольной боевикам территории он незаконно привез 140 боевых патронов, которые хранил по месту жительства. Эти патроны были изъяты во время проведения санкционированного судом обыска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128642
 
 
 Топ комментарии
 
то у нас за тєрорізм дають як за розбиту шибку. А на московії Клиху та Карпюку без доказів дали по двацять з гаком років.
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Можно охереть с этих Харьковских судов-- судейская система сгнила напрочь . всех нужно уволить без пенсий и льгот ! У него статья 111 от 10 лет а ему 3.6 -- писец Террориста "ДНР" из Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4706
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Ай-яй-яй! Целых 3,5 года дали?! Что ж так строго так, он всего лишь убивал украинцев? Понять и простить ведь украинский суд самый гуманный суд в мире! Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7003 Сцуко.
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Дешевле было-бы отпустить его с услрвным сроком на родину, с формулировкой "за плодотворное сотрудничество со следствием"
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Можно охереть с этих Харьковских судов-- судейская система сгнила напрочь . всех нужно уволить без пенсий и льгот ! У него статья 111 от 10 лет а ему 3.6 -- писец Террориста "ДНР" из Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4706
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це націоналістам за патрони дають від 10 і вишє
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Зачем ты пишешь о том, в чём не разбираешься? Скорее всего, доказательств нет (либо недопустимые, то есть опять же нет), прокуратура наверняка предложила ему признать вину в обмен на то, что попросит наказание ниже низшего. В ином случае был бы оправдательный приговор. Эту версию можно проверить по тому, будет ли апелляция от прокуратуры.
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Т.е. по закону Савченко его таки сразу отпустили из под стражи?
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то у нас за тєрорізм дають як за розбиту шибку. А на московії Клиху та Карпюку без доказів дали по двацять з гаком років.
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Афигеть. Украинцам дают 7 лет за незаконное хранение оружия или даже пару патронов. А террористу убивавшему украинцев дали меньше чем за хулиганство. Вот поетому Украина сейчас в жопе.
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Зачем врать? Никто не даёт такие сроки за хранение оружия, максимум 3-5 года и то условно. Элементарно эта ложь опровергается реестром судебных решений.
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Ай-яй-яй! Целых 3,5 года дали?! Что ж так строго так, он всего лишь убивал украинцев? Понять и простить ведь украинский суд самый гуманный суд в мире! Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7003 *****.
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Вот поетому еще раз утверждаю что боевиков не брать в плен живыми. Пулю в живот и в овраг пускай собаки доедают. Иначе будет всю жизнь будет гадить и терроризировать людей.
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13 років дали прикордоннику за стрільбу по сєпарській машині, котра не зупинялась. А тут зрадник та терорист отримав лише 3,5 роки.
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А макаронники судять нацгвардійця, який нібито міною зажмурив італійську журнашлюху разом із сєпарами. "Доказами" в тому "суді" слугують мацкальські фейки, свідчення рівня однабабадругійказала і посилання на сайти срувесни. Ось так
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Пан Віталій - жертва взаємовідносин України та євросоюзу, конкретніше ворожого ставлення до нас останнього. Хоча немає лиха без добра - тепер солдати розуміють що пріорітетнішим є першочергове ураження вогнем не снайперів чи коригувальників, а саме іноземних журналістів.
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А если расстрелять тех судей тоже дадут 3.5 года? Или судьи у нас боги? Пора в Украине вводить прицидентное законодательство.
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Лучше правосудие времен французской революции Терориста "ДНР" із Харківщини засудили до 3,5 року в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9952

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Ну у нас же не хотят как в Париже. Поетому так и живем и еще хотим чтобы Украину считали Европой.
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На эту гильйотину нужно судей винесших такой приговор.
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Ну да..
Он же не патриот!
Так бы влкпили 10 ку)) как с куста...
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"в обязанности осужденного входило проведение фильтрационных мероприятий с целью выявления тех, кто не поддерживает идею создания и функционирования т.н. ДНР, и их нейтрализации."
Источник: https://censor.net.ua/n3128642

Т.е., не окопы рыл по принуждению, а убивал. И гуманный суд приговорил террориста к 3.5 годам.
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У Клована недавно кричали ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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ну так звичайно - вони ж там всі "миротворцями" були ...- і це що, лжемантійська "розплата" за знищення нашого кращого генофонду..., за смерть наших тих Молодих 18-25 літніх Воїнів Героїв, які пішли як Ідейні, які пішли во імя України , а не так, як багато сьогоднішніх - на "заробітки".....- позор, та повна зневага лжемантійцям, гидоти суспільства вони...
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в контексте срока приговора вспомнился хлопец, который пецин портрет порвал..
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У того хлопця сибиу знайшли обтяжене минуле. Зігував при свідках, закликав до повалення режиму уалцмана, працював ахєнтомкримля
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А того кто поджег Рошеновский ларек кто то видел после етого?
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Ну шо возмущаться впустую? Оформте, кто умеет, петицию об ужесточении ответственности за терроризм и участие в вооруженных формированиях, делайте демонстрации протеста и пикеты, не сидите сиднем! Нас всех перебьют потихоньку!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррориста "ДНР" с Харьковщины суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы, - прокуратура
 
 
 
 
 
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