 Центризбирком разрешил общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах 30 июня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Отмечается, что, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы, ЦИК разрешил иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 общественным организациям:

- Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;

- Общественным организациям "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змины.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.

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Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 №82.

Кроме того, Комиссия утвердила формы представлений кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Также были внесены изменения в постановление ЦИК от 27 июня 2012 №105 "О форме избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

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