EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  449  16
Все про:выборы (22398) местные выборы (1198) ЦИК (3085)

 Центризбирком разрешил общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах 30 июня

Центральная избирательная комиссия разрешила общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Отмечается, что, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы, ЦИК разрешил иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 30 июня 2019 общественным организациям:

- Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;

- Общественным организациям "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змины.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду

Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 №82.

Кроме того, Комиссия утвердила формы представлений кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Также были внесены изменения в постановление ЦИК от 27 июня 2012 №105 "О форме избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3128640
 
 
 Топ комментарии
 
Та заспокойте ви вже цього шоколадного мародера!!!
Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 8037
 показать весь комментарий
 
Майдан уже прошёл, электоральный Майдан
То, что пытается устроить Порошенко, называется Антимайдан
 показать весь комментарий
 
Найнебезпечніше для нового президента це недооцінка цього покидька. Проти кого кого а проти нього треба діяти швидко і дуже рішуче тому що як тільки почнуться навіть натяки на "договорняки" то це буде початком душе швидкого кінця так званої "команди ЗЕ" у якої вже зараз судячи по деяких призначеннях дуже великі проблеми з кадрами. А як казав один відомий персонаж - "кадри вирішують все".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно что раньше этого не было. Петя боляся людей
 показать весь комментарий
 
 
Потому что не было ходатайств.
"Отмечается, что, рассмотрев соответствующие ходатайства и приложенные к ним документы,"
 показать весь комментарий
 
 
как только Пети не стало, общетво осмелело.
 показать весь комментарий
 
 
Так Петя боялся или обчество Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 7531 ? У нас теперь похоже и АП, и КБУ, ЦИК тоже общественные организации.
 показать весь комментарий
 
 
Изменять закон о выборах тоже небыло ходотайств?
 показать весь комментарий
 
Законы изменяют подавая законопроекты в ВР, а не ходатайства в ЦИК.
Учите матчасть.
 показать весь комментарий
 
этот состав ВР влез по трупам майданвцев именно с этим лозунгом - изменение выборного закона и снятие неприкоснвенности, неуспели за 5 лет?
 показать весь комментарий
 
Та заспокойте ви вже цього шоколадного мародера!!!
Центрвиборчком дозволив громадським організаціям мати своїх офіційних спостерігачів на місцевих виборах 30 червня - Цензор.НЕТ 8037
 показать весь комментарий
 
 
Майдан уже прошёл, электоральный Майдан
То, что пытается устроить Порошенко, называется Антимайдан
 показать весь комментарий
 
 
Найнебезпечніше для нового президента це недооцінка цього покидька. Проти кого кого а проти нього треба діяти швидко і дуже рішуче тому що як тільки почнуться навіть натяки на "договорняки" то це буде початком душе швидкого кінця так званої "команди ЗЕ" у якої вже зараз судячи по деяких призначеннях дуже великі проблеми з кадрами. А як казав один відомий персонаж - "кадри вирішують все".
 показать весь комментарий
 
 
Это истеричку Бужанского надо успокоить
Ватный типа "письменник"
 показать весь комментарий
 
 
только теперь уже в действительности "лодку раскачивать " будет путлер
 показать весь комментарий
 
***** на то і є ***** щоб "лодки розхитувати".
 показать весь комментарий
 
чому Цензор не висвітлив заяву представників громадського суспільства? Це упереджена вибірковість?
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/93999/Chervoni_liniji_dla_prezydenta_Zelenskogo_Zajava_predstavnykiv?fbclid=IwAR0CCvPChet4taT5BxOzP8EinBqbnE03o4vu2inHKB0TFvSHnJKkaI7r_C4
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентризбирком разрешил общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах 30 июня
 
 
 
 
 
 вверх